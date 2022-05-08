Ракеты, "Смерчи", танки, авиация. За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов Донетчины. ФОТОрепортаж

Оккупанты убили четырех мирных жителей, еще 10 ранены. Разрушениям подверглись не менее 85 гражданских объектов - жилые дома, производственные предприятия, две школы и лицей, объекты жизнеобеспечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Константиновка, Дружковка, Марьинка, Железное, Угледар, Северск, Святогорск, Малотарановка, Дробышево, Очеретино, Новокалиново Очеретинской ТГ, Звановка Звановской ТГ, Нью-Йорк, Константиновка Марьинского района, Сидорово Святогорской ТГ, Дроновка Бахмутского района", - говорится в сообщении.

В полиции Донецкой области отмечают, что враг обстреливал мирное население по авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Смерч", танков, тяжелой артиллерии. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.





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