Россияне убили выстрелами в голову троих мирных жителей. В Киевской области продолжают документировать преступления армии РФ.. ФОТО 18+
При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.
"В ходе проведения следственных действий вблизи пгт Макаров на обочине автодороги обнаружены захоронения трех гражданских лиц. По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта выстрелами в голову убили троих мужчин", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается. Прокуроры Киевской области продолжают документировать преступления военнослужащих РФ для привлечения их к ответственности.
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Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам
Можу тільки уявити, що буде, коли ми зможемо до них дотягтися не через інтернет, а руками за шию потримати. Знаючи цей народ, нагода трапиться зовсім скоро. Як тільки затихнуть вибухи, вони тут же намиляться в Україну за дешевими продуктами.
Тамара Горіха Зерня (с)
https://twitter.com/KoTexno/status/1522617717571862529
росіяни.....
брати, млять.
чи наші близькі сусіди