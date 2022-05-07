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Новости Фото Война
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Спутник зафиксировал, как армия РФ постепенно уничтожала завод "Азовсталь". ФОТОрепортаж

Обнародованы снимки завода "Азовсталь" в Мариуполе, сделанные спутником в разное время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyNews.

Компания Planet продемонстрировала, как выглядел "Азовсталь" из космоса в 8 разных дат, начиная с 10 марта.

Один из основных способов попасть на территорию завода из города – по двум мостам через реку Кальмиус. На спутниковых снимках видно, что 10 марта мосты были еще целыми, но к 27 апреля их уже полностью уничтожили.

Спутник зафиксировал, как армия РФ постепенно уничтожала завод Азовсталь 01
Спутник зафиксировал, как армия РФ постепенно уничтожала завод Азовсталь 02

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Также рядом в воде можно увидеть большие кратеры, указывающие на то, что территорию завода россияне атаковали неоднократно.

Спутник зафиксировал, как армия РФ постепенно уничтожала завод Азовсталь 03

Также благодаря спутниковым снимкам можно увидеть последствия разрушения цеха в центре завода.

Спутник зафиксировал, как армия РФ постепенно уничтожала завод Азовсталь 04
Спутник зафиксировал, как армия РФ постепенно уничтожала завод Азовсталь 05

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Аналогичная ситуация с составными помещениями. И если еще 27 апреля они были целыми, то 1 мая они уже были полностью разрушены.

Спутник зафиксировал, как армия РФ постепенно уничтожала завод Азовсталь 06
Спутник зафиксировал, как армия РФ постепенно уничтожала завод Азовсталь 07

Очевидно, что Россия нанесла серьезный ущерб заводу, где, кроме военных убежище нашли мирные люди.

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армия РФ (19665) Мариуполь (5724) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+11
Кацапи кончені 😠
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07.05.2022 18:34 Ответить
+5
Пускай подавятся своей территорией, она нам не нужна. Нам нужны деньги на восстановление и выплаты семьям погибших и... око за око, смерти их детей за смерти наших.
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07.05.2022 19:01 Ответить
+5
рівень людяності у рашистів не дотягує навіть до рівня "ФАШИСТІВ", він завис на відмітці "МРАЗІ".
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07.05.2022 19:05 Ответить
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Кацапи кончені 😠
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07.05.2022 18:34 Ответить
на фарш куйсосіян!
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07.05.2022 19:27 Ответить
Надеюсь у рашки хватит по итогу выплатить нам репарации за все разрушения и убытки.. или их территорией будут расплачиваться?
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07.05.2022 18:41 Ответить
Пускай подавятся своей территорией, она нам не нужна. Нам нужны деньги на восстановление и выплаты семьям погибших и... око за око, смерти их детей за смерти наших.
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07.05.2022 19:01 Ответить
Ви думаєте вони всі репарації виплатять одразу? Та у них грошей не вистачить. Буде платити як німці, частинами. Років 10
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07.05.2022 21:19 Ответить
Будемо безкоштово користуватися газом та нафтою
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07.05.2022 21:35 Ответить
Головне не допустить, щоб разрахувались на офшорні рахунки деяких осіб. Бо тут є така практика.
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07.05.2022 23:27 Ответить
Да что они себе позволяют в конце-то концов? Негодяи!
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07.05.2022 18:52 Ответить
рівень людяності у рашистів не дотягує навіть до рівня "ФАШИСТІВ", він завис на відмітці "МРАЗІ".
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07.05.2022 19:05 Ответить
Цена, за - "какая разницца"
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07.05.2022 21:28 Ответить
"хоть поржал" - зебилушка конченный?
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08.05.2022 20:59 Ответить
Хочу видеть в таких картинах Москву ..
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08.05.2022 20:43 Ответить
 
 