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Чемпион "танкового биатлона РФ" Басанов сгорел в Украине. ФОТОрепортаж

танк

Российский оккупант, ставший чемпионом по "танковому биатлону", погиб в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет InformNapalm.

"5-6 мая в российских сообществах VK начали появляться некрологи о младшем сержанте Басанове Бато Валерьевиче, 1996 г.р., г. Улан-Удэ. Примечательно, что в 2021 году он был в составе экипажа танка, ставшего "Чемпионом танкового биатлона" на России. Но уже 14 марта 2022 года "чемпион" сгорел в своем танке, а панихида прошла только 6 мая, то есть почти два месяца смерть чемпиона скрывали, наверное, чтобы не деморализовать других танкистов ВС РФ. Или просто долго собирали его ДНК в баночку. Но накануне 9 мая решили сделать подарок родным вместе с "орденом мужества", - говорится в сообщении.

"Мораль: ты можешь быть хоть трижды чемпионом танкового биатлона в России, но для украинских военнослужащих ты просто агрессор и оккупант - очередная мишень на броне, которую жарит Стугна, Джавелин или NLAW все равно с оккупантами - не чемпионами", - подытожили в InformNapalm.

Также читайте: Потери оккупантов превышают показатели комплектования, - Генштаб ВСУ

Чемпион танкового биатлона РФ Басанов сгорел в Украине 01
Чемпион танкового биатлона РФ Басанов сгорел в Украине 02

Чемпион танкового биатлона РФ Басанов сгорел в Украине 03
Чемпион танкового биатлона РФ Басанов сгорел в Украине 04
Чемпион танкового биатлона РФ Басанов сгорел в Украине 05
Чемпион танкового биатлона РФ Басанов сгорел в Украине 06
Чемпион танкового биатлона РФ Басанов сгорел в Украине 07
Чемпион танкового биатлона РФ Басанов сгорел в Украине 08
Чемпион танкового биатлона РФ Басанов сгорел в Украине 09

армия РФ (19691) потери (4434)


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Топ комментарии
+90
О жарєний бурят как я рад-Йьося Кабздун...
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09.05.2022 19:06 Ответить
+81
Знову рыло вузькооке. Туди тобі і дорога, істота недорозвинена
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09.05.2022 19:05 Ответить
+72
опять меня цитировать будете? )))))))))))))
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09.05.2022 19:08 Ответить
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Святий Джа задоволений черговою жертвою! Вимагає більше жертвоприношень.
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09.05.2022 20:42 Ответить
Зато наверное по кочкам ******* прыгал. п.с. Как не чуркестанец так косорылый. Епаный руцкий мир. Не сиделось в своем чуме ордынцу.
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09.05.2022 21:19 Ответить
Джавеліну похер на чемпіонів
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09.05.2022 21:38 Ответить
орав би на тракторі городи , а так згоріла чурка *** зна за що
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09.05.2022 21:43 Ответить
Ну, на войне всякое бывает. А то, что такой зачётный орк за200сочен, то это конечно радость. Їбаште, хлопці!
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09.05.2022 21:45 Ответить
Це е@нуте бурятіно
Від Стугни або Джавеліну
Згоріло, як і печі поліно
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09.05.2022 21:50 Ответить
Якийсь неправильний Монгол
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09.05.2022 22:09 Ответить
узькопльоночна бібізяна... підсмажилась, суму це не визиває...
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09.05.2022 22:10 Ответить
Бо воювати - це не у мішень через дуло цілитися...
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09.05.2022 22:19 Ответить
ни пиzzдазлаzикус vеритас
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09.05.2022 22:36 Ответить
Був басанов став собачий ковбасанов
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09.05.2022 22:45 Ответить
Іпанати мабуть не знають,що джавеліну чисто пох хто ти є, і вперто лізуть у гріль-бокс.
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09.05.2022 22:46 Ответить
Мы таких биатлонистов на путине вертели
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09.05.2022 22:52 Ответить
Буряты,берегите своих танкистов,скоро они вам понадобятся,в сражениях за независимость Бурятии от Московского улуса
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09.05.2022 23:43 Ответить
Зажарили басоту. Их ублюдков всех туда же. Твари поганные.
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10.05.2022 00:24 Ответить
згорів на роботі)
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10.05.2022 08:42 Ответить
Згорів вузькоокий какцап- та і йух з ним!
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10.05.2022 14:09 Ответить
Вот что бы каZапсина ни сделала, то все поперёк борозды: живёт - людям зло несёт, а издох, так доставил предателю Кобзону радость, урод мамин)
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10.05.2022 18:20 Ответить
Танкоман куев.
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10.05.2022 19:06 Ответить
Идиот
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10.05.2022 20:41 Ответить
Не угомонятся боевы подкацапские бобряты. Будем этих недоумков у нас их утилизировать и ламам в пакетах отсылать!
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11.05.2022 05:08 Ответить
и нафига мне фото этого чурки узкоглазого... подох и хорошо...
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11.05.2022 06:04 Ответить
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