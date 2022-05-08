Трюдо приехал в Ирпень, чтобы увидеть ужасы, которые совершили российские оккупанты, - мэр Маркушин. ФОТОрепортаж
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил Ирпень.
Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.
"Только что имел честь говорить с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью. разрушенными не военные объекты, а дома ирпенчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее.
Благодарю господина Трюдо за ту поддержку, которую сегодня оказывает Канада Украине. Верим в дальнейшее сотрудничество наших стран и в плане восстановления украинских городов после нашей победы. Надеюсь на поддержку г-на Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится в ближайшее время", - проинформировал глава города.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден и Трюдо вместе решали, как привлечь Россию к ответственности
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Справжній дід Василь. Плюнути-неважливо в кого, але краще в ЗЕ, харкнути, обматюкати....
Всі плювалися, але з кловуна як з гусака вода (чого варта купівля бовтушки по 10 доз на людину).
Це байстрюччя захоплюється Китаєм, теж будує режим. Аж до Європарламенту дійшла інфа про його "діяльність".
Але в Україні це чмо - іконка номер 2.
Воно мусить зображати якби допомогу Україні, але вона далеко не така, якою могла б бути.
І не треба воно в Україні.
Воно крутить кловуном і отримує те, що йому потрібно, і так.