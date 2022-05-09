Чемпион "танкового биатлона РФ" Басанов сгорел в Украине. ФОТОрепортаж

Российский оккупант, ставший чемпионом по "танковому биатлону", погиб в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет InformNapalm.

"5-6 мая в российских сообществах VK начали появляться некрологи о младшем сержанте Басанове Бато Валерьевиче, 1996 г.р., г. Улан-Удэ. Примечательно, что в 2021 году он был в составе экипажа танка, ставшего "Чемпионом танкового биатлона" на России. Но уже 14 марта 2022 года "чемпион" сгорел в своем танке, а панихида прошла только 6 мая, то есть почти два месяца смерть чемпиона скрывали, наверное, чтобы не деморализовать других танкистов ВС РФ. Или просто долго собирали его ДНК в баночку. Но накануне 9 мая решили сделать подарок родным вместе с "орденом мужества", - говорится в сообщении.

"Мораль: ты можешь быть хоть трижды чемпионом танкового биатлона в России, но для украинских военнослужащих ты просто агрессор и оккупант - очередная мишень на броне, которую жарит Стугна, Джавелин или NLAW все равно с оккупантами - не чемпионами", - подытожили в InformNapalm.

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