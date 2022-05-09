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Президент Евросовета Мишель приехал в Одессу: Вы не одиноки. ЕС вас поддерживает!. ФОТО

Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Одессу.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что "можно почувствовать Европу". И где сегодня украинский народ защищает свои достопримечательности от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас !", - написал Мишель.

Президент Евросовета Мишель приехал в Одессу: Вы не одиноки. ЕС вас поддерживает! 01
Президент Евросовета Мишель приехал в Одессу: Вы не одиноки. ЕС вас поддерживает! 02

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армия РФ (19691) Одесса (7921) Шарль Мишель (246) Шмыгаль Денис (2726)


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Цікаво де зараз Меркель. Поїхала у бункер до Пуйла святкувати 9 Травня.
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09.05.2022 15:24 Ответить
Папа Мишеля когда-то давно хорошенько погулял с мамой Шмыгаля
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09.05.2022 15:36 Ответить
а хіба не з твоєю?
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09.05.2022 15:50 Ответить
Чого це ви?
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09.05.2022 15:55 Ответить
Я так понимаю, вы мама Дениски?
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09.05.2022 16:31 Ответить
напрасно цей їхній мишель/шмигаль зіслався на імперця пушкіна про європу
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09.05.2022 15:50 Ответить
Чому? Такий собі посил про те, що навіть "ізвєстниє" кацапи ніякої цивілізації у самій кацапії не бачили.
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09.05.2022 16:01 Ответить
не, у них просто реальное внешнее сходство, и я их тоже не отличаю
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09.05.2022 16:28 Ответить
Колись читав рослідування і біографію сім'ї ЗЕ-Верещуки.Там писалося,що вона сурковска людина,яку медвечук пристроїв до зелених в 2019.А муж її який-то комітєтчік з ватним світоглядом,який палив людей на майдані.Дім профспілок наче його "робота"була.

муж Верещук - полковник СБУ Михаил Кухаренко. в составе ЦСО "Альфа" участвовал в зачистке Майдана
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09.05.2022 15:55 Ответить
 
 