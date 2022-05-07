Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке, вспыхнул пожар на территории лицея, двое погибших, 9 пострадавших, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня утром войска РФ нанесли ракетный удар по Донецкой области, в результате чего произошел пожар на территории корпуса №1 Константиновского профессионального строительного лицея в г. Константиновка Краматорского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, пожар был ликвидирован на площади 50 кв. В результате разбора завалов найдено 9 пострадавших и двое погибших.

От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлечены 16 человек личного состава и 3 единицы техники. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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