В Херсоне оккупанты пытались устроить "парад". Собрать удалось всего несколько сотен человек. ФОТОрепортаж
Чтобы обеспечить картинку для российских пропагандистов, захватчикам пришлось привезти в Херсон приспешников из оккупированного Крыма. Не появился даже оккупационный "мэр".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на херсонское издание "Мост".
В этом году не было ни традиционного шествия от площади Героев до парка Славы, ни большого количества участников, как раньше.
В центре города с утра собралось несколько сотен человек. Их развлекали привезенные накануне из оккупированного Симферополя музыканты. В Херсонской военно-гражданской администрации сообщили, что значительная часть участников "массовых мероприятий" также была завезена из Крыма.
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Участников "празднований" охраняли десятки оккупантов с автоматами.
"Из известных коллаборантов мероприятие посетили российские приспешники Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо и Алексей Журавко. Самопровозглашенный "мэр" Александр Кобец не появился даже здесь", - пишет "Мост".
Несколько сот человек прошли кратким шествием к мемориалу.
"Там их ждали пока что живые российские десантники, стоявшие на пустой площадке, которая в прошлые годы была полностью заполнена людьми", - отмечает "Мост".
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Я, як і багато інших глядачів та журналістів, був зачарований прес-конференцією офіцера Азову Іллі Самойленка.
Досконала англійська, чітка структура месиджів і проста для сприйняття логіка, навіть доречні жарти.
І це все в той час, коли над тобою вибухають бомби і йде штурм за штурмом.
Але, виявилося, що Ілля - справді Iron Man і досвідчений боєць. Отримавши серйозні поранення у 2017 - він повернувся у стрій, воює і перемагає! І має мрію - завершити навчання на історичному факультеті після перемоги…
Вибачте. А бєня марафон це показував? Ну хоча б трохи?
Ann Winter:
Ні, він показував як ********** гуляє по Рейхстагу. Відчуй різницю, таке зветься…
- Зверніть увагу, що за 73 дні війни в Україні не з'явилося жодного публічного героя (непублічних, впевнені, тисячі).
Навіть прикордонника, який надіслав нах.. російський військовий корабель, не пускають на телебачення, і не підключають до національного телемарафону.
Всі лаври героя та переможця хоче залишити собі лише одна людина, яка не любить конкуренцію. Навіть якщо це конкуренція героїв, які рятують країну.
"Батько народів". Було вже таке. І теж - трансформувався зі «слуги».
Лише чуємо "реляції", як вони ціною багатьох життів українськиї військових там потім все визволять та всіх потім типа покарають. А доти, хай творять що їм заманеться як в т.зв. "ЛНР/ДНР".
А **** їм,... політики від бога.
Как вы уже задрали - пиджаки с генеральскими погонами типа Баканова...
жалкое зрелище...
- Та там уже скоро і до «Безсмертної армії» дійде!
- Ну - на «Безсмертну ескадру» вони вже набрали!
Зеленскому кто-то снова переключил тумблер в режим «Малоросс». И тот снова начал нести какую-то херню про «Мы никому не отдадим наше девятое травня».
Мы никому не отдадим наш девятомайский день победы, наш русский язык, нашего Булгакова и наш Ан-224 Мрия.
Да это просто, ****, мечта Путина!
Сесть вместе на Красной площади в наш и ваш День победы, на нашем и вашем русском языке вспомнить нашего и вашего Булгакова, глядя как над головой пролетает ваша и наша Мрия.
Да это ж праздник какой-то для любого россиянина!!
Вова, ты понимаешь, что он именно за это воюет-то?
Что цель его нападения на страну, в которой волей случая ты стал говорящей президентской головой, не в том, чтобы у вас не было русского языка и Булгакова - а как раз ровно в том, чтобы он у вас и был!!
Мы никому не отдадим нашу саркому. Она объединяет и утолщает нашу кость.
Великого ума заявление.
«Наш» можно сказать только про то событие, предмет, действие, которое в основе своей имело свободу выбора.
