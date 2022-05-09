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В России мужчина вышел с плакатом "Мне стыдно за вас, внуки". Его задержали. ФОТО

Владимир Салтевский принял участие в шествии "Бессмертного полка" в Новосибирске. На его плакате была надпись: "Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир, вы выбрали войну".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Сибирь.Реалии.

Салтевский шел во время традиционного шествия "Бессмертный полк" 9 мая с надписью на плакате "Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир, вы выбрали войну" под фото ветерана. У задержанного был еще один плакат с надписью: "Победили тот фашизм, победим и этот".

Салтевского вывели из колонны участники шествия с буквами Z на одежде и передали полиции. Его доставили в Центральный отдел полиции Новосибирска, где угрожали инкриминировать статью об отождествлении действий руководства СССР с действиями нацистской Германии, недавно появившейся в административном кодексе России. Однако в результате на Салтевского составили протокол по статье о "дискредитации ВС РФ".

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Сегодня же в Иркутке задержан пикетчик Амир Аймарех с плакатом "Мир".

В России мужчина вышел с плакатом Мне стыдно за вас, внуки. Его задержали 01

протест (5862) россия (96200)


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Топ комментарии
+30
Сміливий чоловік.
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09.05.2022 14:33 Ответить
+26
Пока не появился тикток и инстаграм, только родные знали, что ты дыбил (с)
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09.05.2022 14:38 Ответить
+11
Кадыровские тиктокеры сняли на видео "захват Украины", расстреливая деревья в лесу

https://news.obozrevatel.com/tv/kadyrovtsy-mp4.htm

"Думал новый трейлер Rambo? Нет, это кадыровцы TikTok снимают"



На кадрах один из наемников путинской армии прыгает по неизвестному лесу, стреляя куда-то вдаль между деревьями.
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09.05.2022 14:34 Ответить
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И тем самым, защитить его!!!
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09.05.2022 14:49 Ответить
если так и дальше будет продолжаться - недолго и до такого
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09.05.2022 15:03 Ответить
Сміливий чоловік.
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09.05.2022 14:33 Ответить
да ***** на свинособак
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09.05.2022 14:33 Ответить
Кадыровские тиктокеры сняли на видео "захват Украины", расстреливая деревья в лесу

https://news.obozrevatel.com/tv/kadyrovtsy-mp4.htm

"Думал новый трейлер Rambo? Нет, это кадыровцы TikTok снимают"



На кадрах один из наемников путинской армии прыгает по неизвестному лесу, стреляя куда-то вдаль между деревьями.
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09.05.2022 14:34 Ответить
Пока не появился тикток и инстаграм, только родные знали, что ты дыбил (с)
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09.05.2022 14:38 Ответить
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09.05.2022 15:17 Ответить
Ось іще
https://t.me/horevica/2653
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09.05.2022 15:20 Ответить
Новая партия кокса из Аргентины успешно прошла проверку!
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09.05.2022 16:18 Ответить
https://t.me/osintbees/322

Еще один российский военнослужащий, заключивший контракт в начале этого года.

Соковиков Никита Александрович, г.Красноярск, личный №УК-589970, табельный №04056470. Контракт заключен с в/ч 24776 - 114-й гвардейский мотострелковый полк (ранее 70-я омсбр), г. Уссурийск.

https://www.instagram.com/nikitasokovikov01/


https://www.facebook.com/nikita.sokovikov.1

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Жена Сабрина Артеменко
https://vk.com/sabrina1907 https://vk.com/sabrina1907


Мать Елена
https://vk.com/elenasokovikova

https://ok.ru/profile/509398522615

https://www.instagram.com/lenacokovukova/ https://www.instagram.com/lenacokovukova/

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09.05.2022 14:36 Ответить
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09.05.2022 14:37 Ответить
Піклування про Z-організми.
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09.05.2022 14:51 Ответить
Два человека в миллионном городе, центре науки. Показательно.
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09.05.2022 14:38 Ответить
Это те, что засветились. Многие держат в себе и боятся высказывать.
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09.05.2022 16:34 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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09.05.2022 14:38 Ответить
Молодець
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09.05.2022 14:50 Ответить
А за плакат "путин не *****" что б ему было?
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09.05.2022 14:55 Ответить
за дедов может говорить только Большой Брат =)
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09.05.2022 14:58 Ответить
І що то козломорде хотіло сказати? Що його діди не робили теж саме під час 2світової, що зараз роблять орки в Україні?
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09.05.2022 15:13 Ответить
Там діди різні були, і українських було багато. В кожній нації дебілів багато , 2019 рік показав це і в Україні.
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09.05.2022 15:24 Ответить
Фашизм классический. Фашизм это приверженность диктаторской власти, государственные скрепы превыше прав и свобод человека, запрет на инакомыслие.
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09.05.2022 15:26 Ответить
РЕСПЕКТ СМІЛИВОМУ ЧОЛОВІКУ ! ПОБІЛЬШЕ Б ТАКИХ у росії без путіна !
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09.05.2022 16:20 Ответить
А царь то на трибуне не настоящий. Опять с театра комедии дублера прислали.
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09.05.2022 16:46 Ответить
Господи, как мало (по сути) сейчас нужно, что бы оставаться человеком...
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09.05.2022 17:54 Ответить
 
 