"Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", - сотрудники заменили ряд материалов на пропагандистском ресурсе РФ. ФОТОрепортаж
Утром 9 мая на сайте провластного российского издания "Лента.ру" появилось несколько сообщений, направленных против руководства России из-за войны в Украине.
На это обратил внимание журналист Илья Шепелин, опубликовавший несколько скриншотов в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Медуза" уточняет, что впоследствии публикации исчезли, но сохранились в веб-архиве. Судя по нему, на сайте "Ленты.ру" около 20 новостей, опубликованных редакцией 8 и 9 мая, заменили сообщением с другими заголовками, вроде:
"Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика" (сообщение видно в веб-архиве главной страницы сайта);
"Россия бросает трупы своих солдат в Украине";
"Минобороны солгало родственникам погибших на крейсере "Москва";
"Ближайший соратник Путина захотел вернуть Россию на 100 лет назад";
"Зеленский оказался круче Путина";
"Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века";
"Российская элита оказалась ничтожно безвольной";
"Российские власти запретили журналистам говорить про негатив";
"Россия полностью уничтожила Мариуполь";
"Россия угрожает уничтожить весь мир";
"Войной легче прикрыть провалы в экономике". Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть".
Все публикации сопровождало следующее сообщение: "Дисклеймер: этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: СРОЧНО ДЕЛАЙ СКРИН, пока не удалили".
В материале "Российские власти запретили журналистам говорить о негативе" утверждается, что администрация президента России "заставила журналистов подконтрольных медиа отказаться от слов и оборотов, которые могут вызвать "социальные беспорядки" и создавать негативный фон". По этой причине в российских СМИ появился новый язык: слово "хлопок" используют вместо "взрыва", "отрицательный рост" вместо "падения ВВП".
В материале "Войной легче прикрыть провалы в экономике", судя по веб-архиву, говорилось, что ответственность "за этот перформанс" несут двое сотрудников "Ленты.ру" - руководитель отделов "Экономика" и "Среда" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.
"Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище! Не бойтесь! Не молчите! Сопротивляйтесь! Вы не одни, нас много! Будущее за нами! *** войне. Мир Украине!" - сказано в сообщении журналистов.
Источник "Медиазоны" в "Ленте.ру" подтвердил, что это сделали сотрудники издания, заменившие текст в уже опубликованных материалах. Однако не назвали имена. Егор Поляков подтвердил "Медузе", что он вместе с Александрой Мирошниковой заменил новости на сайте "Ленты.ру". Пока журналисты находятся за пределами России.
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Коли полетить табакерка?
Мовляв, протест колективу, не узгоджений з керівництвом редакції.
Світ, напевно, має аплодувати стоячи. Медалі цим відчайдухам, візу у ЄС і роботу у Німеччині кожному.
Вчора в інтерв'ю одному українському журналу я саме говорила про "хороших русскіх". Про те, що зовсім скоро ми побачимо драматичну виставу різного ступеня майстерності, називається "то не ми, то всьо путін винуватий".
Всі сто мільйонів - чи скільки їх там - убивць і посібників спробують заховатися за лисиною одного пу. Щось мені підказує, дід сам не вивезе таку відповідальність.
У кожного з нас у колі спілкування є росіяни, до яких ми теоретично можемо дотягнутися. Колишні друзі, знайомі, родичі. Наше завдання - зробити так, щоб їм було максимально некомфортно. Щоб вони бачили фото і відео звірств, які чинять їхні військові в Україні. Бачили фото своїх трупів. Хоч по разу послухали персональний прокльон.
Можу тільки уявити, що буде, коли ми зможемо до них дотягтися не через інтернет, а руками за шию потримати. Знаючи цей народ, нагода трапиться зовсім скоро. Як тільки затихнуть вибухи, вони тут же намиляться в Україну за дешевими продуктами.
Тамара Горіха Зерня (с)
парадГаньби показав те, що начальник генштабу зс рф валерій герасимов і справді, або, як мінімум, поранений, як максимум ліквідований, оскільки він був відсутній на цьому заході ( до цього жоден парад не проходив без його участі).
також на парадіганьби було скасовано повітряну частину, нібито, через погодні умови.... але погода сьогодні в мац-кві якраз допускає польоти авіації.... тоді що ж це було?
