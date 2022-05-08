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Ракеты, "Смерчи", танки, авиация. За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов Донетчины. ФОТОрепортаж

Оккупанты убили четырех мирных жителей, еще 10 ранены. Разрушениям подверглись не менее 85 гражданских объектов - жилые дома, производственные предприятия, две школы и лицей, объекты жизнеобеспечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Константиновка, Дружковка, Марьинка, Железное, Угледар, Северск, Святогорск, Малотарановка, Дробышево, Очеретино, Новокалиново Очеретинской ТГ, Звановка Звановской ТГ, Нью-Йорк, Константиновка Марьинского района, Сидорово Святогорской ТГ, Дроновка Бахмутского района", - говорится в сообщении.

В полиции Донецкой области отмечают, что враг обстреливал мирное население по авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Смерч", танков, тяжелой артиллерии. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ракеты, Смерчи, танки, авиация. За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов Донетчины 01
Ракеты, Смерчи, танки, авиация. За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов Донетчины 02

Читайте: Рашисты убили 4 гражданских в Донецкой области, 9 человек получили ранения, - ОВА


Ракеты, Смерчи, танки, авиация. За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов Донетчины 03
Ракеты, Смерчи, танки, авиация. За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов Донетчины 04
Ракеты, Смерчи, танки, авиация. За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов Донетчины 05
Ракеты, Смерчи, танки, авиация. За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов Донетчины 06
Ракеты, Смерчи, танки, авиация. За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов Донетчины 07
Ракеты, Смерчи, танки, авиация. За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов Донетчины 08
Ракеты, Смерчи, танки, авиация. За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов Донетчины 09
Ракеты, Смерчи, танки, авиация. За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов Донетчины 10

обстрел (27860) Нацполиция (16562) Донецкая область (9991)


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Вчора орки на су34 над Костянтинівкою літали як у себе дома. Ніхто навіть зе стінгера чи інгли не пальнув. Добре підготувались за 2 місяці. А це глубокий тил.
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08.05.2022 10:58 Ответить
Во-первых, надо охладить головку самонаведения, это время на подготовку. Самолет пролетит довольно далеко. Во-вторых, ракета из стингера не летит за самолетом 50км. Она летит всего несколько км, затем просто летит с падением скорости и уже не может маневрировать даже. Игла тоже самое. Самолет лучше всего сбивать из Бука, притом их желательно пособирать в Европе, они же есть у них вполне себе. А для этого нужны радары, которые легко уничтожить и их надо много. Ну и спаренные 23-30мм пулеметы для небольшой высоту могут хорошо отработать. И конечно свои истребители, но у кацапов ПВО как раз есть. Так что сидим в бункерах, пока либо не пришла помощь, либо нет отвлекающего маневра в Белгород.
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08.05.2022 11:13 Ответить
Дивлюся що москальня витворяє і переконуюсь що фашизм це не про німців у 2 св. Це вони роблять з ненависті - як колись дикі племена руйнували оазиси цивілізації, уявіть собі ваньку з ****** якоїсь архангельской губєрнии що виріс в бараку, без води, світла, дороги, серед щоденного пияцтва і неробства . Мрія ваньки "всех унижтожить патамушта ани живут не как ми" і канєшна ******** унітаз та пару килимів з підлоги у літній кухні. Такой вот он руzzкий мир
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08.05.2022 11:05 Ответить
я так понимаю донецкую и луганскую области рашисты не "освобождают" а ровняют ! высшая мера фашизма цинизма
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08.05.2022 11:26 Ответить
Звільняють від будинків, людей і навіть тварин.
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08.05.2022 12:52 Ответить
УРОДЫ *** НЕНАВИЖУ руZZких...
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08.05.2022 12:22 Ответить
 
 