Трюдо приехал в Ирпень, чтобы увидеть ужасы, которые совершили российские оккупанты, - мэр Маркушин. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил Ирпень.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Только что имел честь говорить с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью. разрушенными не военные объекты, а дома ирпенчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее.

Благодарю господина Трюдо за ту поддержку, которую сегодня оказывает Канада Украине. Верим в дальнейшее сотрудничество наших стран и в плане восстановления украинских городов после нашей победы. Надеюсь на поддержку г-на Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится в ближайшее время", - проинформировал глава города.

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