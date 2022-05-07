Рашисты сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в которой прятался почти весь поселок, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты сбросили на школу в поселке Белогоровка авиабомбу. В тот момент там находились около 90 человек.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Последняя неделя Белогоровка - село близ Лисичанска - горячая точка. Орки пытаются там совершить прорыв, идут постоянные бои. Сегодня российские убийцы "воевали" с безоружными мирными жителями.
Рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться. После попадания в клуб подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс", - говорится в сообщении.
По словам Гайдая, в школе находилось около 90 человек. Около 30 человек уже спасли из-под завалов. Спасательная операция продолжается.
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рассєю, що не має вiдношення до Русi, так саме, як кацапи.
росiянцi, росiяни, бо росiя. можливо ще кацапо-орда. )
Реально - уродство души раскрывается в военное время...
У своїй масі народ легко зомбується. Це не я, це наука! Це по перше.
По друге: совковий нарід параші продовжували зомбувати і надалі на протязі 30 років!
От ми і маємо результат.
Як би Україна не вийшла з совку, то мала би такий самий результат, за виключенням в %% заходу (тут совок агітував на 25-30 років менше).
имеют какие-то украинские корни, возможно, но сами украинцами не являются, не считают себя
украинцами от слова совсем. не путайте зря людей.
не потрiбно тут писати маячню.
твари... уроды мерзеннее которых еще не придумала природа
Але, може, там і хати вже побиті з тими погребами.
"Воспоминания о войне" Н. Н. Никулин, дневник написан в 1975, опубликован в 90-е.
Я ... ЗА!!!!!....щоб ****ашить РОСІЮ!!!!
І це буде.....сцуки
Вам (мами і папи асвабадітєлєй) вернеться БУМЕРАНГОМ!!!!
*****......мені вас ублюдків,з яким ви виховали ваших уйо**бків-асфабадітєлєй НЕ ЖАЛКО!!!!!
Вас ***** знайде кожна ракета, снаряд, БАЙРАКТАР- та інше