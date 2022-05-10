Тела троих расстрелянных гражданских нашли на выезде из Харькова в сторону Циркунов, - полиция. ФОТОрепортаж

После освобождения села Циркуны в Харьковской области правоохранители начали осматривать местность. На трассе в сторону села обнаружили тела трех гражданских.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

"Выезд из Харькова в направлении Циркунов.

Еще в первый день войны Вооруженными Силами Украины здесь был остановлен враг. Разбиты несколько единиц техники, убиты рашистские солдаты. Долгое время эта территория находилась под обстрелами. Теперь она освобождена.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разрушенные дома и предприятия, снятые колеса "Жигулей", - результаты оккупации Циркунов. ВИДЕО





Следственно-оперативная группа наконец-то может провести осмотр места происшествия. Выявлены остатки тел двух военных России и, к сожалению, трех наших граждан, которые были расстреляны рашистами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Здесь ваньки и потерялись. Хотели зайти в Харьков", - украинцы трактором тянут трофейную бронемашину вдоль многокилометровой разбитой колонны армии РФ. ВИДЕО





Одного из них кому-то удалось похоронить, несмотря на обстрелы.

Трупы изъяли", - пишет Болвинов.

В Циркунах будут продолжаться работы по разминированию, сообщил в телеэфире глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Суспільне. Возвращаться в село жителям еще рано.

Также читайте: В Изюме под завалами дома обнаружили тела 44 человек, - Синегубов

"Циркуны сейчас – это сплошное военное преступление Российской Федерации, потому что большое количество домов разрушено, частных домов, большое количество административных зданий, школы. Есть тела, тела гражданских людей. Оккупанты даже не забрали тела собственных солдат, они на улицах, в частных помещениях и т.д. Нам еще очень многое предстоит сделать", - сообщил Синегубов.

Напомним, 7 мая Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Циркуны. В селе правоохранители фиксируют преступления кафиров, а пиротехники разминируют территорию.