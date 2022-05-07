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Новости Фото Война
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Двое детей погибли на Луганщине в результате обстрела Приволья оккупантами, еще две девочки и женщина получили ранения, - Гайдай. ФОТО

Российские оккупанты из "Градов" обстреляли город Приволье в Луганской области, в результате чего погибли двое детей. Также двое детей и женщина получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В обед орки из "градов" обстреляли жилой сектор Приволья. Снаряды прилетели в дома.

После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет обнаружили без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили ранения.

На месте еще работают полицейские, жертв может быть больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуационный автомобиль попал под вражеский обстрел на Луганщине, но все же удалось вывезти 35 человек, - Гайдай

Двое детей погибли на Луганщине в результате обстрела Приволья оккупантами, еще две девочки и женщина получили ранения, - Гайдай 01

дети (6573) обстрел (27807) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Навіщо фото,діти загинули!
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07.05.2022 20:11 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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07.05.2022 20:16 Ответить
Смерть кацапам!
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07.05.2022 20:20 Ответить
Люди, хто може звідти евакуюватись - евакуюйтесь! Якщо не заради себе, то хоча б заради своїх дітей. Не випробовуйте долю. Гірко полишати рідні стіни, але жодні речі в цьому світі не варті вашого життя.
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07.05.2022 20:32 Ответить
Їм,доходить,лише коли запізно
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07.05.2022 21:11 Ответить
А що діти досих пір знаходяться в зоні бойових дій, а? Влада?
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07.05.2022 20:58 Ответить
За що гинуть діти? рашиські варвари будьте ви прокляті ,хай здохне кривавий рашиський кат що затіяв цю війну ,будь проклята твоя родина до сьомого коліна ,будь проклятий1 народ цієі терористичноі недодержави.
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07.05.2022 21:04 Ответить
Й,все це,замість обов'язкової,примусової евакуації. Влада на папері й в відосиках
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07.05.2022 21:14 Ответить
 
 