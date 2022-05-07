В результате обстрела Одессы оккупантами возник пожар, погибших и пострадавших нет, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты крылатыми ракетами сегодня обстреляли Одессу, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в 14:29, в Службу спасения поступило сообщение о том, что из-за попадания крылатых ракет - возник пожар.

Спасатели работали по повышенному рангу вызова, так как была угроза распространения огня.

В 15.27 пожар был ликвидирован на площади 900 м². Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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