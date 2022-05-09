Зеленский провел встречу с фон дер Ляйен по видеосвязи: Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты для членства в ЕС. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по видеосвязи.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", - отметил Зеленский.









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