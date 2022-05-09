"Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", - сотрудники заменили ряд материалов на пропагандистском ресурсе РФ. ФОТОрепортаж

Утром 9 мая на сайте провластного российского издания "Лента.ру" появилось несколько сообщений, направленных против руководства России из-за войны в Украине.

На это обратил внимание журналист Илья Шепелин, опубликовавший несколько скриншотов в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.





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"Медуза" уточняет, что впоследствии публикации исчезли, но сохранились в веб-архиве. Судя по нему, на сайте "Ленты.ру" около 20 новостей, опубликованных редакцией 8 и 9 мая, заменили сообщением с другими заголовками, вроде:

"Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика" (сообщение видно в веб-архиве главной страницы сайта);

"Россия бросает трупы своих солдат в Украине";

"Минобороны солгало родственникам погибших на крейсере "Москва";

"Ближайший соратник Путина захотел вернуть Россию на 100 лет назад";

"Зеленский оказался круче Путина";

"Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века";

"Российская элита оказалась ничтожно безвольной";

"Российские власти запретили журналистам говорить про негатив";

"Россия полностью уничтожила Мариуполь";

"Россия угрожает уничтожить весь мир";

"Войной легче прикрыть провалы в экономике". Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть".

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Все публикации сопровождало следующее сообщение: "Дисклеймер: этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: СРОЧНО ДЕЛАЙ СКРИН, пока не удалили".

В материале "Российские власти запретили журналистам говорить о негативе" утверждается, что администрация президента России "заставила журналистов подконтрольных медиа отказаться от слов и оборотов, которые могут вызвать "социальные беспорядки" и создавать негативный фон". По этой причине в российских СМИ появился новый язык: слово "хлопок" используют вместо "взрыва", "отрицательный рост" вместо "падения ВВП".

В материале "Войной легче прикрыть провалы в экономике", судя по веб-архиву, говорилось, что ответственность "за этот перформанс" несут двое сотрудников "Ленты.ру" - руководитель отделов "Экономика" и "Среда" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

"Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище! Не бойтесь! Не молчите! Сопротивляйтесь! Вы не одни, нас много! Будущее за нами! *** войне. Мир Украине!" - сказано в сообщении журналистов.

Источник "Медиазоны" в "Ленте.ру" подтвердил, что это сделали сотрудники издания, заменившие текст в уже опубликованных материалах. Однако не назвали имена. Егор Поляков подтвердил "Медузе", что он вместе с Александрой Мирошниковой заменил новости на сайте "Ленты.ру". Пока журналисты находятся за пределами России.

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