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Рашисты снова обстреляли НПЗ в Лисичанске, начался пожар, но из-за ударов оккупантов тушение невозможно, - Гайдай. ФОТО

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске Луганской области.

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно - установка по получению серы и станция смешивания веществ. Площадь пожара - 360 кв.м, есть угроза взрыва соседней группы резервуаров.

Спасатели пытались обуздать огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности. Тушение невозможно. Обстрелы не утихают", - говорится в сообщении.

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Рашисты снова обстреляли НПЗ в Лисичанске, начался пожар, но из-за ударов оккупантов тушение невозможно, - Гайдай 01

Северодонецк (333) НПЗ (243) обстрел (27874) пожар (5970) Гайдай ЛОГА (716)


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Топ комментарии
+7
Секта любителей Вовы уничтожает экологию... Хотя мне пришла мысль: не угробит ли кацапов их сцарь и предводитель умалишённых? Ведь они в Рай нацелились?
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08.05.2022 18:52 Ответить
+6
Уявляю, як МНСники прославляють Зе-леного, їдучі на обстріляний МПЗ, по новеньким, заасфальтованим дорогам...
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08.05.2022 19:00 Ответить
+6
там всеравно за кого тот талибан-реально кацапы и желторотые китайские макаки получат на свою задницу гарячую точку,что нам на руку
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08.05.2022 19:01 Ответить
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Секта любителей Вовы уничтожает экологию... Хотя мне пришла мысль: не угробит ли кацапов их сцарь и предводитель умалишённых? Ведь они в Рай нацелились?
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08.05.2022 18:52 Ответить
Талібан збирає війська. Походу другий фронт.
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08.05.2022 18:56 Ответить
Талібан за нас чи за фашистів?
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08.05.2022 18:58 Ответить
там всеравно за кого тот талибан-реально кацапы и желторотые китайские макаки получат на свою задницу гарячую точку,что нам на руку
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08.05.2022 19:01 Ответить
Таліби будуть різати кацапів. Це все що треба знати.
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08.05.2022 19:27 Ответить
Уявляю, як МНСники прославляють Зе-леного, їдучі на обстріляний МПЗ, по новеньким, заасфальтованим дорогам...
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08.05.2022 19:00 Ответить
Щось давно нічого не хлопало на рашкє...
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08.05.2022 19:14 Ответить
Чудеса та й годі ... Так власник Лисичанського НПЗ - роснєфть . !!! Свій же завод ******** , придурки .
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08.05.2022 19:21 Ответить
По принципу: не доставайся же ты никому!
как пришло, так и ушло!
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08.05.2022 19:29 Ответить
это завод -разливалка готового продукта из кацапии,так что особых потерь для экономики Украины нет от слова вообще
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08.05.2022 19:29 Ответить
так поезжай на россию там дешевле бензин в разы
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08.05.2022 19:44 Ответить
Не начнут а уже возят. Кременчугский НПЗ разбомблен, вот где проблема.
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08.05.2022 19:46 Ответить
завод уже 12 лет неработает
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08.05.2022 21:56 Ответить
сам нефтеперерабатывающий коплекс да,а вот производство пропелена и продуктов из него как и кирпичный и др.производства все таки украинские.
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08.05.2022 19:57 Ответить
 
 