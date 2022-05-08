"Руzzкий военный, бери и уходи": К памятнику Суворову в Измаиле принесли бытовую технику. ФОТО
В Измаиле в Одесской области к памятнику российского полководца Александру Суворову люди принесли бытовую технику с надписью "Русский военный, бери и иди".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.
"Это был перфоманс, где мы выразили свою позицию по поводу памятников, связанных с палачами украинского народа. Хотим, чтобы этот памятник убрали", – рассказала участница акции.
Топ комментарии
+27 Яр Холодний
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+21 Autorare Autorare
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+20 Dima30
показать весь комментарий08.05.2022 00:22 Ответить Ссылка
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Тачила, явно свежая -- прямо с кордона.
Как они выехали из Украины?
...не смог спросить... -- пахать ехал.
Шо скажете?
Ватаны скажут: "эта другое"
За второй экз не знал, спасибо