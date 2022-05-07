Спутник зафиксировал, как армия РФ постепенно уничтожала завод "Азовсталь". ФОТОрепортаж
Обнародованы снимки завода "Азовсталь" в Мариуполе, сделанные спутником в разное время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyNews.
Компания Planet продемонстрировала, как выглядел "Азовсталь" из космоса в 8 разных дат, начиная с 10 марта.
Один из основных способов попасть на территорию завода из города – по двум мостам через реку Кальмиус. На спутниковых снимках видно, что 10 марта мосты были еще целыми, но к 27 апреля их уже полностью уничтожили.
Также рядом в воде можно увидеть большие кратеры, указывающие на то, что территорию завода россияне атаковали неоднократно.
Также благодаря спутниковым снимкам можно увидеть последствия разрушения цеха в центре завода.
Аналогичная ситуация с составными помещениями. И если еще 27 апреля они были целыми, то 1 мая они уже были полностью разрушены.
Очевидно, что Россия нанесла серьезный ущерб заводу, где, кроме военных убежище нашли мирные люди.
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