В описаниях телеканалов и программ на Smart TV в России появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев". ВИДЕО+ФОТО

В России в описаниях телеканалов и программ на Smart TV появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Медиазона.

"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне", — говорится в сообщении, которое показывают пользователям.

Надпись транслировалась в том числе в анонсах и описаниях "Первого канала" "России 1", МТС ТВ, НТВ-плюс, "Ростелекома", а также в медиаплеере Winx.

По одному из предположений, взлому подвергся встроенный плеер телевизоров Smart TV.







Кроме того, такую же надпись заметили в описаниях сервиса "Яндекс.Телепрограмма". Позднее ее удалили.

Отмечается, что 9 мая российский видеохостинг RuTube в своем телеграм-канале сообщил, что подвергся "мощной кибератаке". Сайт сервиса недоступен, о сроках восстановления его представители обещали рассказать в ближайшее время.

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Кроме того, о взломе российских каналов сообщил и журналист Денис Казанский:

"Российские пользователи сообщают о массовых взломах ТВ-приставок. Во время просмотра фильмов на экранах появляется надпись: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей", - рассказал блогер.