В описаниях телеканалов и программ на Smart TV в России появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев". ВИДЕО+ФОТО
В России в описаниях телеканалов и программ на Smart TV появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Медиазона.
"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне", — говорится в сообщении, которое показывают пользователям.
Надпись транслировалась в том числе в анонсах и описаниях "Первого канала" "России 1", МТС ТВ, НТВ-плюс, "Ростелекома", а также в медиаплеере Winx.
По одному из предположений, взлому подвергся встроенный плеер телевизоров Smart TV.
Кроме того, такую же надпись заметили в описаниях сервиса "Яндекс.Телепрограмма". Позднее ее удалили.
Отмечается, что 9 мая российский видеохостинг RuTube в своем телеграм-канале сообщил, что подвергся "мощной кибератаке". Сайт сервиса недоступен, о сроках восстановления его представители обещали рассказать в ближайшее время.
Кроме того, о взломе российских каналов сообщил и журналист Денис Казанский:
"Российские пользователи сообщают о массовых взломах ТВ-приставок. Во время просмотра фильмов на экранах появляется надпись: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей", - рассказал блогер.
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Сейчас по той же ссылке размещена другая публикация, однако сохраненный оригинал доступен в интернете. В материале приводятся факты и рассуждения, какое влияние война в Украине оказывает на российскую экономику.
Статья подписана Алевтиной Запольской. В постскриптуме к материалу говорится, что за данный перфоманс ответственны руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор отделов «Экономика» и «Среда обитания» Александра Мирошникова.
«Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!», - говорится в примечании.
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Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/volgogradtsam-isportili-den-pobedy-provokatsionnym-1476262
https://www.facebook.com/petroporoshenko 9 травня для путіна перетвориться з дня перемоги у день поразки. Про це сказав у ефірі американського телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=AZVuNtgrnMCqJYgIdq7J0fdd4XNkR7DFD16eIACIaZPjOxsVkIWa_NvTSySJn-************************************************************************-DuxEOEVOLEaFm8ACkXIFBwmzFOJ8ngn95G8UUNQ&__tn__=kK-R MSNBC . А підписання президентом США Байденом Акту про ленд-ліз для України стане «розумним подарунком» путіну. Тому я закликав інших союзників ухвалити подібні рішення.
Розраховуємо на подібні акти законодавства з боку Великої Британії, Європейського Союзу, Канади, Австралії, і, можливо, навіть з боку Японії. Це буде глобальна солідарність з Україною, а також повна ізоляції путіна.
путін дуже швидко йде у напрямку Північної Кореї. І це певне вперше з часів Другої світової війни, коли росія відзначатиме не перемогу, а будуть тепер згадувати про їхню поразку як рашистів та як нацистів. Адже росія сьогодні і є нацистським агресором проти України та проти всього Західного світу. Але ми не дозволимо їм і далі таке робити.