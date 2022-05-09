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Новости Фото Война
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Бойцы 93-й ОМБр устроили "парад" на трофейных российских танках. ФОТОрепортаж

Воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" устроили военный парад на трофейных российских танках.

Соответствующие фото размещены на странице в фейсбуке Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Бойцы 93-й ОМБр устроили парад на трофейных российских танках 01
Бойцы 93-й ОМБр устроили парад на трофейных российских танках 02
Бойцы 93-й ОМБр устроили парад на трофейных российских танках 03

"День Победы будем праздновать в будущем. Его дата еще не определена, но она обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий. А пока - устраиваем военный "парад" на трофейных российских танках по переднему краю", - говорится в сообщении.

Смотрите: Бойцы 93 ОМБр "Холодный Яр" уничтожили три танка оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 93-й ОМБр устроили парад на трофейных российских танках 04
Бойцы 93-й ОМБр устроили парад на трофейных российских танках 05
Бойцы 93-й ОМБр устроили парад на трофейных российских танках 03
Бойцы 93-й ОМБр устроили парад на трофейных российских танках 07
Бойцы 93-й ОМБр устроили парад на трофейных российских танках 08
Бойцы 93-й ОМБр устроили парад на трофейных российских танках 09

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие 93-й ОМБр уничтожили вражескую БМП-3 на юге Харьковщины. ВИДЕО

танк (2276) 93 отдельная механизированная бригада (300) трофеи (182)


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Топ комментарии
+71
Слава Захисникам нашої України!!!
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09.05.2022 20:58 Ответить
+55
т80бв, т80у, т80бвм, неплохие трофеи
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09.05.2022 20:58 Ответить
+34
Хорошо наши парни построили ху.лоскот. Слава Украине!
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09.05.2022 21:03 Ответить
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Слава Захисникам нашої України!!!
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09.05.2022 20:58 Ответить
т80бв, т80у, т80бвм, неплохие трофеи
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09.05.2022 20:58 Ответить
Хороший танк, тільки як згадаю який у 80-ки розхід пального на 100км, аж сльози на очі навертаються...
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09.05.2022 21:11 Ответить
Це нічого. Піде на розборку.
Зараз йде виступ Ю-Ту в метро Києва.
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09.05.2022 21:20 Ответить
Хорошо наши парни построили ху.лоскот. Слава Украине!
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09.05.2022 21:03 Ответить
Героям слава !!!
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09.05.2022 21:04 Ответить
Больше всего понравился мужик с "heavy metal". Мое поколение. Интересно, молодежь знает кто такой Дио?
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10.05.2022 02:10 Ответить
Вообще коза означает букву U, что значит Unity - единство. И началось это ещё с рок-н-рольщиков в 60-е
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11.05.2022 04:49 Ответить
Слава ЗСУ,смерть кацапам! Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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09.05.2022 21:09 Ответить
В моєму дитинстві було соромно забирати іграшки в дітей
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09.05.2022 21:12 Ответить
У хфамистів забирати - святе діло
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09.05.2022 21:15 Ответить
По фото видно що у ЗСУ більше техніки на "параді" було ніж у *****.
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09.05.2022 21:23 Ответить
молодці хлопці, за наших дідів які НЕ ВОЮВАЛИ
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09.05.2022 21:28 Ответить
Доместосом хоч протерли? Ну й добре
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09.05.2022 21:31 Ответить
Нарешті техніка досталася тим,хто реально знає,що з нею робити)
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09.05.2022 21:56 Ответить
Наши танкисты лучшие! Слава Украине!
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09.05.2022 22:12 Ответить
Слава ВСУ! Нашим мужнім, найкращим Воїнам! Пишаємося нашими героями! Дякуємо! Бережи, Вас і Кожного, Боже!🙏💙💛
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10.05.2022 10:20 Ответить
СЛАВА ЗСУ.
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10.05.2022 13:25 Ответить
 
 