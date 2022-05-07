РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12072 посетителя онлайн
Новости Фото Война
3 138 8

Еврокомиссар Миятович требует прекратить обстрелы городов в Украине и справедливости для пленных бойцов. ФОТОрепортаж

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович совершила четырехдневный визит в Киев. Среди прочего, чиновник посетила разрушенные российскими войсками пригороды украинской столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета Европы.

"Масштаб и серьезность нарушений прав человека и международного гуманитарного права, имевших место вследствие агрессии Российской Федерации против Украины, впечатляют. Обеспечение возмещения и поддержки жертвам и их семьям и осуществление правосудия будет невероятно сложной, но обязательной задачей", - сказала Миятович.

В Совете Европы констатируют, что война оказала серьезное влияние на соблюдение практически всех прав человека в Украине. Бомбардировка и уничтожение театра и больницы в осажденном городе Мариуполь, испытания многих эвакуированных и драматическая борьба за выживание людей, находящихся в ловушке в разрушенном городе, а также постоянные обстрелы и разрушения городов и поселков по всей Украине являются яркими примерами того, как война ведется без внимания к человеческой жизни или достоинству.

Читайте также: Возможность повторного наступления оккупантов на Киев остается, - Павлюк

Отмечается, что визит комиссара в несколько населенных пунктов за пределами Киева, подвергшихся артиллерийским обстрелам, ожесточенным боям и жестокости российских сил, дал иллюстрацию масштабов вопиющих нарушений прав человека и гуманитарного права.

"Названия Буча, Бородянка, Ирпень или Андреевка стали символом ужасных действий, которые здесь происходили. Но, к сожалению, их жители не одиноки в своих страданиях. По всей Украине гораздо больше людей, подвергшихся неописуемым зверствам. Каждый из них заслуживает справедливости и не должен быть забыт", - подчеркнула Миятович.

"Сейчас еще важнее помнить, что права человека не прекращаются во время войны. Они не отходят на второй план. Даже во время войны жизни и права человека должны быть защищены. И, что немаловажно, международное гуманитарное право должно уважаться всеми и при любых обстоятельствах. Гражданское население и гражданская инфраструктура не должны быть мишенью. И к пленным бойцам, и к тем, кто сдается, к раненым и больным нужно относиться справедливо и гуманно", - заявила она.

По ее словам, ответственность за нарушение прав человека и международного гуманитарного права является ключевой и требует надлежащей документации и тщательного сохранения улик для построения дел для привлечения виновных к ответственности.

Смотрите также: "Не новейшие технологии и преимущество в вооружении защитили Киев. Это сделали люди, защищавшие свою землю", - комбриг Вдовиченко об обороне столицы. ВИДЕО

"Совершение правосудия столкнется со многими препятствиями и потребует постоянных усилий. Украинская власть уже сделала для этого важные шаги, в том числе выдвинула первые обвинения и приняла закон, закрепляющий правовые рамки сотрудничества с Международным уголовным судом. Я особенно приветствую приверженность власти обеспечивать соответствия с применимыми стандартами прав человека и надлежащим уважением к достоинству жертв и их семей", – добавила комиссар.

Еврокомиссар Миятович требует прекратить обстрелы городов в Украине и справедливости для пленных бойцов 01

Еврокомиссар Миятович требует прекратить обстрелы городов в Украине и справедливости для пленных бойцов 02
Еврокомиссар Миятович требует прекратить обстрелы городов в Украине и справедливости для пленных бойцов 03
Еврокомиссар Миятович требует прекратить обстрелы городов в Украине и справедливости для пленных бойцов 04

Читайте также: Россияне пытались захватить Киев по картам 1987 года, - Данилов

Еврокомиссар Миятович требует прекратить обстрелы городов в Украине и справедливости для пленных бойцов 05
Еврокомиссар Миятович требует прекратить обстрелы городов в Украине и справедливости для пленных бойцов 06
Еврокомиссар Миятович требует прекратить обстрелы городов в Украине и справедливости для пленных бойцов 07
Еврокомиссар Миятович требует прекратить обстрелы городов в Украине и справедливости для пленных бойцов 08

Читайте также: Война РФ против Украины – это предупреждение для всех нас, – генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич

Автор: 

Киев (25670) Совет Европы (703) Миятович Дуня (20)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хайло вже заробив на смертний вирок і місце серед компашки чокнутих диктаторів.
Він не здасться. Террораша здохне в муках, забираючи за собою купу невинних життів.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:43 Ответить
Нехай ваші слова, Ксеню, матеріалізуються.
показать весь комментарий
07.05.2022 16:06 Ответить
Спочатку еврокомісару потрібно потренуватись на колорадських жуках. Як тільки вмовить не жерти вашу картоплю - можна переходити і до *****...
показать весь комментарий
07.05.2022 15:48 Ответить
Пусть Армию пришлет лучше свою и поможет - это будет куда действеннее!
показать весь комментарий
07.05.2022 15:52 Ответить
Иначе еврокомиссар выразит обеспокоенность и будет очень крайне озабочен!
показать весь комментарий
07.05.2022 16:03 Ответить
Фух!... Ну нарешті. Тепер пуйло обісреться та перестане гатити. Дякуємо Дуні, блд.
показать весь комментарий
07.05.2022 16:22 Ответить
Та неее...Вот если б еврокомиссар топнул ногой и пригрозил пальцем,а так это несерьезно.
показать весь комментарий
07.05.2022 16:39 Ответить
 
 