Президент Евросовета Мишель приехал в Одессу: Вы не одиноки. ЕС вас поддерживает!. ФОТО
Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Одессу.
Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что "можно почувствовать Европу". И где сегодня украинский народ защищает свои достопримечательности от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас !", - написал Мишель.
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