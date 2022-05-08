Более 250 квартир повреждены после вчерашнего ракетного удара войск РФ по Одессе. ФОТОрепортаж
252 квартиры пострадали от вчерашнего ракетного обстрела Одессы войсками РФ.
Об этом сообщили в департаменте ЖКХ города, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Одесского горсовета.
"Коммунальные службы занимаются очисткой территории от выбитых оконных стекол и рам. На затяжку оконных проемов ушло 1800 кв. м пленки. По состоянию на утро 8 мая осталось в работе еще около 25 процентов квартир (с учетом тех, из которых временно выехали жильцы)", - отмечается в сообщении.
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