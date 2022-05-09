Президент Евросовета Мишель приехал в Одессу: Вы не одиноки. ЕС вас поддерживает!. ФОТО

Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Одессу.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что "можно почувствовать Европу". И где сегодня украинский народ защищает свои достопримечательности от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас !", - написал Мишель.





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