Спикер немецкого Бундестага Басс прибыла в Киев. ФОТО

Глава Бундестага Федеративной Республики Германия Бербель Басс в воскресенье прибыла в Киев.

Об этом сообщил в Twitter руководитель секретариата немецкого парламента Энрико Брисса, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель Бундестага Бербель Басс начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и тирании национал-социалистов и проведет политические переговоры", - написал Брисса.

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