Если бы Украина имела свободу выбора, она бы в жизни не стала строить этот ей не пришей кобыле хвост Имперский Бомбовоз для перевозки Его Величества «Бурана», Чтобы Утереть Проклятым П#https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZVaVsekgJxtQD0VWmuEWPTXXBzeN5yjMQPPXY5Lg7oUJxprKXaOaHLy483Zn5nJgm1169riIOVbr1OrttmO-gmf8jlQT2TBaOdoNI8S-4tHkDda12-ULM9fkqDwBsyz3m2vtT0bxy2f7K-YPYxuOxWUX-qdqvLsDvEGZdTU4I0FXrxoGFger9voKeLeo0H_8PX0PRea9qjrNR3EWhVUOOPC&__tn__=*NK-y-R #досам Ж@пу.
Если бы Украина имела свободу выбора, никакие родители Булгакова из своей Курской губернии не переехали бы в имперскую Малороссию и не родили бы там Михаила Афанасьевича.
Если бы Украина имела свободу выбора, она изучала бы всех тех 259 українських письменників, которые були расстреляны в Сандармохе и на приисках Партизанский Колымы, и Булгаков был бы где-то на задворках, в разделе «иностранная литература» - и на украинском же языке.
Если бы у Украины была свобода выбора, никакого колониального образования не было бы и в помине, а было бы свое, украинское.
Вы понимаете, что Булгаков с Достоевским, как двадцатикилограммовый блин от штанги, положенный на огород - задавливали все украинское, что могло бы прорасти, взойти на этом месте?
И если бы у Украины была свобода выбора, она не воевала бы на стороне одного фашизма против другого. Она бы, исключительно как УПА, воевала бы И против коричневого, И против красного фашизмов.
Что и происходит именно сейчас. Когда этот выбор у страны все же появился. Просто с задержкой на семьдесят лет.
Какой, к чертям, видосик про девятое мая на Крещатике?
Зачем снова тянуть эти ниточки в совок? Не понимаю. История дает такой шанс отрубить и выбросить все эти раковые опухоли…
Булгаков жил в Киеве, уехал в Москву.
Довлатов жил в Таллине, уехал в Нью-Йорк.
Скажи эстонцу, что Довлатов эстонский писатель - да он напрочь ох..ет.
В Таллине Довлатова нет вообще. Нигде. Никаким упоминанием. Ни улицы, ни памятника, ни музея, ни таблички.
В Таллине нет никакого Девятого мая. Вообще. Ни парада, ни шествия, ни упоминания, ни выходного.
Площадь Победы переименована в Площадь Свободы.
На Площади Свободы которой проходят мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.
Восьмого мая.
Как и везде во всем мире.
Эстония из всех постсоветских стран находится на первом месте. По всему. По уровню жизни, по средней зарплате, по образованию - тут с Финляндией делят первое место вообще в Европе - по уровню счастья, по экологии, по простоте ведения бизнеса, по свободе слова, по рождаемости - вот вообще по всем показателям.
В чем, ****, проблема??
В чем проблема отказаться от девятого и перейти на восьмое?
Отказаться от довлатовых-булгаковых-толстоевских и перейти на Калевапоэга и Пiдмогильного?
Отказаться от имперского бомбовоза и начать развивать свое?
Может, это как-то связано все же? Восьмое мая и первое место по всем показателям?
полный обрыв с империей, и наивысший уровень счастья?
Отcутсвие Булгакова и лучшее образование в Европе?
А? Владимир Александрович?
Украина тоже победит фашизм не тогда, когда перемелет их танковые орды. Да, это будет победа в войне. Да, это будет победа за Независимость. И свободу. Но все же это будет еще не окончательная стадия.
Окончательная же победа произойдет тогда, когда будут разорваны все ниточки, которые тянутся в это имперское прошлое.
И история сделает новый виток и начнет уже со здрового начала.
Без этой раковой опухоли.
С которой не будет больше связывать вообще ничего.
В рамках проекта «Журналистика без посредников».
https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1517945089200476160