Бойцы 93-й ОМБр устроили "парад" на трофейных российских танках. ФОТОрепортаж

Воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" устроили военный парад на трофейных российских танках.

Соответствующие фото размещены на странице в фейсбуке Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.







"День Победы будем праздновать в будущем. Его дата еще не определена, но она обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий. А пока - устраиваем военный "парад" на трофейных российских танках по переднему краю", - говорится в сообщении.

Смотрите: Бойцы 93 ОМБр "Холодный Яр" уничтожили три танка оккупантов. ВИДЕО беспилотника













Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие 93-й ОМБр уничтожили вражескую БМП-3 на юге Харьковщины. ВИДЕО