РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12272 посетителя онлайн
Новости Фото Война
33 197 57

Украинские воины освободили Шестаково под Харьковом и взяли в плен 8 оккупантов, - Бутусов. ФОТО

Российский опорный пункт в Шестаково разгромлен. В плен попали 8 российских военнослужащих из разных подразделений.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он сообщил, что 5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, разгромила опорный пункт россиян и взяла 8 пленных. Сейчас там идет зачистка, уничтоженная и захваченная техника и личный состав врага еще подсчитываются.

"Бомжеватый вид и неуставная обувь российских военных не должны удивлять. Обувь и форма ВС РФ очень низкого качества, поэтому российские военные всегда грабят и мародерят, чтобы одеться, обуться и утеплиться", - пишет Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетный удар по Силам обороны Харькова. ВСУ удерживают позиции и дают достойный отпор противнику, - Синегубов. ФОТО

По словам главреда Цензор.НЕТ, логистика и обеспечение в российской армии – очень примитивные.

"В форме они снимаются для репортажей в тылу, для пропаганды, а на передовой выглядят примерно вот так, одевают под низ бушлатов ворованные теплые вещи, часто сверху натягивают гражданское", - пояснил Бутусов.

Он добавил, что украинские войска продолжают наступательные операции в Харьковской области.

Украинские воины освободили Шестаково под Харьковом и взяли в плен 8 оккупантов, - Бутусов 01
Украинские воины освободили Шестаково под Харьковом и взяли в плен 8 оккупантов, - Бутусов 02
Украинские воины освободили Шестаково под Харьковом и взяли в плен 8 оккупантов, - Бутусов 03
Украинские воины освободили Шестаково под Харьковом и взяли в плен 8 оккупантов, - Бутусов 04

Автор: 

плен (2632) Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4383)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
Там нема що брати. 😊 Печінка розкладені від не якісного алкоголю, серце перенасичене злобою і переляком, нирки, котрі ще Не продані у дитячому віці збільшені в розмірі удвічі і не придатні для пересадок, руки якщо не криві, то або дві ліві, або ростуть із жопи. Одним словом - це непотріб.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:44 Ответить
+44
Кацапи виглядають як бомжі, впевнений що від них ще й тхне так що дихати важко.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:34 Ответить
+40
Не треба цього робити, ми не орки. Подібні дії можуть коштувати нам міжнародної підтримки.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розберіть на органи макак.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:32 Ответить
Там нема що брати. 😊 Печінка розкладені від не якісного алкоголю, серце перенасичене злобою і переляком, нирки, котрі ще Не продані у дитячому віці збільшені в розмірі удвічі і не придатні для пересадок, руки якщо не криві, то або дві ліві, або ростуть із жопи. Одним словом - це непотріб.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:44 Ответить
********* и пристрелить дебилов👊❗
Карл❗Они на броне написали: ЗА РОДИНУ❗❗❗
показать весь комментарий
07.05.2022 13:57 Ответить
ЗА УРОДИНУ!!! Так будет правильней
показать весь комментарий
07.05.2022 14:02 Ответить
Орочий лозунг - "За уродину, за сралина"
показать весь комментарий
07.05.2022 14:40 Ответить
І ви погодились би отримати орган від свінособаки?
показать весь комментарий
07.05.2022 14:47 Ответить
ТАК, але у вигляді добрив!
показать весь комментарий
07.05.2022 15:14 Ответить
На девятое мая проведите ету путинскую грозную армию мародеров, педофилов, убийц и насильников женщин и детей улицами.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:33 Ответить
Не треба цього робити, ми не орки. Подібні дії можуть коштувати нам міжнародної підтримки.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:38 Ответить
Мы же не парад пленных будет проводить. А просто провести пленных в лагерь для военнопленных. Ето нигде не запрещено.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:43 Ответить
Де написано,що "цього не треба робити,тому що"... ? В якому статуті?
показать весь комментарий
07.05.2022 14:00 Ответить
Не водимо, бо не хочемо. Хочеш водити - вперед, служба, навчання, хоча б майорське звання, далі - громити опорники, брати в полон гоблінів в "товарних кількостях" - і будеш своїм рішенням "водити по вулицям". А до того - нишкни, і вір в ЗСУ.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:05 Ответить
Давайте без дебільних запитань, добре?
показать весь комментарий
07.05.2022 15:09 Ответить
Ого петушни русской наловили. На кол этот биомусор!
показать весь комментарий
07.05.2022 13:33 Ответить
Кацапи виглядають як бомжі, впевнений що від них ще й тхне так що дихати важко.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:34 Ответить
они и есть бомжи, заставить уборкой заняться в посадке от своего мусора ток мусорили гады
показать весь комментарий
07.05.2022 13:55 Ответить
Если орк выглядит как бомж, воняет как бомж и думает как бомж, то он и есть... русский!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:25 Ответить
То шо у нег в руке за бутылка с ромом?
показать весь комментарий
07.05.2022 13:36 Ответить
Ахах судя по з в квадрате это крымская группировка. *** какие же бомжи ******, позорники крымские. Утопитесь *****
показать весь комментарий
07.05.2022 13:36 Ответить
Ні, з Криму - "з" без квадрату, у квадраті - з Бєлгороду на Харків.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:46 Ответить
Поисковая система Гугл для русскоязычных пользователей иллюстрирует пояснение к слову "олигофрен" фотографией генерального директора информационного агентства "россия сегодня" Дмитрия Киселева. На это обратили внимание пользователи "Телеграма".

