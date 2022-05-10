Тела троих расстрелянных гражданских нашли на выезде из Харькова в сторону Циркунов, - полиция. ФОТОрепортаж
После освобождения села Циркуны в Харьковской области правоохранители начали осматривать местность. На трассе в сторону села обнаружили тела трех гражданских.
Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.
"Выезд из Харькова в направлении Циркунов.
Еще в первый день войны Вооруженными Силами Украины здесь был остановлен враг. Разбиты несколько единиц техники, убиты рашистские солдаты. Долгое время эта территория находилась под обстрелами. Теперь она освобождена.
Следственно-оперативная группа наконец-то может провести осмотр места происшествия. Выявлены остатки тел двух военных России и, к сожалению, трех наших граждан, которые были расстреляны рашистами.
Одного из них кому-то удалось похоронить, несмотря на обстрелы.
Трупы изъяли", - пишет Болвинов.
В Циркунах будут продолжаться работы по разминированию, сообщил в телеэфире глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Суспільне. Возвращаться в село жителям еще рано.
"Циркуны сейчас – это сплошное военное преступление Российской Федерации, потому что большое количество домов разрушено, частных домов, большое количество административных зданий, школы. Есть тела, тела гражданских людей. Оккупанты даже не забрали тела собственных солдат, они на улицах, в частных помещениях и т.д. Нам еще очень многое предстоит сделать", - сообщил Синегубов.
Напомним, 7 мая Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Циркуны. В селе правоохранители фиксируют преступления кафиров, а пиротехники разминируют территорию.
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Бо в вас дуже просто виходить: можна прийти в чужу країну, повбивати, поґвалтувати, пограбувати, знищити та все та всіх, а потім сказати, типу: "ой, ізвінітє" - і все, санкції можна зняти, нічого в самій РФ-ії докорінно не міняючи. Добре це ви придумали, вова одобряє.