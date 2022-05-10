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Российские оккупанты вывезли в РФ оборудование из больниц и школ в Кременной, - Гайдай. ФОТО

Российские военные после оккупации города Кременная в Луганской области вывезли в Россию всю современную технику и оборудование из школ и больниц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"После оккупации города, на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии" оккупанты повесили свою тряпку, выскреби с фасада надпись "Слава Украине" и обчистили все помещения. Всю современную технику вывезли в РФ. Кроме того, брали, что нравится, из казарм, столовой, складских помещений. Россияне обследовали каждый сантиментр образовательного учреждения. Школы города тоже "освободили" от имущества", - написал глава ОВА.

По словам Гайдая, так же произошло и с медицинским городком – россияне уже в первые дни оккупации начали демонтировать оборудование и перевозить в Луганск или Россию.

"Идиоты, вы сначала научитесь этим пользоваться. Это же как плохо вы живете, что удивились интерактивной доске в школе?" - подытожил председатель ОВА.

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Российские оккупанты вывезли в РФ оборудование из больниц и школ в Кременной, - Гайдай 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили понтоны и технику врага в Белогоровке на Луганщине, россияне бежали вплавь, - Гайдай

Российские оккупанты вывезли в РФ оборудование из больниц и школ в Кременной, - Гайдай 02

армия РФ (19703) больница (1442) школа (3021) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+6
Чому Свої нічого не вивезли, щоб врятувати і не віддати? оман!
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10.05.2022 14:36 Ответить
+6
ну, тут на відміну від півдня який (про#бали(с) було часу майже два місяці для евакуації людей та матеріальних цінностей...війна все спише?
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10.05.2022 14:42 Ответить
+2
деды мародеририли...
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10.05.2022 15:21 Ответить
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Чому Свої нічого не вивезли, щоб врятувати і не віддати? оман!
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10.05.2022 14:36 Ответить
Тому що Гайдай! В Покровську на Донеччині навіть ЦНАП вивезли, хоча там фронту далеко, а тут все залишили.
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10.05.2022 14:39 Ответить
Не вывезли а денацифицировали. Сейчас это так мародерство и убийства называется
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10.05.2022 14:37 Ответить
ну, тут на відміну від півдня який (про#бали(с) було часу майже два місяці для евакуації людей та матеріальних цінностей...війна все спише?
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10.05.2022 14:42 Ответить
Назад заберемо в вигляді репарацій. З націнкою.
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10.05.2022 14:47 Ответить
хто б сумнівався, що вурдалаки цього не зроблять
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10.05.2022 14:58 Ответить
Это не армия, а сброд ворья. Самая мародерская армия в мире.
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10.05.2022 15:00 Ответить
Ко мне была прислана от Жукова корона, принадлежавшая по всем признакам супруге немецкого кайзера.

С этой короны было снято золото для отделки стэка, который Жуков хотел преподнести своей дочери в день ее рождения.


Генерал-майор А.М. Сиднев.

https://www.svoboda.org/a/24196998.html
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10.05.2022 15:02 Ответить
деды мародеририли...
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10.05.2022 15:21 Ответить
Хм... німецькі фашисти були вражені убогістю життя радянських людей, ці же свинособачі фашисти вражені достатком і забезпеченістю.....
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10.05.2022 16:57 Ответить
 
 