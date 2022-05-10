Гайдай опроверг фейк россиян о выходе на административную границу Луганщины возле Попасной. ФОТО

Украинские войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции, прорывов нет.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Росминистерство убийц снова отчиталось. В этот раз в своих фантазиях они "вышли на админграницу Луганской области возле Попасной". А еще улетели на Марс и захватили его", - комментирует Гайдай.

Он добавляет, что украинские войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции.

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"Оборона крепкая. Прорывов нет. Орки в кульках", - подытожил начальник областного ВА.





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