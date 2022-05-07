Массовые обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области, под утро войска РФ пытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях, ВСУ наступление отбили, - ОВА. ФОТО
Массовые обстрелы продолжаются по всей линии фронта на Донетчине, войска РФ наносят удары по городам в тылу.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, больше всего от российского оружия сегодня пострадал Бахмут – там россияне совершили авиаобстрел.
"Точно известно об одном погибшем и есть основания считать, что итоговое количество жертв будет выше. В городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждено 11 домов и помещения нескольких предприятий", - отметил Кириленко.
По его словам, в Малотарановке под Краматорском ранения получили 2 человека, повреждены 7 жилых домов, магазин и клуб.
По Дружковке россияне нанесли авиаудар – повреждены 4 многоэтажки, школа, автостоянка и помещение предприятия. К счастью, информации о пострадавших нет.
"По меньшей мере, один человек получил ранения в Дробышевом под Лиманом. Под огнем также Константиновка - там последствия обстрелов уточняем. Всю ночь продолжались обстрелы на Светлодарском и Очеретинском направлениях. В Очеретино частично перебито электроснабжение", - добавляет глава региона.
Он также добавляет, что к утру россияне попытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях – обе атаки наши ВСУ отбили. На Марьинском направлении россияне использовали авиацию, на Авдеевском – работают "Грады". Еще раз призываю всех эвакуироваться из Донецкой области. Для россиян гражданские – это просто мишень. Сохраните себя и дайте свободу действий Вооруженным силам Украины!" - резюмирует Кириленко.
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Наша українська далекобійна САУ «Богдана» була дана нам не Господом, а українським конструкторським талантом.
Перша наша гаубиця у «натівському» калібрі 155 мм. Здана знищувати ворога на відстані у 42 км.
Вперше вона пройшла парадом на День Незалежності у 2018 році.
У вересні 2019 САУ була повністю готова до держвипробуваннь.
Далі почався повний саботаж. Тодішні керівники Міністерства оборони та Генеральний штабу насмерть блокували подальші випробування. Мабудь хотіли зберігти життя рашистів!
Саме тому відомчі випробування розпочалися тільки за 3 місяці до нападу Росії, тільки після зміни міністра та Головнокомандувача ЗСУ. [коли Зеленський вигнав Тарана з Хомчаком,і Рєзніков з Залужним одразу розблокували не тільки Богдану, але і інші проекти.]
25 лютого розробникам «Богдани» надійшло розпорядження - знищити її, щоби САУ не дісталась ворогу.
Але мені вдалося врятувати «Богдану», вивезти в тил та передати ЗСУ. Зараз наша далекобійна красуня смажить ворогів!
Поки існує Росія існуватиме і загроза. Війна - надовго! Сподіваюся, нам вистачить мудрості для того, щоби зрозуміти - захищати себе ми мусимо самостійно. Не сподіваючись ні на кого.
Тому розвиток вітчизняного ВПК повинен стати нашим пріоритетом! Щоби «Богдана», «Стугна», «Нептун», «Вільха» та інша українська зброя була в руках наших воїнів списом, караючим окупантів!
Сподіваюсь нам вистачить мудрості та політичної волі створити ще не один дивізіон Богдан !
Слава Україні!
Сергій Пашинський.
Демократія довела до того, що війна в Україні..дозволяли колаборантам виступати на ТВ ,дозволяли ОПЗЖ в Верховній раді..та ін..тепер життями людей йде розрахунок