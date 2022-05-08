РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5786 посетителей онлайн
Новости Фото Война
13 004 23

Трюдо приехал в Ирпень, чтобы увидеть ужасы, которые совершили российские оккупанты, - мэр Маркушин. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил Ирпень.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Только что имел честь говорить с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью. разрушенными не военные объекты, а дома ирпенчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее.

Благодарю господина Трюдо за ту поддержку, которую сегодня оказывает Канада Украине. Верим в дальнейшее сотрудничество наших стран и в плане восстановления украинских городов после нашей победы. Надеюсь на поддержку г-на Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится в ближайшее время", - проинформировал глава города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден и Трюдо вместе решали, как привлечь Россию к ответственности

Трюдо приехал в Ирпень, чтобы увидеть ужасы, которые совершили российские оккупанты, - мэр Маркушин 01
Трюдо приехал в Ирпень, чтобы увидеть ужасы, которые совершили российские оккупанты, - мэр Маркушин 02
Трюдо приехал в Ирпень, чтобы увидеть ужасы, которые совершили российские оккупанты, - мэр Маркушин 03

Ирпень (370) Трюдо Джастин (298) Маркушин Александр (38)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+40
Дякуємо, Канада!
показать весь комментарий
08.05.2022 17:02 Ответить
+37
ще один таємний візит. Ще один ляпас *****
показать весь комментарий
08.05.2022 17:01 Ответить
+28
Молодець клиновий листочок!👍🇺🇦🤝🇨🇦
показать весь комментарий
08.05.2022 17:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ще один таємний візит. Ще один ляпас *****
показать весь комментарий
08.05.2022 17:01 Ответить
До нього завтра навіть бацька не приїде))
показать весь комментарий
08.05.2022 17:35 Ответить
Дякуємо, Канада!
показать весь комментарий
08.05.2022 17:02 Ответить
Молодець клиновий листочок!👍🇺🇦🤝🇨🇦
показать весь комментарий
08.05.2022 17:06 Ответить
"кленовий"! "клин клином вишибають"!
показать весь комментарий
08.05.2022 20:08 Ответить
Трюдо-респект...
показать весь комментарий
08.05.2022 17:19 Ответить
І Боно сьогодні в столичному метро, і Трюдо під Києвом. Гідна підтримка.
показать весь комментарий
08.05.2022 17:19 Ответить
Перша леді Джилл Байденко в Ужгороді
показать весь комментарий
08.05.2022 17:27 Ответить
Наша туди теж терміново з Іспанії приперлась?
показать весь комментарий
08.05.2022 17:38 Ответить
Не приперлась, а приїхала, не знаю звідки, і нікому не треба знати, і добре зробила. Учіться поважати - якщо не конкретних людей, то принаймні їхні ролі в державі.
показать весь комментарий
08.05.2022 17:45 Ответить

Справжній дід Василь. Плюнути-неважливо в кого, але краще в ЗЕ, харкнути, обматюкати....
показать весь комментарий
08.05.2022 19:29 Ответить
Трюдо молодец.
показать весь комментарий
08.05.2022 17:23 Ответить
Без полку охорони як у зе. Просто Трюдо.
показать весь комментарий
08.05.2022 18:00 Ответить
Дуже дякуемо Канада!
показать весь комментарий
08.05.2022 17:30 Ответить
Підданий Королеви Великобританії, однако! Слава Трюдо! Боже, храни Королеву!
показать весь комментарий
08.05.2022 17:50 Ответить
Канада це наші друзі.
показать весь комментарий
08.05.2022 18:05 Ответить
Дякуючи лобі Конгресу Украінців Канади
показать весь комментарий
08.05.2022 18:40 Ответить
Канада по жизні проти рахи як і Британське королівство. ***** нам славянский мир з ********** і засрахою - я хочу в Обєднане Королівство, разом з демократичною Польщею. Канада піддана Королеви - британці з них кров не пють і іхні міста не нищать.
показать весь комментарий
08.05.2022 18:20 Ответить
Вибори нпочалися, як він допосагає тим біженцям з України, що вже в Канаді?
показать весь комментарий
08.05.2022 18:20 Ответить
Та ні. Воно оголосило дострокові вибори минулого року, вивалило з поплічницею христькою на них 650 млн, бо дуже хотіло отримати мажоритарний уряд. Результат такий, як і був - міноритарний.
Всі плювалися, але з кловуна як з гусака вода (чого варта купівля бовтушки по 10 доз на людину).
Це байстрюччя захоплюється Китаєм, теж будує режим. Аж до Європарламенту дійшла інфа про його "діяльність".
Але в Україні це чмо - іконка номер 2.
Воно мусить зображати якби допомогу Україні, але вона далеко не така, якою могла б бути.
показать весь комментарий
08.05.2022 19:42 Ответить
Тоді незабаром чекаємо ще делегацію соціалістів з NDP..
показать весь комментарий
08.05.2022 20:03 Ответить
Расист-сикх навряд чи поїде.
І не треба воно в Україні.
Воно крутить кловуном і отримує те, що йому потрібно, і так.
показать весь комментарий
08.05.2022 20:22 Ответить
 
 