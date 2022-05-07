Массовые обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области, под утро войска РФ пытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях, ВСУ наступление отбили, - ОВА. ФОТО

Массовые обстрелы продолжаются по всей линии фронта на Донетчине, войска РФ наносят удары по городам в тылу.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, больше всего от российского оружия сегодня пострадал Бахмут – там россияне совершили авиаобстрел.

"Точно известно об одном погибшем и есть основания считать, что итоговое количество жертв будет выше. В городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждено 11 домов и помещения нескольких предприятий", - отметил Кириленко.

По его словам, в Малотарановке под Краматорском ранения получили 2 человека, повреждены 7 жилых домов, магазин и клуб.

По Дружковке россияне нанесли авиаудар – повреждены 4 многоэтажки, школа, автостоянка и помещение предприятия. К счастью, информации о пострадавших нет.

"По меньшей мере, один человек получил ранения в Дробышевом под Лиманом. Под огнем также Константиновка - там последствия обстрелов уточняем. Всю ночь продолжались обстрелы на Светлодарском и Очеретинском направлениях. В Очеретино частично перебито электроснабжение", - добавляет глава региона.

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Он также добавляет, что к утру россияне попытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях – обе атаки наши ВСУ отбили. На Марьинском направлении россияне использовали авиацию, на Авдеевском – работают "Грады". Еще раз призываю всех эвакуироваться из Донецкой области. Для россиян гражданские – это просто мишень. Сохраните себя и дайте свободу действий Вооруженным силам Украины!" - резюмирует Кириленко.