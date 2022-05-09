На улицах оккупированного Токмака массово появились листовки с надписью "Победили нацизм - победим и рашизм". ФОТО

В преддверии 9 мая жители временно оккупированного Токмака Запорожской области напомнили российским оккупантам, что они на украинской земле временно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на улицах города массово появились листовки с надписью "Победили нацизм – победим и рашизм". Жители оккупированных территорий хотят жить в свободной Украине, а не быть рабами Путина.

"Благодарим вас за смелость. Скоро будем праздновать настоящий день нашей общей победы!", - добавляют в Генштабе.







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