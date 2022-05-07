Еврокомиссар Миятович требует прекратить обстрелы городов в Украине и справедливости для пленных бойцов. ФОТОрепортаж

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович совершила четырехдневный визит в Киев. Среди прочего, чиновник посетила разрушенные российскими войсками пригороды украинской столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета Европы.

"Масштаб и серьезность нарушений прав человека и международного гуманитарного права, имевших место вследствие агрессии Российской Федерации против Украины, впечатляют. Обеспечение возмещения и поддержки жертвам и их семьям и осуществление правосудия будет невероятно сложной, но обязательной задачей", - сказала Миятович.

В Совете Европы констатируют, что война оказала серьезное влияние на соблюдение практически всех прав человека в Украине. Бомбардировка и уничтожение театра и больницы в осажденном городе Мариуполь, испытания многих эвакуированных и драматическая борьба за выживание людей, находящихся в ловушке в разрушенном городе, а также постоянные обстрелы и разрушения городов и поселков по всей Украине являются яркими примерами того, как война ведется без внимания к человеческой жизни или достоинству.

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Отмечается, что визит комиссара в несколько населенных пунктов за пределами Киева, подвергшихся артиллерийским обстрелам, ожесточенным боям и жестокости российских сил, дал иллюстрацию масштабов вопиющих нарушений прав человека и гуманитарного права.

"Названия Буча, Бородянка, Ирпень или Андреевка стали символом ужасных действий, которые здесь происходили. Но, к сожалению, их жители не одиноки в своих страданиях. По всей Украине гораздо больше людей, подвергшихся неописуемым зверствам. Каждый из них заслуживает справедливости и не должен быть забыт", - подчеркнула Миятович.

"Сейчас еще важнее помнить, что права человека не прекращаются во время войны. Они не отходят на второй план. Даже во время войны жизни и права человека должны быть защищены. И, что немаловажно, международное гуманитарное право должно уважаться всеми и при любых обстоятельствах. Гражданское население и гражданская инфраструктура не должны быть мишенью. И к пленным бойцам, и к тем, кто сдается, к раненым и больным нужно относиться справедливо и гуманно", - заявила она.

По ее словам, ответственность за нарушение прав человека и международного гуманитарного права является ключевой и требует надлежащей документации и тщательного сохранения улик для построения дел для привлечения виновных к ответственности.

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"Совершение правосудия столкнется со многими препятствиями и потребует постоянных усилий. Украинская власть уже сделала для этого важные шаги, в том числе выдвинула первые обвинения и приняла закон, закрепляющий правовые рамки сотрудничества с Международным уголовным судом. Я особенно приветствую приверженность власти обеспечивать соответствия с применимыми стандартами прав человека и надлежащим уважением к достоинству жертв и их семей", – добавила комиссар.







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