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Новости Фото Война
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Более 250 квартир повреждены после вчерашнего ракетного удара войск РФ по Одессе. ФОТОрепортаж

252 квартиры пострадали от вчерашнего ракетного обстрела Одессы войсками РФ.

Об этом сообщили в департаменте ЖКХ города, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Одесского горсовета.

"Коммунальные службы занимаются очисткой территории от выбитых оконных стекол и рам. На затяжку оконных проемов ушло 1800 кв. м пленки. По состоянию на утро 8 мая осталось в работе еще около 25 процентов квартир (с учетом тех, из которых временно выехали жильцы)", - отмечается в сообщении.

Более 250 квартир повреждены после вчерашнего ракетного удара войск РФ по Одессе 01
Более 250 квартир повреждены после вчерашнего ракетного удара войск РФ по Одессе 02
Более 250 квартир повреждены после вчерашнего ракетного удара войск РФ по Одессе 03
Более 250 квартир повреждены после вчерашнего ракетного удара войск РФ по Одессе 04
Более 250 квартир повреждены после вчерашнего ракетного удара войск РФ по Одессе 05
Более 250 квартир повреждены после вчерашнего ракетного удара войск РФ по Одессе 06
Более 250 квартир повреждены после вчерашнего ракетного удара войск РФ по Одессе 07

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обстрел (27874) Одесса (7921) повреждение (170) ракеты (3616)


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Топ комментарии
+5
Гутьєрешу в ООН напишіть .. а папа Франциск помолиться і Европа виразить очєрєдную озабочєннось
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08.05.2022 14:00 Ответить
+3
ви маєте на озброєнні НЛО?
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08.05.2022 14:10 Ответить
+2
терпило в Украине только один - зеленый буратин
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08.05.2022 15:11 Ответить
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Гутьєрешу в ООН напишіть .. а папа Франциск помолиться і Европа виразить очєрєдную озабочєннось
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08.05.2022 14:00 Ответить
Все відновимо. Одеса себе не впізнає.
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08.05.2022 14:00 Ответить
ви маєте на озброєнні НЛО?
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08.05.2022 14:10 Ответить
Ну Зе же обещал бамбить.
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08.05.2022 14:50 Ответить
терпило в Украине только один - зеленый буратин
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08.05.2022 15:11 Ответить
мешают такие терпилы как ты, пишущие глупости....
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08.05.2022 15:49 Ответить
а ти що вважаєш в параші само вибухає, загоряється , раптово псується, через недопалки мокши тільки у сибиру пожежі
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08.05.2022 14:36 Ответить
В телеграмм каналах кацапы радуются обстрелам Одессы, вот действительно "одиннарод", интересно в Одессе ещё кричат "Одесса русский город"?
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08.05.2022 18:16 Ответить
 
 