"Полон решимости установить истину и достичь справедливости", - главы МИД Германии и Нидерландов посетили Бучу и Ирпень. ФОТОрепортаж
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра прокомментировал впечатление от увиденных разрушений украинских городов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер чиновника.
"Разбомбленные дома и здания иллюстрируют влияние войны на жизнь мужчин, женщин и детей, живущих здесь. Эти действия не могут оставаться безнаказанными. Нидерланды полны решимости установить истину и достичь справедливости", - написал глава МИД Нидерландов.
Он опубликовал фото из освобожденного Ирпеня.
По словам Хукстра, Нидерланды вносят свой вклад в расследование Международного уголовного суда и следственной комиссии ООН, а также за счет направления группы судебно-медицинских экспертов в Украину.
Чиновник также сообщил, что позже вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок у них запланированы встречи с членами украинского правительства.
В свою очередь Бербок опубликовала в твиттере фото с визита в Бучу.
Она выразила ошеломление ирреальностью увиденного: "Это могла быть моя семья, мои соседи. Потрасяющий Беспредел. Мы не можем забрать боль у выживших, но мы можем сделать все возможное, чтобы обеспечить справедливость: никто не должен верить, что может совершить преступления без последствий".
Чиновница заверила генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, сопровождавшую делегацию, в полной поддержке Германией раскрытия военных преступлений.
Заметим, что Бербок – первый член немецкого правительства, который посещает Киев с 24 февраля.
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Ця війна могла стати глобальним тріумфом зла, але не стала і вже не стане. Україна цього не допустила. Як локомотив, вона потягнула за собою світ - від темряви до світла і від байдужості до мужності. Цей сюжет розпочався із цунамі зла, але насправді він буде про сяюче місто на пагорбі, яке цунамі так і не змогло зруйнувати.
https://zn.ua/ukr/internal/ukrajina-sil-zemli.html
надо кого то из их верхушки повозить по развалинам киевщины
или черниговщины, сумщины, харьковщины
как то кто там своими глазами все видит
сразу прозревает
Прекратите цирк.
Цілі кавалькади євробюрократів їдуть в Україну в місця кацапських злочинів, щоб вдавано вжахнутися, і стати у відповідну "глибоко занепокоєну" позу.
Ну, це виглядає не дуже, але вони, хоча б, щоразу привозять якусь матеріальну, фінансову, чи військову допомогу. В основному, щоб доповісти про це своїм виборцям, які підтримують Україну.
До євробюрократів ставлюся дуже скептично, але використовувати цей шанс допомоги Україні все одно треба!