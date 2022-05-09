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На улицах оккупированного Токмака массово появились листовки с надписью "Победили нацизм - победим и рашизм". ФОТО

В преддверии 9 мая жители временно оккупированного Токмака Запорожской области напомнили российским оккупантам, что они на украинской земле временно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на улицах города массово появились листовки с надписью "Победили нацизм – победим и рашизм". Жители оккупированных территорий хотят жить в свободной Украине, а не быть рабами Путина.

"Благодарим вас за смелость. Скоро будем праздновать настоящий день нашей общей победы!", - добавляют в Генштабе.

На улицах оккупированного Токмака массово появились листовки с надписью Победили нацизм - победим и рашизм 01
На улицах оккупированного Токмака массово появились листовки с надписью Победили нацизм - победим и рашизм 02
На улицах оккупированного Токмака массово появились листовки с надписью Победили нацизм - победим и рашизм 03

Читайте: Общие потери РФ с начала войны – около 25 650 человек, 199 самолетов, 158 вертолетов, 1 145 танков и 2 764 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Генштаб ВС (6482) листовки (97) оккупация (10199) победа (591) Запорожская область (3208) рашизм (98) Токмак (64)


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Топ комментарии
+19
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09.05.2022 16:55 Ответить
+18
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 16:47 Ответить
+17
Пишуть, у Херсоні таке з'явилося.
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09.05.2022 17:13 Ответить
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Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 16:47 Ответить
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09.05.2022 16:55 Ответить
цього чубатого качура відправити на х...!
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09.05.2022 17:36 Ответить
а що цікаво не відправляє Зеленський їх н ..., нікого не відправив. Чому? Вони ж його підставили фактично, бо то що там Арахамія бовкнув чи Арестович то він радник то таке, він нічого не вирішує, а просто по приколу, раз людей це заспокоює і людям то подобається і так далі, а от Президент казав, то вже серйозно
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10.05.2022 11:02 Ответить
та ви не розумієте, це вони нас так всі заспокоювали, щоб ми не панікували,щоб не тікали від війни і не робили корків, бо арестович казав що вірогідність початку війни десь 10 відсотків, а тільки відчувається на 140% то для чого ж нерви робити.
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10.05.2022 10:59 Ответить
Пишуть, у Херсоні таке з'явилося.
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09.05.2022 17:13 Ответить
удавка дуже хороша індивідуальна зброя, дріт (шнурок) і на кінцях дві палочки, і крутиш , крутиш, крутиш, крутиш, а кацап хрипить і хрипить, хрипить і хрипить,
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09.05.2022 17:38 Ответить
ЯК ВОРОГИ ЗМОГЛИ ПРОЙТИ 120 КМ ДО ХЕРСОНА ЗА 4 ГОДИНИ, ЯКЩО ВСЕ БУЛО ЗАМІНОВАНО ЩЕ В 2014у ??! НА ЧИЇХ РУКАХ КРОВ МАРІУПОЛЬЦІВ ???

Автор идеи разминирования был чекист "козырь"
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09.05.2022 17:23 Ответить
******** (Люся Арестович)
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09.05.2022 17:28 Ответить
про..ли раз, про..ть і вдруге і втреттє, бо за перший раз нічого їм не було, а перепрошую, це коли перемоги то це Зеленський і ОП, а якщо про..ли то це хтось інший. Ах, совок, совок, такий совок. Харизматичний.
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10.05.2022 11:04 Ответить
Знай наших!!!
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09.05.2022 17:44 Ответить
 
 