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Волонтеры просят помочь средствами на ремонт санитарного автомобиля, который повредили российские оккупанты. ФОТО

Волонтеры просят помочь собрать средства на восстановление поврежденного санитарного автомобиля для украинских защитников.

Об этом сообщает Владимир Нечипорук, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты расх#рачили санитарную машину легендарной 95-ки. Для восстановления объединили усилия благотворительный фонд "Майбутнє України - 2050" и Благотворительный фонд "КОЛО". Стоимость ремонта 96200 грн, в настоящее время собрано 34700", – говорится в сообщении.

Сбор средств координирует Розалия Кирилюк.

4731 2196 1578 3457

PayPal: [email protected]

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Волонтеры просят помочь средствами на ремонт санитарного автомобиля, который повредили российские оккупанты 01
Волонтеры просят помочь средствами на ремонт санитарного автомобиля, который повредили российские оккупанты 02
Волонтеры просят помочь средствами на ремонт санитарного автомобиля, который повредили российские оккупанты 03

помощь (7879)


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09.05.2022 23:15 Ответить
А хто їм дасть?
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09.05.2022 23:29 Ответить
Сходило б ти за кораблЬОм
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09.05.2022 23:38 Ответить
А шо государство уже отменили,
типа кто ближе до корыта тот и не попрошайничает?
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09.05.2022 23:40 Ответить
Зробіть збір коштів на dou
Позавчора там айтішники за один день зібрали артилеристам гроші на безпілотний комплекс pd-2 вартістю в мальон. Зібрали за добу.
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09.05.2022 23:40 Ответить
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10.05.2022 13:24 Ответить
 
 