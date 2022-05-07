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В результате обстрела Одессы оккупантами возник пожар, погибших и пострадавших нет, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты крылатыми ракетами сегодня обстреляли Одессу, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в 14:29, в Службу спасения поступило сообщение о том, что из-за попадания крылатых ракет - возник пожар.

Спасатели работали по повышенному рангу вызова, так как была угроза распространения огня.

В 15.27 пожар был ликвидирован на площади 900 м². Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия обстреляла ракетами Одесский аэропорт и предприятие по производству мебели, – ОК "Південь"

В результате обстрела Одессы оккупантами возник пожар, погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 01
В результате обстрела Одессы оккупантами возник пожар, погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 02
В результате обстрела Одессы оккупантами возник пожар, погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 03
В результате обстрела Одессы оккупантами возник пожар, погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 04
В результате обстрела Одессы оккупантами возник пожар, погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 05
В результате обстрела Одессы оккупантами возник пожар, погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 06

обстрел (27807) Одесса (7921) ГСЧС (5011)


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Украине нужно больше ПРО и ПВО и самых лучших в мире!!! Это нужно требовать в твиттере у всех министров обороны и у всех политиков! Кто не знает английский, переводите при помощи гугл переводчика! Каждый должен воевать на всех фронтах! Пишите политикам и министрам обороны и в СМИ западные самые популярные! Вооружения просите у всех военных компаний! Чем больше людей будет писать, тем больше будет помощи!
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07.05.2022 19:06 Ответить
росіяни точно люди? часом здається що це якийсь особливий вид сарани
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07.05.2022 19:07 Ответить
Вам не здається- так воно і є.
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07.05.2022 19:24 Ответить
 
 