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Новости Фото Война
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Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине. ФОТОрепортаж

Два брата, воины 91-го отдельного Ахтырского полка оперативного обеспечения Андрей и Александр Козырко погибли в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Козырко Александр и Козырко Андрей два брата, два воина, два сына, два отца! Теперь ребята покоятся дома... Они были храбрыми воинами, они отдали ценнейшее защищая родную землю - свою жизнь... Не спрятались, не испугались, а мужественно и смело боролись до последнего дыхания... Не простим никогда! Мы отомстим за Вас наши собратья!" – говорится в сообщении воинской части.

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Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине 01
Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине 02
Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине 03
Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине 04
Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине 05
Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине 06
Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине 07
Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине 08
Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине 09
Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине 10
Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине 11
Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине 12
Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине 13
Воинов 91-го ОПОО Андрея и Александра Козырок, погибших в бою с российскими оккупантами, похоронили на Сумщине 14

потери (4430)


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