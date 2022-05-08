Жители освобожденных Циркунов со слезами на глазах встречали защитников, - ОВА. ФОТОрепортаж

Украинские защитники освободили село Циркуны в Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Циркуны с первых дней полномасштабного вторжения россиян были в оккупации. "Русский мир" принес только страдания и разруху: уничтожены дома и улицы.

Сегодня местные жители со слезами на глазах встречали защитников, добившихся освобождения села. Спасибо каждому жителю за стойкость и патриотизм, за то, что имели мужество сопротивляться, несмотря на террор россиян", - говорится в сообщении.

Сейчас в селе работают правоохранители, фиксирующие преступления оккупантов. Подразделения пиротехников постепенно производят разминирование.

"Просим быть крайне осторожными и не спешить с возвращением домой, как бы этого ни хотелось. Сейчас это все еще опасно. Как только нам разрешат военные – мы начнем восстанавливать критическую инфраструктуру".

Держимся и верим в наши Вооруженные Силы Украины, которые ежедневно выбивают врага с нашей родной земли!", - подытожил Синегубов.

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