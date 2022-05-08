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Спикер немецкого Бундестага Басс прибыла в Киев. ФОТО

Глава Бундестага Федеративной Республики Германия Бербель Басс в воскресенье прибыла в Киев.

Об этом сообщил в Twitter руководитель секретариата немецкого парламента Энрико Брисса, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель Бундестага Бербель Басс начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и тирании национал-социалистов и проведет политические переговоры", - написал Брисса.

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Автор: 

визит (3110) Киев (25682) Бундестаг (224)


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Топ комментарии
+9
Щось замишляють. Напевно русофобію
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08.05.2022 11:40 Ответить
+6
не може, бо ппо під Києвом зіб'є всі калібри.
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08.05.2022 11:38 Ответить
+6
Німецький народ з нами, керівництво країна теж потрохи просинається та скидує КДБшні окови. Все буде добре.
Дякуємо друзі.
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08.05.2022 12:20 Ответить
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Які в них кумедні імена, то Фрекен Бок, то Карабас Барабас а по факту крутяк, але пуйло муже калібром зараз лупанути, привітатися
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08.05.2022 11:36 Ответить
не може, бо ппо під Києвом зіб'є всі калібри.
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08.05.2022 11:38 Ответить
Искандеры можно все сбить. А калибры ето малозаметные крылатые ракеты летящие на низкой высоте, поетому как повезет.
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08.05.2022 11:40 Ответить
Так.їх радари не бачать.
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08.05.2022 11:42 Ответить
... слухайте спеців ("Право на поплаву"), а не арестовичей.
Збивають крилаті ракети, а балістичні що подають зверху "Іскандери" збити неможливо тим ППО, що зараз є у нас..
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08.05.2022 11:56 Ответить
Арестович топ за свої бабки
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08.05.2022 13:08 Ответить
фрау Фон Бундесбас по гражданке(
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08.05.2022 12:47 Ответить
Щось замишляють. Напевно русофобію
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08.05.2022 11:40 Ответить
а може опять будут юлить туда-сюда
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08.05.2022 11:42 Ответить
Їхати під бомби щоб займатися фігнею. Та да.
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08.05.2022 12:01 Ответить
шось ганси зачастили... путлер перестав башляти-може вони хочуть щоб зеля башляв?
натюрліх фрекен бон.. яя.. цигель-цигель ай-лю-лю..
скоро чмеркель наважиться припертися
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08.05.2022 11:52 Ответить
Меркель не приедет☝. Они вместе с путеным в обнимку лежат голые в ванной и мечтают❗
- Вот победим украинцев куплю костюм с отливом и поедем делить с немцами польшу.
- Йа йа вольдемар
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08.05.2022 12:00 Ответить
Телеканал"Інтер"потрапив у скандал через анонс радянського фільму"У бій ідуть тільки"бувалі", який планують показати на ТБ 9 травня. Інтер,НТН продовжують проросійську тематику на своїх каналах незважаючи на російську агресію Нібито в Україні і нема военого стану зза агресії РФ!
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08.05.2022 12:09 Ответить
эту страну даже геноцид собственного народа не переделает -как были в ней кацапы у власти так и остаются и празднование победобесия -тому доказательство
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08.05.2022 12:13 Ответить
і не тільки інтер..то кодло не розігнали.. закон про свабоду преси придумали..утіснєнія..і оправдувались тим законом..Після війни я гарантую Шустери Ганапольські повилазять..як було не один раз /після революціїї Гідності після 2014 року/знову припруться дурних українців стригти гроші..А гроші будуть не маленькі оскільки в Україну вбухають західні інвестори,і буде таж сама корупція і схеми ,через які можна буде наживатись.
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08.05.2022 12:17 Ответить
Тобі на Ганапольський у борщ наплював, чи що? Наскільки пам'ятаю, він на "Прямому" вів якусь програму. А, ну так - це ж канал Порошенка.
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08.05.2022 12:51 Ответить
В России запретили к показу фильм про войну "В бой идут одни старики" потому что мало того, что там главные герои лётчики-асы украинцы, так ещё и песни поют народные на украинском языке. Леонид Быков - родился в Украине. События фильма реальны и происходили в Луганской области. В 1943 году Старобельск стал первым городом, освобожденным на территории Украины.
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08.05.2022 13:00 Ответить
та в тому фільмі суцільна русофобія.
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08.05.2022 14:24 Ответить
шоу тур по Бучі
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08.05.2022 12:11 Ответить
Німецький народ з нами, керівництво країна теж потрохи просинається та скидує КДБшні окови. Все буде добре.
Дякуємо друзі.
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08.05.2022 12:20 Ответить
а где бундескитель и хайль меркель
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08.05.2022 12:46 Ответить
А позаду неї тіпа німецьке ***** з її портфельчиком. Хоча, давайте, фріци, привозьте хоч щось
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08.05.2022 12:48 Ответить
 
 