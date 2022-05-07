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Новости Фото Война
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Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке, вспыхнул пожар на территории лицея, двое погибших, 9 пострадавших, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня утром войска РФ нанесли ракетный удар по Донецкой области, в результате чего произошел пожар на территории корпуса №1 Константиновского профессионального строительного лицея в г. Константиновка Краматорского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, пожар был ликвидирован на площади 50 кв. В результате разбора завалов найдено 9 пострадавших и двое погибших.

От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлечены 16 человек личного состава и 3 единицы техники. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты ночью нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть раненые. Фоторепортаж 

Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке, вспыхнул пожар на территории лицея, двое погибших, 9 пострадавших, - ГСЧС 01
Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке, вспыхнул пожар на территории лицея, двое погибших, 9 пострадавших, - ГСЧС 02
Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке, вспыхнул пожар на территории лицея, двое погибших, 9 пострадавших, - ГСЧС 03

армия РФ (19665) обстрел (27807) пожар (5969) ракеты (3610) Донецкая область (9978) ГСЧС (5011) Константиновка (1797)


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07.05.2022 13:15 Ответить
орки уничтожают орков ... кто бы что ни говорил, но в донецкой и луганской областях одни ватники ... и эти разрушения и смерти воздаются им за грехи их
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07.05.2022 13:19 Ответить
Это для того что бы это высрать два дня назад на этом форуме зарегистрировался??? 15 фублей ты скот заработал...а теперь закрой хлебало и вали нах..
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07.05.2022 13:29 Ответить
Что ты несешь, биомусор удмуртский!
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07.05.2022 13:34 Ответить
Я бачу ти російськомовний, то ж ти теж не зі Львова? Я з Донецька, наприклад, у нас на 2014 більшисть була проукраїнська. Дійсно, бавовни багато було, але що з того? Чи готовий ти відректися від одного українця якщо поруч живе 9 ватоголових?
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07.05.2022 13:44 Ответить
Я из центральной части страны, равноудаленной как от столицы, так и от всех границ .... про проукраинский Донецк ты это можем бабкам у подъезда сказки такие рассказывать ...

Я бывал и не раз в Донецке и в Макеевке - это были места обитания отборного ватного быдла ... которое туда навезли из смежных областей орды и урала, в 30-х годах прошлого века, для проведения индустриализации, так сказать, с параллельным голодомором настоящих этнических украинцев.

Донецк - город грязный и быдловатый до мозга костей. Макеевка до 2014 года, как сейчас не знаю, это был крупнейших наркохаб и перевалочный пункт, откуда в Украину из всяких Пакистанов/Афганистанов, транзитом через орду, везли героин и разную синтетику ... для дальнейшей отправки в Западною и Северную Европу, а также по Украине ... это были огромные потоки наркоты .. естественно все крышевалось на самом высоком уровне ... все было насквозь прогнившим там во власти и органах.
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07.05.2022 13:57 Ответить
Не гони, уважаемый. Ты был в Донецке 2012, на Евро? Если нет, то заткни свои воспоминания 30 летней давности про грязный Донецк. Просто заткни. Город конфетка был и развивался стремительно. С такими темпами сейчас бы уже был очень серьезным европейским мегаполисом.
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07.05.2022 14:33 Ответить
Кацапня руйнує все і вся.
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07.05.2022 13:40 Ответить
 
 