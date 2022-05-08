Спикер немецкого Бундестага Басс прибыла в Киев. ФОТО
Глава Бундестага Федеративной Республики Германия Бербель Басс в воскресенье прибыла в Киев.
Об этом сообщил в Twitter руководитель секретариата немецкого парламента Энрико Брисса, информирует Цензор.НЕТ.
"Председатель Бундестага Бербель Басс начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и тирании национал-социалистов и проведет политические переговоры", - написал Брисса.
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+9 Генадий Горелик
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+6 MAKAROV #508144
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+6 Stanislav Voronenko
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Збивають крилаті ракети, а балістичні що подають зверху "Іскандери" збити неможливо тим ППО, що зараз є у нас..
натюрліх фрекен бон.. яя.. цигель-цигель ай-лю-лю..
скоро чмеркель наважиться припертися
- Вот победим украинцев куплю костюм с отливом и поедем делить с немцами польшу.
- Йа йа вольдемар ❗
Дякуємо друзі.