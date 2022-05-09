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В описаниях телеканалов и программ на Smart TV в России появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев". ВИДЕО+ФОТО

В России в описаниях телеканалов и программ на Smart TV появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Медиазона.

"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне", — говорится в сообщении, которое показывают пользователям.

Надпись транслировалась в том числе в анонсах и описаниях "Первого канала" "России 1", МТС ТВ, НТВ-плюс, "Ростелекома", а также в медиаплеере Winx.

По одному из предположений, взлому подвергся встроенный плеер телевизоров Smart TV.

В описаниях телеканалов и программ на Smart TV в России появилась надпись На ваших руках кровь тысяч украинцев 01

В описаниях телеканалов и программ на Smart TV в России появилась надпись На ваших руках кровь тысяч украинцев 02

Кроме того, такую же надпись заметили в описаниях сервиса "Яндекс.Телепрограмма". Позднее ее удалили. 

В описаниях телеканалов и программ на Smart TV в России появилась надпись На ваших руках кровь тысяч украинцев 03

Отмечается, что 9 мая российский видеохостинг RuTube в своем телеграм-канале сообщил, что подвергся "мощной кибератаке". Сайт сервиса недоступен, о сроках восстановления его представители обещали рассказать в ближайшее время.

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Кроме того, о взломе российских каналов сообщил и журналист Денис Казанский:

"Российские пользователи сообщают о массовых взломах ТВ-приставок. Во время просмотра фильмов на экранах появляется надпись: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей", - рассказал блогер.

россия (96192) телевидение (900)


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Топ комментарии
+35
к кому вы обращаетесь?кого совистите?-эти выродки этот народ-выродок всё о происходящем на этой войне знает и поддерживает И писать им надо не про боль и кровь украинцев ибо это их только вдохновляет а про то сколько ванюшек здохло и осталось инвалидами и о том какие перспективы ждут их самих и ихних отпрысков в случае мобилизации
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09.05.2022 11:18 Ответить
+20
Ужасно, что больше половины запоребриковых гордятся этой надписью и этим
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09.05.2022 11:19 Ответить
+13
Есть. Примерно каждый 200-й.
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09.05.2022 11:50 Ответить
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к кому вы обращаетесь?кого совистите?-эти выродки этот народ-выродок всё о происходящем на этой войне знает и поддерживает И писать им надо не про боль и кровь украинцев ибо это их только вдохновляет а про то сколько ванюшек здохло и осталось инвалидами и о том какие перспективы ждут их самих и ихних отпрысков в случае мобилизации
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09.05.2022 11:18 Ответить
Гибель своих их тоже не останавливает. Даже своя смерть их не слишком пугает. Эта порода не щадит ни свою жизнь, ни тем более чужую.
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09.05.2022 11:49 Ответить
Ужасно, что больше половины запоребриковых гордятся этой надписью и этим
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09.05.2022 11:19 Ответить
На российском сайте «Лента.ру» сегодня был опубликован материал под заголовком «"Войной легче прикрыть провалы в экономике". Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть».

Сейчас по той же ссылке размещена другая публикация, однако сохраненный оригинал доступен в интернете. В материале приводятся факты и рассуждения, какое влияние война в Украине оказывает на российскую экономику.

Статья подписана Алевтиной Запольской. В постскриптуме к материалу говорится, что за данный перфоманс ответственны руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор отделов «Экономика» и «Среда обитания» Александра Мирошникова.

«Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!», - говорится в примечании.
https://t.me/zerkalo_io/43963
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09.05.2022 11:24 Ответить
Разіяни це усвідомлюють. Їм подобається.
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09.05.2022 11:26 Ответить
Ви справді думаєте, що вони не знають?
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09.05.2022 11:33 Ответить
И всё таки там есть люди.
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09.05.2022 11:33 Ответить
Есть. Примерно каждый 200-й.
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09.05.2022 11:50 Ответить
Tam 99 % ruskije , a 1 % ljudi , no ani uzhe inficirovani !
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09.05.2022 11:59 Ответить
Новини з мордору:Жители Волгоградской области утром 9 мая, включив телевизор, увидели устрашающие надписи на экранах. Как сообщает «Блокнот Волгограда» со ссылкой на очевидцев, неприятные послания появились у некоторых пользователей буквально на каждом канале вместо названия фильмов или передач. Они повествовали об ужасах, якобы происходящих во время спецоперации на Украине, некоторые содержали угрозы. При этом сайт ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) в Волгоградской области выдает ошибку и не загружается. Известно, что такой атаке в День Победы подверглись сразу несколько регионов России. По данным ряда провайдеров, им известно о ситуации - телевидение подверглось хакерской атаке, и проблему пытаются устранить специалисты. Известно, что провокационные надписи на экранах можно наблюдать уже в течение нескольких часов.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/volgogradtsam-isportili-den-pobedy-provokatsionnym-1476262
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09.05.2022 11:45 Ответить
Якісь дуже інфантильні хакери. Не розуміють, що садистами подобається спостерігати за кров'ю своїх жертв, це їм приносить невимовну радість і азарт. Ну і 'нєт вайнє' лозунг саме жителів РФ. Краще б писали щось типу 'ти- рашист, тєбя ідентіфіцировалі. Твоя ліквідація- неізбєжна'
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09.05.2022 11:53 Ответить
Шана тому, хто це зробив! В ********* хай дивляться "наші канали" й очікують на віповідь.
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09.05.2022 12:05 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZVuNtgrnMCqJYgIdq7J0fdd4XNkR7DFD16eIACIaZPjOxsVkIWa_NvTSySJn-************************************************************************-DuxEOEVOLEaFm8ACkXIFBwmzFOJ8ngn95G8UUNQ&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko 9 травня для путіна перетвориться з дня перемоги у день поразки. Про це сказав у ефірі американського телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=AZVuNtgrnMCqJYgIdq7J0fdd4XNkR7DFD16eIACIaZPjOxsVkIWa_NvTSySJn-************************************************************************-DuxEOEVOLEaFm8ACkXIFBwmzFOJ8ngn95G8UUNQ&__tn__=kK-R MSNBC . А підписання президентом США Байденом Акту про ленд-ліз для України стане «розумним подарунком» путіну. Тому я закликав інших союзників ухвалити подібні рішення.

Розраховуємо на подібні акти законодавства з боку Великої Британії, Європейського Союзу, Канади, Австралії, і, можливо, навіть з боку Японії. Це буде глобальна солідарність з Україною, а також повна ізоляції путіна.

путін дуже швидко йде у напрямку Північної Кореї. І це певне вперше з часів Другої світової війни, коли росія відзначатиме не перемогу, а будуть тепер згадувати про їхню поразку як рашистів та як нацистів. Адже росія сьогодні і є нацистським агресором проти України та проти всього Західного світу. Але ми не дозволимо їм і далі таке робити.
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09.05.2022 12:23 Ответить
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09.05.2022 12:44 Ответить
А можна так зробити- щоб не надпис був, а коли в Україні сирена повітряної тривоги почалась- щоб в росіян по телевізору вона також синхронно звучала??? Нехай хоч на 1 % відчують те, що ми щоденно відчуваємо на всі 100%.
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09.05.2022 22:27 Ответить
..та вже пора, щоб побачили і результат тривоги...в себе...вдома
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10.05.2022 05:27 Ответить
 
 