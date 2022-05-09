В Херсоне оккупанты пытались устроить "парад". Собрать удалось всего несколько сотен человек. ФОТОрепортаж

Чтобы обеспечить картинку для российских пропагандистов, захватчикам пришлось привезти в Херсон приспешников из оккупированного Крыма. Не появился даже оккупационный "мэр".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на херсонское издание "Мост".

В этом году не было ни традиционного шествия от площади Героев до парка Славы, ни большого количества участников, как раньше.

В центре города с утра собралось несколько сотен человек. Их развлекали привезенные накануне из оккупированного Симферополя музыканты. В Херсонской военно-гражданской администрации сообщили, что значительная часть участников "массовых мероприятий" также была завезена из Крыма.

Читайте: Авиапарад в Москве отменили, вероятно, из-за неисправности самолета "Судного дня"

Участников "празднований" охраняли десятки оккупантов с автоматами.

"Из известных коллаборантов мероприятие посетили российские приспешники Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо и Алексей Журавко. Самопровозглашенный "мэр" Александр Кобец не появился даже здесь", - пишет "Мост".

Несколько сот человек прошли кратким шествием к мемориалу.

"Там их ждали пока что живые российские десантники, стоявшие на пустой площадке, которая в прошлые годы была полностью заполнена людьми", - отмечает "Мост".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин считает, что армия России "сражается на своей земле"











