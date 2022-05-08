Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине. ФОТОрепортаж
Два брата, воины 91-го отдельного Ахтырского полка оперативного обеспечения Андрей и Александр Козырко погибли в бою с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Козырко Александр и Козырко Андрей два брата, два воина, два сына, два отца! Теперь ребята покоятся дома... Они были храбрыми воинами, они отдали ценнейшее защищая родную землю - свою жизнь... Не спрятались, не испугались, а мужественно и смело боролись до последнего дыхания... Не простим никогда! Мы отомстим за Вас наши собратья!" – говорится в сообщении воинской части.
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