Рашисты сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в которой прятался почти весь поселок, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты сбросили на школу в поселке Белогоровка авиабомбу. В тот момент там находились около 90 человек.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя неделя Белогоровка - село близ Лисичанска - горячая точка. Орки пытаются там совершить прорыв, идут постоянные бои. Сегодня российские убийцы "воевали" с безоружными мирными жителями.

Рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться. После попадания в клуб подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, в школе находилось около 90 человек. Около 30 человек уже спасли из-под завалов. Спасательная операция продолжается.

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