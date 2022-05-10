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Новости Фото Война
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"Полон решимости установить истину и достичь справедливости", - главы МИД Германии и Нидерландов посетили Бучу и Ирпень. ФОТОрепортаж

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра прокомментировал впечатление от увиденных разрушений украинских городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер чиновника.

"Разбомбленные дома и здания иллюстрируют влияние войны на жизнь мужчин, женщин и детей, живущих здесь. Эти действия не могут оставаться безнаказанными. Нидерланды полны решимости установить истину и достичь справедливости", - написал глава МИД Нидерландов.

Он опубликовал фото из освобожденного Ирпеня.

Полон решимости установить истину и достичь справедливости, - главы МИД Германии и Нидерландов посетили Бучу и Ирпень 01
Полон решимости установить истину и достичь справедливости, - главы МИД Германии и Нидерландов посетили Бучу и Ирпень 02

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По словам Хукстра, Нидерланды вносят свой вклад в расследование Международного уголовного суда и следственной комиссии ООН, а также за счет направления группы судебно-медицинских экспертов в Украину.

Чиновник также сообщил, что позже вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок у них запланированы встречи с членами украинского правительства.

В свою очередь Бербок опубликовала в твиттере фото с визита в Бучу.

Полон решимости установить истину и достичь справедливости, - главы МИД Германии и Нидерландов посетили Бучу и Ирпень 03

Она выразила ошеломление ирреальностью увиденного: "Это могла быть моя семья, мои соседи. Потрасяющий Беспредел. Мы не можем забрать боль у выживших, но мы можем сделать все возможное, чтобы обеспечить справедливость: никто не должен верить, что может совершить преступления без последствий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Германии Бербок прибыла в Украину

Чиновница заверила генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, сопровождавшую делегацию, в полной поддержке Германией раскрытия военных преступлений.

Полон решимости установить истину и достичь справедливости, - главы МИД Германии и Нидерландов посетили Бучу и Ирпень 04
Фото: Katrin Eigendorf

Заметим, что Бербок – первый член немецкого правительства, который посещает Киев с 24 февраля.

визит (3112) Германия (7074) Ирпень (370) Нидерланды (1602) Буча (460) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+23
Ми стали світлом для світу, великим здивуванням - але не завжди розуміємо причини цього здивування. Вони не так у тому, що від України чекали небагато, як, швидше, в тому, що негорда проста країна, від якої небагато чекали, вистояла там, де горді й непрості країни миттєво посипалися б і здалися. І вони, ці країни, внутрішньо те знають. Тому люди спостережливі за здивуванням світу іноді можуть побачити і приховане роздратування. Україна спростувала не лише ілюзії світу про Україну, а й ілюзії світу про світ. Ну й хто тепер «найбільш корумпований» - Україна, яка ні за які гроші та обіцянки не продалася Путіну, чи, може, Захід, який роками радо й захоплено продавався, аплодував, підігрував цьому ********* фюреру, вдаючи, що так він «будує мости»? «Перші останніми стануть, а останні - першими», - казав Христос. Це саме той момент.

Ця війна могла стати глобальним тріумфом зла, але не стала і вже не стане. Україна цього не допустила. Як локомотив, вона потягнула за собою світ - від темряви до світла і від байдужості до мужності. Цей сюжет розпочався із цунамі зла, але насправді він буде про сяюче місто на пагорбі, яке цунамі так і не змогло зруйнувати.

https://zn.ua/ukr/internal/ukrajina-sil-zemli.html
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10.05.2022 15:07 Ответить
+13
Ну якщо вони будуть встановлювати істину так само, як по МН-17, то це не скоро..
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10.05.2022 15:07 Ответить
+10
tam(MH17) kak by istena uztanovlena e problema s zatrimaniem podozrevaemyh...
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10.05.2022 15:11 Ответить
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Ну хоч не сліпі...
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10.05.2022 14:58 Ответить
Встановити істину? - рузькі взагалі непотрібна нація
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10.05.2022 15:01 Ответить
Ми стали світлом для світу, великим здивуванням - але не завжди розуміємо причини цього здивування. Вони не так у тому, що від України чекали небагато, як, швидше, в тому, що негорда проста країна, від якої небагато чекали, вистояла там, де горді й непрості країни миттєво посипалися б і здалися. І вони, ці країни, внутрішньо те знають. Тому люди спостережливі за здивуванням світу іноді можуть побачити і приховане роздратування. Україна спростувала не лише ілюзії світу про Україну, а й ілюзії світу про світ. Ну й хто тепер «найбільш корумпований» - Україна, яка ні за які гроші та обіцянки не продалася Путіну, чи, може, Захід, який роками радо й захоплено продавався, аплодував, підігрував цьому ********* фюреру, вдаючи, що так він «будує мости»? «Перші останніми стануть, а останні - першими», - казав Христос. Це саме той момент.

Ця війна могла стати глобальним тріумфом зла, але не стала і вже не стане. Україна цього не допустила. Як локомотив, вона потягнула за собою світ - від темряви до світла і від байдужості до мужності. Цей сюжет розпочався із цунамі зла, але насправді він буде про сяюче місто на пагорбі, яке цунамі так і не змогло зруйнувати.

https://zn.ua/ukr/internal/ukrajina-sil-zemli.html
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10.05.2022 15:07 Ответить
Ну якщо вони будуть встановлювати істину так само, як по МН-17, то це не скоро..
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10.05.2022 15:07 Ответить
tam(MH17) kak by istena uztanovlena e problema s zatrimaniem podozrevaemyh...
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10.05.2022 15:11 Ответить
Треба встановлювати істину про держзраду зеледента. Ще раз повторюю: відвід своїх війск в одностороннему порядку без наступа супротивника є держзрадою верховного говзекомандуючого.
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10.05.2022 15:18 Ответить
видимо для "исцеления" венгерской власти
надо кого то из их верхушки повозить по развалинам киевщины
или черниговщины, сумщины, харьковщины

как то кто там своими глазами все видит
сразу прозревает
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10.05.2022 15:20 Ответить
******* и развалины будапешта не вылечат
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10.05.2022 16:11 Ответить
И шо сруцькие сами сдаваться прибегут,чи в Гагу приедут автобусом?
Прекратите цирк.
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10.05.2022 15:32 Ответить
Встановити iстину... А кто же ето мог сделать?Одвечное помешивание дерьма в бочке
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10.05.2022 15:35 Ответить
​💛💙 Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия​💛💙 Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю ​💛💙
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10.05.2022 15:41 Ответить
ОНИ СО СВОИМ СБИТЫМ САМОЛЕТОМ НЕ ХОТЯТ УСТАНОВИТЬ ИСТИНУ
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10.05.2022 15:57 Ответить
Шо там по малазийскому боингу, нашли уже истину?
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10.05.2022 16:04 Ответить
Це вже якийсь екстремальний туризм з боку Європи.
Цілі кавалькади євробюрократів їдуть в Україну в місця кацапських злочинів, щоб вдавано вжахнутися, і стати у відповідну "глибоко занепокоєну" позу.
Ну, це виглядає не дуже, але вони, хоча б, щоразу привозять якусь матеріальну, фінансову, чи військову допомогу. В основному, щоб доповісти про це своїм виборцям, які підтримують Україну.
До євробюрократів ставлюся дуже скептично, але використовувати цей шанс допомоги Україні все одно треба!
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10.05.2022 21:58 Ответить
 
 