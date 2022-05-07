Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке, вспыхнул пожар на территории лицея, двое погибших, 9 пострадавших, - ГСЧС. ФОТО
Сегодня утром войска РФ нанесли ракетный удар по Донецкой области, в результате чего произошел пожар на территории корпуса №1 Константиновского профессионального строительного лицея в г. Константиновка Краматорского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, пожар был ликвидирован на площади 50 кв. В результате разбора завалов найдено 9 пострадавших и двое погибших.
От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлечены 16 человек личного состава и 3 единицы техники. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
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Я бывал и не раз в Донецке и в Макеевке - это были места обитания отборного ватного быдла ... которое туда навезли из смежных областей орды и урала, в 30-х годах прошлого века, для проведения индустриализации, так сказать, с параллельным голодомором настоящих этнических украинцев.
Донецк - город грязный и быдловатый до мозга костей. Макеевка до 2014 года, как сейчас не знаю, это был крупнейших наркохаб и перевалочный пункт, откуда в Украину из всяких Пакистанов/Афганистанов, транзитом через орду, везли героин и разную синтетику ... для дальнейшей отправки в Западною и Северную Европу, а также по Украине ... это были огромные потоки наркоты .. естественно все крышевалось на самом высоком уровне ... все было насквозь прогнившим там во власти и органах.