Бойцы 93-й ОМБр устроили "парад" на трофейных российских танках. ФОТОрепортаж
Воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" устроили военный парад на трофейных российских танках.
Соответствующие фото размещены на странице в фейсбуке Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"День Победы будем праздновать в будущем. Его дата еще не определена, но она обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий. А пока - устраиваем военный "парад" на трофейных российских танках по переднему краю", - говорится в сообщении.
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