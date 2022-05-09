11 человек, находившихся под завалами в Шипилово, перестали выходить на связь. Враг сосредоточил усилия на захвате Рубежного - Гайдай. ФОТО

11 человек, скрывавшихся в подвальном помещении в Шипилово, перестали выходить на связь. Пожарные отряды проводили спасательную операцию, пока это позволяла ситуация безопасности.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Однако россияне практически не останавливают огонь по мирным жилищам наших жителей. Невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово. 8 мая 24 раза они целились по населению Луганщины. В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке – два закарпатских волонтера. Среди пострадавщих в Белогоровке, конечно, есть дети. Как и раненый ребенок из Приволья, они госпитализированы в Днепр", - говорит Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что враг продолжает уничтожать промышленность и объекты критической инфраструктуры. Вечером третий раз снарядами попали в нефтеперерабатывающий завод.

По словам Гайдая, в течение дня россияне разрушили мощности Попаснянского водоканала, которые еще функционировали: "Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных Правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году. Россиянам безразлично, что уничтожать, а вот мобилизованные в так называемой "ЛНР" даже не понимают, что завтра нечего будет пить его жене и ребенку".













"При поддержке авиации и артиллерии основные усилия враг сосредоточил на попытке взятия под контроль Рубежного и подготовке к продолжению наступательных действий в направлении Лисичанска. Увеличив огневое влияние, пытается прорвать оборону наших войск", - добавляет глава региона.

Впрочем, Гайдай напоминает, что на территории Луганской и Донецкой областей успешно отбиты шесть атак россиян, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники.

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Подразделения ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

За минувшую неделю отбита 71 вражеская атака. Уничтожены 67 танков, 26 артиллерийских систем (из них 7 РСЗО), 110 единиц боевой бронированной техники, пять специальных бронированных автомобилей, четыре единицы специальной инженерной и 39 единиц автомобильной техники врага (в том числе один топливозаправщик). Подразделениями ПВО сбиты два самолета, один вертолет, одна крылатая ракета и 33 беспилотных летательных аппарата оккупантов.