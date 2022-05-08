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В Буче нашли радиоактивную колбу, украденную российскими оккупантами на ЧАЭС, - Энергоатом. ФОТО

Одна из украденных российскими войсками колб с радиоактивным веществом, вывезенная из Чернобыльской АЭС во время оккупации, нашлась в Буче.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Энергоатом.

Бучанин обнаружил находку в собственном доме после "гостевания" в нем российских оккупантов. После этого горожанин вызвал саперов.

Прибывшие по вызову специалисты изъяли опасную емкость и передали на утилизацию.

Позже выяснилось, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму.

Смотрите: Российские захватчики и Рыжий лес: последствия оккупации в наиболее загрязненной части Чернобыля. ВИДЕО

В Буче нашли радиоактивную колбу, украденную российскими оккупантами на ЧАЭС, - Энергоатом 01

радиация (321) ЧАЭС (569)


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Топ комментарии
+27
всегда знал, что кацапы - дремучие необразованные долбоёбы. Тащить с собой семь килограмм ртути... вот нахера? Жаль, не успел отправить из минска в свой мухосранск, и там всем дружбанам раздать на сувениры.
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08.05.2022 00:26 Ответить
+18
Ти хіба не читав (забув посилання на жаль) розповідь херсонця (десь з пригороду)?
Питає його - що за дроти на стовпі. Він каже - то інтернет проведено. Виходить з хати - а той на стовпі дроти знімає.
- що ти робиш?
- вот, прівезу домой інтернет, а то у нас нєту.
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08.05.2022 00:43 Ответить
+10
Мабуть не встиг додому відправити цінний трофей , на жаль ...
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08.05.2022 00:28 Ответить
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всегда знал, что кацапы - дремучие необразованные долбоёбы. Тащить с собой семь килограмм ртути... вот нахера? Жаль, не успел отправить из минска в свой мухосранск, и там всем дружбанам раздать на сувениры.
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08.05.2022 00:26 Ответить
Ну якщо б не були **********, то знали б ціну за такий товар. А так унітаз і чайник без підставки з несвіжими труселями переважили на внутрішньокацапському ринку цінних елементів.
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08.05.2022 00:41 Ответить
в руках безграмотного населения цена этому элементу - минус здоровье плюс длительное расстройство здоровья с быстрым угасанием.
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08.05.2022 01:09 Ответить
Ти хіба не читав (забув посилання на жаль) розповідь херсонця (десь з пригороду)?
Питає його - що за дроти на стовпі. Він каже - то інтернет проведено. Виходить з хати - а той на стовпі дроти знімає.
- що ти робиш?
- вот, прівезу домой інтернет, а то у нас нєту.
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08.05.2022 00:43 Ответить
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08.05.2022 02:03 Ответить
Якщо не анекдот -то стане ним...інтернет...в "проводах"...от умори.
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08.05.2022 06:58 Ответить
Та ні - 100%. Десь (забув блін на якому ресурсі, може charter97.org,) тиждень назад була розповідь херсонця про життя в окупації - це тільки один з моментів.
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08.05.2022 09:21 Ответить
Кацапам не було з чого "водку" бухати
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08.05.2022 00:28 Ответить
Мабуть не встиг додому відправити цінний трофей , на жаль ...
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08.05.2022 00:28 Ответить
Так може вони просто її забули?
Треба відправить...
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08.05.2022 00:28 Ответить
кацпы не выпили, странно
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08.05.2022 00:32 Ответить
Плохо лежало™
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08.05.2022 01:01 Ответить
Надіюся - кацап спав з тим бутлем під подушкою ("Штоб никто не "тиснул!")
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08.05.2022 01:03 Ответить
вообще-то, это груша от клизмы, если шо. )
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08.05.2022 03:27 Ответить
Він просто думав що там джин
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08.05.2022 01:29 Ответить
а могли в колбі і самогон гнати
не довіз, кацап, трофей
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08.05.2022 08:14 Ответить
это их скрепа
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08.05.2022 09:03 Ответить
Отже ж кацапські півні крадуть все,що бачать.
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08.05.2022 10:45 Ответить
Чел думал что это лампа алладина
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08.05.2022 11:56 Ответить
 
 