Если в поисковой строке набрать фразу "олигофрен кто это", то появится короткая заметка: "Олигофрен - человек, страдающий умственной отсталостью, в дословном переводе с греческого слово "олигофрения" означает "малый ум" или "недостаток ума". Рядом с пояснением размещено изображение телеведущего.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:37 Ответить
Точно
показать весь комментарий
07.05.2022 13:44 Ответить
Мой Гугл показывет Путина. Наверное откорректировали.
показать весь комментарий
07.05.2022 16:00 Ответить
Перевірив, там вже ***** !!!

показать весь комментарий
07.05.2022 17:35 Ответить
Без слез не взглянешь
показать весь комментарий
07.05.2022 13:41 Ответить
Модератори! Вказуйте правильно: село ШестаковЕ! Досить зросійщених назв.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:45 Ответить
Шановна редакція цензор.нет.
Топоніми, що в собачій мові закінчуються на "о", в українській мові закінчуються на "е":
Шестаково - Шестакове, Платоново - Платонове, Глобино - Глобине...
показать весь комментарий
07.05.2022 13:46 Ответить
Мукачеве перейменували в Мукачево теж тому що там моск@лі живуть?
Не треба робити вишиватних заяв, думайте головою.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:03 Ответить
Чуваче, я про граматику укр.мови. Міськрада Мукачевого може перейменувати місто на що завгодно, хоч на Мункач. Прапор у руки. Але є граматика:

"На цю тему у https://www.bbc.com/ukrainian/blogs/2015/07/150727_ponomariv_blog_61_ko своєму блозі на BBC Україна включився доктор філологічних наук професор Олександр Пономарів.

За його словами, у ******** українській літературній мові назва міста - Мукачеве.

«Назви типу Дебальцеве, Синельникове, Мукачеве ми тепер сприймаємо не як прикметники, а як іменники другої відміни середнього роду з основою на твердий приголосний".

Запишись ще раз у середню школу, може щось з другого разу зрозумієш...
показать весь комментарий
07.05.2022 14:32 Ответить
Що означає вишиватних???Ти дебіл і провокатор!!! Це 100%наратив кацапі!!!!
показать весь комментарий
08.05.2022 08:19 Ответить
піддержую всі коменти но нам обмінній фонд дуже треба - незабувати наші хлопці тоже е в полоні
показать весь комментарий
07.05.2022 13:47 Ответить
Такий бомжацький вигляд має друга армія світу ?

Нехай Бог милує таке зустріти на вулиі навіть серед білого дня !

Позорище тобі , путлєр - фюрер!
показать весь комментарий
07.05.2022 13:48 Ответить
Их, сук специально так одевают, чтобы припопадании в плен они вызывали жалость. Другого объяснения у меня нет.
показать весь комментарий
08.05.2022 22:10 Ответить
Армия зачуханых Чмоней.
показать весь комментарий
07.05.2022 13:50 Ответить
Не завидую нашим хлопцам, которые вынуждены общаться с этими отбросами. Воняют железно как живые трупы. Хотя... Если у человека отсутствует головной мозг и он отчаянно смердит, то разве это не труп?
показать весь комментарий
07.05.2022 13:52 Ответить
Війна взагалі смердюча річ.

