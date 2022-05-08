В Буче нашли радиоактивную колбу, украденную российскими оккупантами на ЧАЭС, - Энергоатом. ФОТО

Одна из украденных российскими войсками колб с радиоактивным веществом, вывезенная из Чернобыльской АЭС во время оккупации, нашлась в Буче.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Энергоатом.

Бучанин обнаружил находку в собственном доме после "гостевания" в нем российских оккупантов. После этого горожанин вызвал саперов.

Прибывшие по вызову специалисты изъяли опасную емкость и передали на утилизацию.

Позже выяснилось, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму.

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