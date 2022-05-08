Жители освобожденных Циркунов со слезами на глазах встречали защитников, - ОВА. ФОТОрепортаж
Украинские защитники освободили село Циркуны в Харьковской области.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Циркуны с первых дней полномасштабного вторжения россиян были в оккупации. "Русский мир" принес только страдания и разруху: уничтожены дома и улицы.
Сегодня местные жители со слезами на глазах встречали защитников, добившихся освобождения села. Спасибо каждому жителю за стойкость и патриотизм, за то, что имели мужество сопротивляться, несмотря на террор россиян", - говорится в сообщении.
Сейчас в селе работают правоохранители, фиксирующие преступления оккупантов. Подразделения пиротехников постепенно производят разминирование.
"Просим быть крайне осторожными и не спешить с возвращением домой, как бы этого ни хотелось. Сейчас это все еще опасно. Как только нам разрешат военные – мы начнем восстанавливать критическую инфраструктуру".
Держимся и верим в наши Вооруженные Силы Украины, которые ежедневно выбивают врага с нашей родной земли!", - подытожил Синегубов.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Кацапи, - невиліковне стадо тварин.
Тільки рів з крокодилами і вишки з автоматичними кулеметами на кордоні.
рак мм
Вони там в опітакі недорозвинуті, чи нас за таких рахують? Хай краще десь на Закарпатті кіно зафільмують, а поруч з Зегеварою вірний песик Коля Котлета! Всі призи гарантовані, а бабла від прокату неміряно, навіть більше ніж від прокату "Сватів" не рашці.