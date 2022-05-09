Волонтеры просят помочь средствами на ремонт санитарного автомобиля, который повредили российские оккупанты. ФОТО
Волонтеры просят помочь собрать средства на восстановление поврежденного санитарного автомобиля для украинских защитников.
Об этом сообщает Владимир Нечипорук, передает Цензор.НЕТ.
"Рашисты расх#рачили санитарную машину легендарной 95-ки. Для восстановления объединили усилия благотворительный фонд "Майбутнє України - 2050" и Благотворительный фонд "КОЛО". Стоимость ремонта 96200 грн, в настоящее время собрано 34700", – говорится в сообщении.
Сбор средств координирует Розалия Кирилюк.
4731 2196 1578 3457
PayPal: [email protected]
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
типа кто ближе до корыта тот и не попрошайничает?
Позавчора там айтішники за один день зібрали артилеристам гроші на безпілотний комплекс pd-2 вартістю в мальон. Зібрали за добу.