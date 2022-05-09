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Россияне убили выстрелами в голову троих мирных жителей. В Киевской области продолжают документировать преступления армии РФ.. ФОТО 18+

При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

"В ходе проведения следственных действий вблизи пгт Макаров на обочине автодороги обнаружены захоронения трех гражданских лиц. По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта выстрелами в голову убили троих мужчин", - говорится в сообщении.

Россияне убили выстрелами в голову троих мирных жителей. В Киевской области продолжают документировать преступления армии РФ. 01

Также читайте: За последние сутки на Киевщине обнаружили еще 20 тел убитых россиянами мирных жителей


Россияне убили выстрелами в голову троих мирных жителей. В Киевской области продолжают документировать преступления армии РФ. 02

Досудебное расследование продолжается. Прокуроры Киевской области продолжают документировать преступления военнослужащих РФ для привлечения их к ответственности.

армия РФ (19691) убийство (6509) военные преступления (1452) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+22
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам
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09.05.2022 15:34 Ответить
+16
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09.05.2022 15:42 Ответить
+15
Единственное что побуждает русских нацистов проводить такие зверства, это глубокая уверенность в своей безнаказанности. День назад, на рашке проводили опрос об ответственности русских и они в большинстве ответили - мы победим, а победителей не судят, еще хахлы будут нам платить. Так вот - украинцам нужно подумать о долгосрочной борьбе против русских нацистов как на военном, так и на внутреннем и внешнеполитическом уровне. Только когда преступников и соучастников реально начнут вылавливать во всем мире и притягивать к ответственности, только тогда их уверенность в победе рухнет как карточный дом.
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09.05.2022 15:43 Ответить
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Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам
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09.05.2022 15:34 Ответить
...У кожного з нас у колі спілкування є росіяни, до яких ми теоретично можемо дотягнутися. Колишні друзі, знайомі, родичі. Наше завдання - зробити так, щоб їм було максимально некомфортно. Щоб вони бачили фото і відео звірств, які чинять їхні військові в Україні. Бачили фото своїх трупів. Хоч по разу послухали персональний прокльон.

Можу тільки уявити, що буде, коли ми зможемо до них дотягтися не через інтернет, а руками за шию потримати. Знаючи цей народ, нагода трапиться зовсім скоро. Як тільки затихнуть вибухи, вони тут же намиляться в Україну за дешевими продуктами.

Тамара Горіха Зерня (с)
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09.05.2022 16:03 Ответить
интересно а зэбилы помнят хоть одно из обещаний?-обцянки цяцянки а в реалиях фильтрационные лагеря геноцид и разруха
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09.05.2022 15:38 Ответить
обещал украинскую космическую ракету Но на деле закрыл програму ракеты нептун
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09.05.2022 15:40 Ответить
Аплодую. Стоячи. Я достатньо цинічна людина, але так ссати в очі zебидлоскоту навіть я б не наважився.
https://twitter.com/KoTexno/status/1522617717571862529
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09.05.2022 15:43 Ответить
мені все стало ясно після "4000$ зарплатні для вчителів"
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09.05.2022 16:03 Ответить
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09.05.2022 15:42 Ответить
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09.05.2022 15:45 Ответить
Единственное что побуждает русских нацистов проводить такие зверства, это глубокая уверенность в своей безнаказанности. День назад, на рашке проводили опрос об ответственности русских и они в большинстве ответили - мы победим, а победителей не судят, еще хахлы будут нам платить. Так вот - украинцам нужно подумать о долгосрочной борьбе против русских нацистов как на военном, так и на внутреннем и внешнеполитическом уровне. Только когда преступников и соучастников реально начнут вылавливать во всем мире и притягивать к ответственности, только тогда их уверенность в победе рухнет как карточный дом.
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09.05.2022 15:43 Ответить
Правительство Украины через поддержку США и Великобритании должны привлечь к расследованию как можно больше независимых от рашки стран и чтобы суды так же проводились в этих странах. Это позволит обезопасить себя от саботажа которые могут устроить наши продажные суды.
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09.05.2022 15:50 Ответить
Вважаю, що після нашої перемоги Зелю необхідно відразу відлучати від влади. Владу треба на рік передати військовим, які боролися на фронті. Хай саме вони за допомогою західних контрольорів вичистять усю корумповану сволоту і керують грошима, які Україні виділять на відновлення. Без цього Україну знову заповнять усякі араХамії та дЕрмаки.
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09.05.2022 17:14 Ответить
Фотографи безмозклі, хоч би жовту пов'язку з кадру сховали, щоб не було видно, що це бійці тероборони поховані.
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09.05.2022 20:45 Ответить
не орки, не рашисти......
росіяни.....
брати, млять.
чи наші близькі сусіди
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09.05.2022 22:19 Ответить
хлопцы з тро...
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09.05.2022 22:42 Ответить
 
 