Рашисты снова обстреляли НПЗ в Лисичанске, начался пожар, но из-за ударов оккупантов тушение невозможно, - Гайдай. ФОТО

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске Луганской области.

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно - установка по получению серы и станция смешивания веществ. Площадь пожара - 360 кв.м, есть угроза взрыва соседней группы резервуаров.

Спасатели пытались обуздать огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности. Тушение невозможно. Обстрелы не утихают", - говорится в сообщении.

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