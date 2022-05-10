Российские оккупанты вывезли в РФ оборудование из больниц и школ в Кременной, - Гайдай. ФОТО

Российские военные после оккупации города Кременная в Луганской области вывезли в Россию всю современную технику и оборудование из школ и больниц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"После оккупации города, на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии" оккупанты повесили свою тряпку, выскреби с фасада надпись "Слава Украине" и обчистили все помещения. Всю современную технику вывезли в РФ. Кроме того, брали, что нравится, из казарм, столовой, складских помещений. Россияне обследовали каждый сантиментр образовательного учреждения. Школы города тоже "освободили" от имущества", - написал глава ОВА.

По словам Гайдая, так же произошло и с медицинским городком – россияне уже в первые дни оккупации начали демонтировать оборудование и перевозить в Луганск или Россию.

"Идиоты, вы сначала научитесь этим пользоваться. Это же как плохо вы живете, что удивились интерактивной доске в школе?" - подытожил председатель ОВА.

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