Але навіть на війні чмоня завжди виглядає чмонєю. А людина - людиною, хоч і пахне немитим 2 тижні чолов'ягою...
показать весь комментарий
07.05.2022 14:13 Ответить
Зеленський нагороджує Воїнів, яким НЕ ВІРИТЬ.
Дивіться уважно.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:00 Ответить
Армия и верховный говнокомандующий.... Две даже не параллельности, а перпендикулярности. Трусливая зеленая срака.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:34 Ответить
Він принижує військових своєю недовірою.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:47 Ответить
Що це за жах? Наші захисники під прицілом?
показать весь комментарий
07.05.2022 14:38 Ответить
Так. Найкращі з кращих. Їм довіряє своє життя українська нація, але не президент.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:46 Ответить
Это не пленные это зловонные бомжи , как одели **** эту форму в начале войны, так и не снимают. Это те твари которые по жизни были обижены обосраны , гражданского человека могут пытать и убить , забрать у ребенка телефон, это как два пальца об асфальт.. Орки **** не мытые ..
показать весь комментарий
07.05.2022 14:01 Ответить
посмотрите на форму одежду.
показать весь комментарий
07.05.2022 14:07 Ответить
выглядят как вонючие бомжы
показать весь комментарий
07.05.2022 14:08 Ответить
Дай Бог здоров'я нашим воїнам і дай Бог рашистській техніці яка на фото бути відновленою і послужити ЗСУ!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:08 Ответить
Агрессор это 200 -я армия мира. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:12 Ответить
это части гсм или мто, которых забыли предупредить про отступление
показать весь комментарий
07.05.2022 14:21 Ответить
Це самі хитрі орки заховались десь і чекали поки їх візьмуть у полон. Оп і воювати не треба!!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:28 Ответить
Героям слава !!!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:42 Ответить
Рідна земля, прийми москаля !!!
показать весь комментарий
07.05.2022 14:46 Ответить
Вони ще на початку березня загубилися десь в полях та лісопосадках.
На них без сліз (від сміху) не глянеш.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:07 Ответить
Крайній праворуч молодший брат Чмоні?
показать весь комментарий
07.05.2022 15:09 Ответить
А буряты есть? Ещё живые? А напрасно…
показать весь комментарий
07.05.2022 16:22 Ответить
Дякую хлопцi. Сьогоднi хоть вдалося в квартиру на Салтивцi з'iздити. Скло вiд вiкон побитих прибрать, та пльонкою прикрити.
показать весь комментарий
07.05.2022 16:24 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/14337 Бувальщина з окопу. Від Борислава Берези, з-під Харкова :

Подходит ко мне побратим и говорит:
- А ты sms от СБУ получал?
- Не знаю. Мне sms никто не шлёт и я в них не заглядываю.
- Так посмотри!

Я посмотрел (скрін за вищенаведеною ссиллю). Выпал в осадок. Сразу почувствовал в себе желание сдаться в плен СБУ. Но вспомнил, что я в ЗСУ, а предложение только для рашистов. Попытался дозвониться в СБУ, чтоб узнать какие бонусы от их предложения и почему пришло мне? Но в СБУ линия была занята. Видимо сдающиеся в плен звонили и создали очередь. Но подошёл еще побратим и объяснил, что причина в том, что мы зашли в пункт, который СБУ считает оккупированным и всем, кто в нем приходит такое сообщение. В общем, у нас три роты получили такое сообщение. Все, кто зашли и держат новый пункт.

Хочу радостно сообщить СБУ, что мы освобождаем и удерживает позиции быстрее, чем об этом узнает Служба Быта. Поэтому пусть поправят что-то у себя там в к̶о̶н̶с̶е̶р̶в̶а̶т̶о̶р̶и̶и̶ системе. А то выглядит как-то... Но мы не обижается. От ведомства, которое возглавляет лейтенант Баканов, а курирует Татаров, я ничего иного и не жду.
показать весь комментарий
07.05.2022 18:36 Ответить
Родное село моей бабушки, которое второй раз за век снова побывал под фашистами. Немцы Гитлера оказуется не такие были уроды, как эти нынешние русише швайне Путлера! Кто этих руzzких свино-собак извергов и мародеры, родил и вырастил?!
показать весь комментарий
08.05.2022 19:59 Ответить
 
 