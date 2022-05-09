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Европейский совет рассмотрит заявку Украины о получении статуса кандидата на членство в ЕС в июне, - Мишель. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, посетившим город Одессу с визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Я очень рад, что сегодня на самом высоком уровне Европейский союз поддерживает Украину, именно в это время, когда проявления нацизма, к сожалению, существуют и возрождаются. Но они не должны распространяться, и мы с вами вместе делаем все для этого", - сказал он. Зеленский.

Он отметил важность недопущения продовольственного кризиса в мире, который может быть вызван агрессивными действиями России. Ведь российские военные корабли в Черном море блокируют проход торговых судов в украинские порты.

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Президент Европейского совета, посетивший Одесский морской порт, где находится заблокированное судно с украинским зерном, сделал акцент на том, что пшеница должна быть доступна всем людям в мире, чтобы голод не распространялся по планете.

Собеседники отметили важность принятия немедленных мер по разблокированию Россией украинских портов для экспорта зерновых.

Зеленский также отметил, что в сложный момент российского вторжения украинцы с большой благодарностью воспринимают смелую позицию Шарля Мишеля и его личное присутствие в Одессе.

Он поблагодарил за санкционную политику ЕС и подчеркнул, что Украина ожидает принятия следующих пакетов санкций в отношении страны-агрессора.

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Глава государства также выразил благодарность Шарлю Мишелю за поддержку Украины по пути евроинтеграции.

Президент Европейского совета, со своей стороны, заверил, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную финансовую и оборонную помощь. ЕС уже утвердил план поддержки нашего государства.

"Должен быть "План Маршалла" для ваших инициатив. Мы должны мобилизовать мировую поддержку, чтобы вы смогли справляться с гуманитарными вызовами и работать, начинать восстанавливать экономику Украины", - сказал Шарль Мишель.

Он также сообщил, что в июне Европейский совет рассмотрит заявку Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

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Мишель отметил, что украинский народ сегодня борется не только за свою родину, но и за общие европейские ценности демократии и свободы. И Евросоюз поддерживает Украину и поражен стойкостью и отвагой нашего народа.

Европейский совет рассмотрит заявку Украины о получении статуса кандидата на членство в ЕС в июне, - Мишель 01
Европейский совет рассмотрит заявку Украины о получении статуса кандидата на членство в ЕС в июне, - Мишель 02
Европейский совет рассмотрит заявку Украины о получении статуса кандидата на членство в ЕС в июне, - Мишель 03

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Зеленский Владимир (20883) Одесса (7921) членство в ЕС (1059) Шарль Мишель (246)


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09.05.2022 15:50 Ответить
Чувствую чума(венгрия) заблокирует
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09.05.2022 15:51 Ответить
шо тут, нагорі, дОсі робить zермак, zасланець кремля?.. чому він, і не тільки, досі не в СБУ?..
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09.05.2022 16:00 Ответить
В СБУ имени Баканова ? Вы пошутили ?
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09.05.2022 16:12 Ответить
Це добре, але боюсь що знайдеться якесь угорське чи австрійське падло, яке буде проти.
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09.05.2022 16:07 Ответить
Как всегда против будет Венгрия, В списке возможных противников - Германия, Франция и Греция. Говорят, что Венгрия не враг Украины . Кто-то слышал чтобы Венгрия выступала против членства в НАТО Швеции или Финляндии ? Может пора называть врагов врагами. ?
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09.05.2022 16:10 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/05/4/7138865/ Президент Хорватии выступает за вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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09.05.2022 20:04 Ответить
 
 