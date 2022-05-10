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Гайдай опроверг фейк россиян о выходе на административную границу Луганщины возле Попасной. ФОТО

Украинские войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции, прорывов нет.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Росминистерство убийц снова отчиталось. В этот раз в своих фантазиях они "вышли на админграницу Луганской области возле Попасной". А еще улетели на Марс и захватили его", - комментирует Гайдай.

Он добавляет, что украинские войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили понтоны и технику врага в Белогоровке на Луганщине, россияне бежали вплавь, - Гайдай

"Оборона крепкая. Прорывов нет. Орки в кульках", - подытожил начальник областного ВА.

Гайдай опроверг фейк россиян о выходе на административную границу Луганщины возле Попасной 01
Гайдай опроверг фейк россиян о выходе на административную границу Луганщины возле Попасной 02

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армия РФ (19703) фейк (684) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+42
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10.05.2022 14:17 Ответить
+14
А що їм дає вихід на кордони? Вони що ж думають, що після цього ми з ними будемо "мир підписувати" по захопленій межі???
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10.05.2022 14:34 Ответить
+2
Диваний стратег, там здавати нічого вже. Попасної більше не існує
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10.05.2022 16:19 Ответить
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Ніфіга у ******* міністерство звітує
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10.05.2022 14:16 Ответить
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10.05.2022 14:17 Ответить
А що їм дає вихід на кордони? Вони що ж думають, що після цього ми з ними будемо "мир підписувати" по захопленій межі???
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10.05.2022 14:34 Ответить
відзвітуються про перемогу і звільнення тіріторій домбабве і луганди, і приєднають до підарашки, щоб потім казати, що злі укри напали на підарсію.
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10.05.2022 15:22 Ответить
Саме так і думають. Треба ж зійтись десь по середині. https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8
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10.05.2022 15:50 Ответить
кто банил? ..о боях в Попасной известно 2 месяца.. не придумывай
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10.05.2022 15:22 Ответить
Диваний стратег, там здавати нічого вже. Попасної більше не існує
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10.05.2022 16:19 Ответить
ты ещё не один раз будешь региться казачёк...
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10.05.2022 16:54 Ответить
 
 