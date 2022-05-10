"Полон решимости установить истину и достичь справедливости", - главы МИД Германии и Нидерландов посетили Бучу и Ирпень. ФОТОрепортаж

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра прокомментировал впечатление от увиденных разрушений украинских городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер чиновника.

"Разбомбленные дома и здания иллюстрируют влияние войны на жизнь мужчин, женщин и детей, живущих здесь. Эти действия не могут оставаться безнаказанными. Нидерланды полны решимости установить истину и достичь справедливости", - написал глава МИД Нидерландов.

Он опубликовал фото из освобожденного Ирпеня.





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По словам Хукстра, Нидерланды вносят свой вклад в расследование Международного уголовного суда и следственной комиссии ООН, а также за счет направления группы судебно-медицинских экспертов в Украину.

Чиновник также сообщил, что позже вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок у них запланированы встречи с членами украинского правительства.

В свою очередь Бербок опубликовала в твиттере фото с визита в Бучу.

Она выразила ошеломление ирреальностью увиденного: "Это могла быть моя семья, мои соседи. Потрасяющий Беспредел. Мы не можем забрать боль у выживших, но мы можем сделать все возможное, чтобы обеспечить справедливость: никто не должен верить, что может совершить преступления без последствий".

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Чиновница заверила генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, сопровождавшую делегацию, в полной поддержке Германией раскрытия военных преступлений.

Заметим, что Бербок – первый член немецкого правительства, который посещает Киев с 24 февраля.