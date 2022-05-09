В России мужчина вышел с плакатом "Мне стыдно за вас, внуки". Его задержали. ФОТО

Владимир Салтевский принял участие в шествии "Бессмертного полка" в Новосибирске. На его плакате была надпись: "Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир, вы выбрали войну".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Сибирь.Реалии.

Салтевский шел во время традиционного шествия "Бессмертный полк" 9 мая с надписью на плакате "Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир, вы выбрали войну" под фото ветерана. У задержанного был еще один плакат с надписью: "Победили тот фашизм, победим и этот".

Салтевского вывели из колонны участники шествия с буквами Z на одежде и передали полиции. Его доставили в Центральный отдел полиции Новосибирска, где угрожали инкриминировать статью об отождествлении действий руководства СССР с действиями нацистской Германии, недавно появившейся в административном кодексе России. Однако в результате на Салтевского составили протокол по статье о "дискредитации ВС РФ".

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Сегодня же в Иркутке задержан пикетчик Амир Аймарех с плакатом "Мир".