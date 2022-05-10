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Новости Фото Война
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Тела троих расстрелянных гражданских нашли на выезде из Харькова в сторону Циркунов, - полиция. ФОТОрепортаж

После освобождения села Циркуны в Харьковской области правоохранители начали осматривать местность. На трассе в сторону села обнаружили тела трех гражданских.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

"Выезд из Харькова в направлении Циркунов.

Еще в первый день войны Вооруженными Силами Украины здесь был остановлен враг. Разбиты несколько единиц техники, убиты рашистские солдаты. Долгое время эта территория находилась под обстрелами. Теперь она освобождена.

Тела троих расстрелянных гражданских нашли на выезде из Харькова в сторону Циркунов, - полиция 01

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Тела троих расстрелянных гражданских нашли на выезде из Харькова в сторону Циркунов, - полиция 02
Тела троих расстрелянных гражданских нашли на выезде из Харькова в сторону Циркунов, - полиция 03

Следственно-оперативная группа наконец-то может провести осмотр места происшествия. Выявлены остатки тел двух военных России и, к сожалению, трех наших граждан, которые были расстреляны рашистами.

Тела троих расстрелянных гражданских нашли на выезде из Харькова в сторону Циркунов, - полиция 04

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Тела троих расстрелянных гражданских нашли на выезде из Харькова в сторону Циркунов, - полиция 05
Тела троих расстрелянных гражданских нашли на выезде из Харькова в сторону Циркунов, - полиция 06

Одного из них кому-то удалось похоронить, несмотря на обстрелы.

Трупы изъяли", - пишет Болвинов.

В Циркунах будут продолжаться работы по разминированию, сообщил в телеэфире глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Суспільне. Возвращаться в село жителям еще рано.

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"Циркуны сейчас – это сплошное военное преступление Российской Федерации, потому что большое количество домов разрушено, частных домов, большое количество административных зданий, школы. Есть тела, тела гражданских людей. Оккупанты даже не забрали тела собственных солдат, они на улицах, в частных помещениях и т.д. Нам еще очень многое предстоит сделать", - сообщил Синегубов.

Напомним, 7 мая Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Циркуны. В селе правоохранители фиксируют преступления кафиров, а пиротехники разминируют территорию.

Харьковщина (5577) военные преступления (1452)


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Мене вчили на 300 Спартаньцях. Тепер орді все віддати
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10.05.2022 13:58 Ответить
Вопрос о снятии санкций с РФ должен быть закрыт до тех пор, пока они публично, на весь мир не признают свои преступления в Украине, начиная с 2014 года до окончания этой войны.
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10.05.2022 14:09 Ответить
лише в Україні? лише з 2014-го? Там тільки по Україні як мінімум три самих голодоморів, я і це тільки за 20 ст. А що з іншими країнами? Хто буде їм повертати та компенсувати збитки?
Бо в вас дуже просто виходить: можна прийти в чужу країну, повбивати, поґвалтувати, пограбувати, знищити та все та всіх, а потім сказати, типу: "ой, ізвінітє" - і все, санкції можна зняти, нічого в самій РФ-ії докорінно не міняючи. Добре це ви придумали, вова одобряє.
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10.05.2022 14:33 Ответить
Зняття санкції тільки після капітуляції свинособак
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10.05.2022 17:04 Ответить
Це там взяли в полон 21-го довбойоба?
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10.05.2022 14:31 Ответить
Кілометрів 5 від цього місця. Це фото - майже на перехресті Окружної з дорогою на Циркуни.
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10.05.2022 14:47 Ответить
 
 