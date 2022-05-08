В Буче нашли радиоактивную колбу, украденную российскими оккупантами на ЧАЭС, - Энергоатом. ФОТО
Одна из украденных российскими войсками колб с радиоактивным веществом, вывезенная из Чернобыльской АЭС во время оккупации, нашлась в Буче.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Энергоатом.
Бучанин обнаружил находку в собственном доме после "гостевания" в нем российских оккупантов. После этого горожанин вызвал саперов.
Прибывшие по вызову специалисты изъяли опасную емкость и передали на утилизацию.
Позже выяснилось, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму.
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+27 Urs
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+18 Сергій Осадчий
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+10 уаыау
показать весь комментарий08.05.2022 00:28 Ответить Ссылка
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Питає його - що за дроти на стовпі. Він каже - то інтернет проведено. Виходить з хати - а той на стовпі дроти знімає.
- що ти робиш?
- вот, прівезу домой інтернет, а то у нас нєту.
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не довіз, кацап, трофей