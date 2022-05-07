Двое детей погибли на Луганщине в результате обстрела Приволья оккупантами, еще две девочки и женщина получили ранения, - Гайдай. ФОТО
Российские оккупанты из "Градов" обстреляли город Приволье в Луганской области, в результате чего погибли двое детей. Также двое детей и женщина получили ранения.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"В обед орки из "градов" обстреляли жилой сектор Приволья. Снаряды прилетели в дома.
После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет обнаружили без признаков жизни", - говорится в сообщении.
По словам Гайдая, еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили ранения.
На месте еще работают полицейские, жертв может быть больше.
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