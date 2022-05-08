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Новости Фото Война
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"Руzzкий военный, бери и уходи": К памятнику Суворову в Измаиле принесли бытовую технику. ФОТО

В Измаиле в Одесской области к памятнику российского полководца Александру Суворову люди принесли бытовую технику с надписью "Русский военный, бери и иди".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

"Это был перфоманс, где мы выразили свою позицию по поводу памятников, связанных с палачами украинского народа. Хотим, чтобы этот памятник убрали", – рассказала участница акции.

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Руzzкий военный, бери и уходи: К памятнику Суворову в Измаиле принесли бытовую технику 01

акция (2425) Измаил (152) Одесская область (3638)


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Топ комментарии
+27
Трусів не вистачає - вони це теж ********** красти!
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08.05.2022 00:17 Ответить
+21
Це все повинно бути знесено як найшвидше, разом з потворою в Одесі
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08.05.2022 00:21 Ответить
+20
цьому пам'ятнику місце біля крейсера москва
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08.05.2022 00:22 Ответить
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Трусів не вистачає - вони це теж ********** красти!
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08.05.2022 00:17 Ответить
Скабеева охренела или тоже зигует (жіночки вибачаюсь) клитором?
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08.05.2022 07:17 Ответить
Красиво, но вряд ли поможет.
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08.05.2022 00:21 Ответить
Это для себя люди сделали..тоже война..делают, что могут..спасибо им за это
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08.05.2022 00:24 Ответить
Зная слабость орков к бытовой технике надо просто эту бытовую технику (унитазы, холодильники, стиральные машины, микроволновки, можно всё б/у) выставить, разбросать по дорогам, по которым планируется наступление - тогда они забудут всё на свете и всякое наступление там в корне захлебнется.. )
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08.05.2022 10:50 Ответить
Це все повинно бути знесено як найшвидше, разом з потворою в Одесі
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08.05.2022 00:21 Ответить
Вже і тепер ,знести нах всю кацапську уйню! В Одесі зрозуміло ,там мер кацапський підарас і в Ізраїлі теж!!. Люди можуть самі організуватися і знести нах цих ідолів смерті!
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08.05.2022 08:06 Ответить
https://twitter.com/UAWeapons/status/1523027490230444035?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523027821525966848%7Ctwgr%5E%7Ctwc https://twitter.com/UAWeapons/status/1523027490230444035?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523027821525966848%7Ctwgr%5E%7Ctwc

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08.05.2022 00:21 Ответить
Прекрасное видео, смотрел бы да смотрел.. )
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08.05.2022 10:53 Ответить
цьому пам'ятнику місце біля крейсера москва
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08.05.2022 00:22 Ответить
Після звільнення необхідно відразу знести всі без винятку памятники кацапам всіх мастей. І не кудись на склад їх запхати, а знищувати назавжди і переплавляти! Он в Каховці лєніна-бланка звідкіля дістали? Ага. Саме зі складів куди їх місцева влада запхала...
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08.05.2022 00:24 Ответить
Це не легко буде зробити, на прикладі Одеси , там почали зносити якесь лайно кацапське так у них є який корисний дурень коля серга , почас казати про "історічєскі сложилось " і всяку подібну маячню і таких ідвотів просто безмежна кількість
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08.05.2022 00:30 Ответить
Треба щоб вночі військові підігнали тягача і знесли нахер,без дебільних анонсів і опитувань вати !
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08.05.2022 01:15 Ответить
Он на Змеиный или на Чернобаевку показывает?
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08.05.2022 07:21 Ответить
После ухода товарища Встали-на, отдолбившего Ильича.
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08.05.2022 12:01 Ответить
А чого не написали куда саме йому йти?
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08.05.2022 00:27 Ответить
на кремль сбросить тот памятник
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08.05.2022 00:30 Ответить
Позавчера вечером... -- Нюрнберг -- ...на светофоре внедорожник, япошка из дорогих -- грязный, пыльный, номера какой-то сеткой затянуты? В кабине два хлопця мило общаются.
Тачила, явно свежая -- прямо с кордона.
Как они выехали из Украины?
...не смог спросить... -- пахать ехал.
Шо скажете?
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08.05.2022 00:38 Ответить
можливо волонтери, а може "убіганти" за бабло кордон перетнули.
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08.05.2022 00:59 Ответить
не згоден - россійски военний потрібен остатися трупом в україньскій землі.
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08.05.2022 00:38 Ответить
всю кацапську бурятію в Україну поховаемо з оленями і шаманами - дзинь по зубах..
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08.05.2022 00:42 Ответить
вузькоглазий кацап - в Україні ти добитий...
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08.05.2022 00:44 Ответить
нуль шансів.
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08.05.2022 00:45 Ответить
Почему это чучело до сих пор там стоит?
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08.05.2022 00:58 Ответить
Точно такой же памятник-близнец есть и в Одессе. Но всем пох, как и на екатерину

Ватаны скажут: "эта другое"
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08.05.2022 01:07 Ответить
Ватаны в Измаиле на первом экземпляре сабельку восстановили или с обломком так и стоит?

За второй экз не знал, спасибо
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08.05.2022 08:01 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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08.05.2022 01:00 Ответить
"на позиції 2/24" не всіх устроює - тварі самі прийшли... добити в нуль!
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08.05.2022 01:07 Ответить
Нада просто звалити цей ганебний пам'ятник. Прибрати це гамно з міста .
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08.05.2022 01:46 Ответить
Засуньте Суворову сзади швабру. При жизни он это очень любил...
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08.05.2022 07:02 Ответить
В якомусь місті буряти ст ще якась російська шелупонь покрали електрочайник, але без підставок. Певно будуть чай на газовій плиті кип'ятити
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08.05.2022 07:19 Ответить
*****, вся Америка зараз працює на Україну - і ще шось не те...
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08.05.2022 09:06 Ответить
)))))))))))))))
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08.05.2022 09:32 Ответить
Вірніше було б «русскій воєнній бєрі,подєржі,обосцісь і сдохні»
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08.05.2022 10:46 Ответить
Как сочно макнули московитов ! Молодцы !
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08.05.2022 11:12 Ответить
 
 