за однією з версій - ***** злякався провокації з боку одного з пілотів, за іншою - літак судного дня )))) Іл-80 не зміг піднятися у повітря...і саме в цю версія є найбільш вірогідною, адже днями була інформація, що літаки Іл-80 знаходяться не в кращому стані, а точніше - у критичному.
зрозуміло, якби на параді не було продемонстровано Іл-80, який так масштабно анонсувала російська говнопропаганда, це породило б чутки, які є дійсністю, що сцарь не має останнього притулку для командування ядерним ударом... а так просто скасували повітряну частину і все. )))
парадганьби пройшов під гаслом "з днем перемоги!", але при цьому повністю була відсутня символіка "Z", "V", "O" та інше... гидотне! і це дуже дивно виглядало, адже подібні символи в останні два з лишком місяці отримали просто гіпертрофований характер поширення! важко повірити в те, що режим не знайшов для параду ганьби достатньої кількості білих стрічок або крейди. чи це таки знак... абстрагування режиму від цієї символіки?
що ж до виступу *****, то очікуваного багатьма, мобілізації, оголошено їм не було.
не було оголошено і про деякі "успіхи" так званої "спецоперації", про які щодня повідомляє (прибріхує))) мо рф.
загалом промова звучала (кричала) поразково, а сам він виглядав старим, змученим і розгубленим, дикція його була зім'ятою... що ж до наративів, то нічого нового, просто набір посилань, що повторюються з року в рік, з невеликим нюансом - згадка так званих л/днр у дуже цікавому контексті.... він говорив про псевдореспубліки в тоні, нібито через них росія змушена була розв'язати війну проти України....саме з таким натяком, який дозволяє надалі російській говнопропаганді маневрувати для виправдання невдач та колапсу у країні... це все через л/днр, всі ці економічні проблеми, сотні свіжих могил у кожному місті і дяревнє расії, міжнародна блокада і зубожіння росіян, що прискорилося на порядок... (і бити їх будуть безжально)))
фактично, парадганьби показав, що керівництво расії перебуває у стані нескінченної депресії від усвідомлення неминучого поразки.... без герасимова, без Іл-80, без левової частки тієї боєздатної та більш-менш причепленої техніки та основних боєздатних підрозділів, компенсація яких займе не роки, а десятиліття.
парад ганьби показав - кінець режиму в кольорі... картина маслом !!! )))
Орки такі орки.
ги-ги
Не говорите мне о том, что он добр,
Не говорите мне о том, что он любит свободу...
Я видел его глаза - их трудно любить.
А ваша любовь - это страх!
Вы боитесь попасть в число неугодных,
Вы знаете - он может прогнать, он может убить!
Ваш Путлер - фашист!
Не смотрите вы так,
Я знаю точно - просто фашист!
Не смотрите вы так...
Быть может, он просто жесток,
Быть может, ему не знаком Шопенгауэр,
Но воля и власть - это все, что в нем есть.
И вы идёте за ним!
Я вижу плоды могучих иллюзий...
Мне нужен свой свет, мне нужен свой крест!
Ваш Путлер - фашист!
Не смотрите вы так,
Я знаю точно - просто фашист!
Не смотрите вы так...
И дело совсем не в цвете знамен -
Он может себя называть кем угодно,
Но слово умрет, если руки в крови...
И я сам не люблю ярлыков,
Но симптомы болезни слишком известны:
Пока он там, наверху, - он будет давить!
Ваш Путлер - фашист!
Не смотрите вы так,
Я знаю точно - просто фашист!
Есть идеи, покрытые пылью,
Есть - одетые в сталь...
Что в них - не так уж важно,
Гораздо важнее - кто за ними встал!
Не говорите мне о том, что он добр,
Не говорите мне о том, что он любит свободу...
Я видел его друзей - их трудно любить.
А ваша любовь - это страх!
Вы боитесь попасть в число неугодных,
Вы знаете - он может прогнать, он может убить!
Ваш Путлер - фашист!
Не смотрите вы так,
Я знаю точно - просто фашист!
Не смотрите вы так...
Ваш Путлер - фашист!
Ваш фюрер - фашист!
Ваш царь - фашист!
Не смотрите вы так...