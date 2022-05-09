Европейский совет рассмотрит заявку Украины о получении статуса кандидата на членство в ЕС в июне, - Мишель. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, посетившим город Одессу с визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Я очень рад, что сегодня на самом высоком уровне Европейский союз поддерживает Украину, именно в это время, когда проявления нацизма, к сожалению, существуют и возрождаются. Но они не должны распространяться, и мы с вами вместе делаем все для этого", - сказал он. Зеленский.
Он отметил важность недопущения продовольственного кризиса в мире, который может быть вызван агрессивными действиями России. Ведь российские военные корабли в Черном море блокируют проход торговых судов в украинские порты.
Президент Европейского совета, посетивший Одесский морской порт, где находится заблокированное судно с украинским зерном, сделал акцент на том, что пшеница должна быть доступна всем людям в мире, чтобы голод не распространялся по планете.
Собеседники отметили важность принятия немедленных мер по разблокированию Россией украинских портов для экспорта зерновых.
Зеленский также отметил, что в сложный момент российского вторжения украинцы с большой благодарностью воспринимают смелую позицию Шарля Мишеля и его личное присутствие в Одессе.
Он поблагодарил за санкционную политику ЕС и подчеркнул, что Украина ожидает принятия следующих пакетов санкций в отношении страны-агрессора.
Глава государства также выразил благодарность Шарлю Мишелю за поддержку Украины по пути евроинтеграции.
Президент Европейского совета, со своей стороны, заверил, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную финансовую и оборонную помощь. ЕС уже утвердил план поддержки нашего государства.
"Должен быть "План Маршалла" для ваших инициатив. Мы должны мобилизовать мировую поддержку, чтобы вы смогли справляться с гуманитарными вызовами и работать, начинать восстанавливать экономику Украины", - сказал Шарль Мишель.
Он также сообщил, что в июне Европейский совет рассмотрит заявку Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.
Мишель отметил, что украинский народ сегодня борется не только за свою родину, но и за общие европейские ценности демократии и свободы. И Евросоюз поддерживает Украину и поражен стойкостью и отвагой нашего народа.
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