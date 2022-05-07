Украинские воины освободили Шестаково под Харьковом и взяли в плен 8 оккупантов, - Бутусов. ФОТО

Российский опорный пункт в Шестаково разгромлен. В плен попали 8 российских военнослужащих из разных подразделений.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он сообщил, что 5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, разгромила опорный пункт россиян и взяла 8 пленных. Сейчас там идет зачистка, уничтоженная и захваченная техника и личный состав врага еще подсчитываются.

"Бомжеватый вид и неуставная обувь российских военных не должны удивлять. Обувь и форма ВС РФ очень низкого качества, поэтому российские военные всегда грабят и мародерят, чтобы одеться, обуться и утеплиться", - пишет Бутусов.

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По словам главреда Цензор.НЕТ, логистика и обеспечение в российской армии – очень примитивные.

"В форме они снимаются для репортажей в тылу, для пропаганды, а на передовой выглядят примерно вот так, одевают под низ бушлатов ворованные теплые вещи, часто сверху натягивают гражданское", - пояснил Бутусов.

Он добавил, что украинские войска продолжают наступательные операции в Харьковской области.







