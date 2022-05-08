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Жители освобожденных Циркунов со слезами на глазах встречали защитников, - ОВА. ФОТОрепортаж

Украинские защитники освободили село Циркуны в Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Циркуны с первых дней полномасштабного вторжения россиян были в оккупации. "Русский мир" принес только страдания и разруху: уничтожены дома и улицы.

Сегодня местные жители со слезами на глазах встречали защитников, добившихся освобождения села. Спасибо каждому жителю за стойкость и патриотизм, за то, что имели мужество сопротивляться, несмотря на террор россиян", - говорится в сообщении.

Сейчас в селе работают правоохранители, фиксирующие преступления оккупантов. Подразделения пиротехников постепенно производят разминирование.

"Просим быть крайне осторожными и не спешить с возвращением домой, как бы этого ни хотелось. Сейчас это все еще опасно. Как только нам разрешат военные – мы начнем восстанавливать критическую инфраструктуру".

Держимся и верим в наши Вооруженные Силы Украины, которые ежедневно выбивают врага с нашей родной земли!", - подытожил Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ возобновили контроль над селами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области, - Генштаб



Жители освобожденных Циркунов со слезами на глазах встречали защитников, - ОВА 01
Жители освобожденных Циркунов со слезами на глазах встречали защитников, - ОВА 02
Жители освобожденных Циркунов со слезами на глазах встречали защитников, - ОВА 03
Жители освобожденных Циркунов со слезами на глазах встречали защитников, - ОВА 04
Жители освобожденных Циркунов со слезами на глазах встречали защитников, - ОВА 05
Жители освобожденных Циркунов со слезами на глазах встречали защитников, - ОВА 06
Жители освобожденных Циркунов со слезами на глазах встречали защитников, - ОВА 07
Жители освобожденных Циркунов со слезами на глазах встречали защитников, - ОВА 08
Жители освобожденных Циркунов со слезами на глазах встречали защитников, - ОВА 09
Жители освобожденных Циркунов со слезами на глазах встречали защитников, - ОВА 10

увольнение (2685) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+40
Вижили. Щасти вам.
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08.05.2022 20:59 Ответить
+13
Це їх не змінить, - лише озлобить.
Кацапи, - невиліковне стадо тварин.
Тільки рів з крокодилами і вишки з автоматичними кулеметами на кордоні.

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08.05.2022 21:12 Ответить
+9
Молодці. Наша армія реально знищує ворога і проганяє із своєї землі. А тим часом орки не тільки продовжують масово "збивати" біля о. Зміїний " українські літаки та байрактари , а щей почали топити якісь українські фрегати. Незабаром клоун канашенков буде розповідати про збиті імперські крейсери із десантом вукі-нацистів та вражені ракетами центри підготовки джедаїв-бандерівців.
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08.05.2022 21:08 Ответить
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Вижили. Щасти вам.
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08.05.2022 20:59 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.05.2022 21:06 Ответить
Це їх не змінить, - лише озлобить.
Кацапи, - невиліковне стадо тварин.
Тільки рів з крокодилами і вишки з автоматичними кулеметами на кордоні.

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08.05.2022 21:12 Ответить
Мізки їм це не промиє. Але немає вибору - ми або вони...
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08.05.2022 21:42 Ответить
Молодці. Наша армія реально знищує ворога і проганяє із своєї землі. А тим часом орки не тільки продовжують масово "збивати" біля о. Зміїний " українські літаки та байрактари , а щей почали топити якісь українські фрегати. Незабаром клоун канашенков буде розповідати про збиті імперські крейсери із десантом вукі-нацистів та вражені ракетами центри підготовки джедаїв-бандерівців.
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08.05.2022 21:08 Ответить
рак мм
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08.05.2022 21:12 Ответить
Жінка з трьома пальцями, наша 100% бандерівка, порохоботка!
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08.05.2022 21:14 Ответить
Три направлені вгору пальці означає тризуб, наш герб, а не прихильність до певної політсили. Але видно що вона українка.
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08.05.2022 21:22 Ответить
Слава Україні!!! Слава героям!!!
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08.05.2022 21:22 Ответить
То що, навчилися цінувати хоч і не ідеальну, але свою державу? Чи ні?
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08.05.2022 22:08 Ответить
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08.05.2022 23:24 Ответить
Там якісь київські шльондри розганяють байку про новітнього Сальвадора Альенде, до якого паристромили автомат і воно героїчно відбивало спецназ на Банковій (здається навіть в Таймс попало, але не точно). Ну то хай приведе всі будинки на Банковій в такий стан як на першому фото.
Вони там в опітакі недорозвинуті, чи нас за таких рахують? Хай краще десь на Закарпатті кіно зафільмують, а поруч з Зегеварою вірний песик Коля Котлета! Всі призи гарантовані, а бабла від прокату неміряно, навіть більше ніж від прокату "Сватів" не рашці.
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08.05.2022 23:32 Ответить
Жду с нетерпением, когда последний кровавый вражеский сапог вышвырнут с территории Украины,.
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09.05.2022 08:18 Ответить
кацапи - скажені тварини. Сказ не лікується. Найкраще пристрелити.
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09.05.2022 10:11 Ответить
 
 