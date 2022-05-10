Дети в российском Кисловодске расстреляли 9 мая "пугало последнего фашиста". ФОТОрепортаж
Власти города сначала сообщили, что "акция" прошла в рамках "патриотического воспитания". А потом удалила этот пост и теперь утверждает, что это была инициатива самих горожан.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".
Фото с "акции" опубликовал в телеграме городской голова Кисловодска Евгений Моисеев. "Наше младшее поколение с детства должно знать о мировом зле, имя которому - фашизм, нацизм, который сегодня снова пытается возродиться. Мы никогда этого не допустим. Мы растим наших детей патриотами и защитниками Отечества", - написал он.
Жители Ставропольского края пожаловались на публикацию Моисеева в комментариях в телеграм-канале губернатора Ставропольского края Владимира Владмимирова. С тех пор Моисеев отрицает свою причастность к акции. 10 мая он объяснил, что пост о расстреле чучела в его соцсетях появился случайно.
По словам Моисеева, акцию устроили местные жители и теперь администрация разбирается в ситуации. Само мероприятие якобы не поддерживает.
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https://www.youtube.com/watch?v=0gVROku-Lmw От справжнє дно...хоча...
Є ще 140 млн..
Никого в России не мучает совесть. Опубликованные записи перехваченных телефонных разговоров российских солдат со своими родными переполнены презрением к украинцам. Солдаты рассказывают о том, как воруют телевизоры, пьют коньяк и расстреливают людей в лесу. Их не волнуют потери: даже среди своих.
Все это - безразличие к насилию, аморально спокойное отношение к массовым убийствам и даже пренебрежение к жизни российских солдат - хорошо знакомо всем, кто знает историю СССР.
Не было никакого возмездия за Голодомор, ГУЛАГ или Большой террор 1937-1938 годов. Не было ни одного момента, когда преступники хотя бы формально раскаивались. И вот результат.
Большинство россиян соглашаются с теми объяснениями прошлого, которые им дает государство, и живут дальше.
«Они не люди, это кулацкий мусор», - говорили они себе когда-то.
«Они не люди, они украинские нацисты», - говорят россияне себе сейчас.
https://crime-ua.com/node/29741
Придет Антихрист и будет ставить знак ZVеря!
И те, кто примут на себя знак ZVеря пойдут как рабы его за ним в Ад
Мамкины фа##сты придумали новый слоган.... Теперь заявляют всюду: "нам не стыдно...
Вот представляете. Пришли вы в гости. Сели в гостиную. Нас#али там, а потом гордо встали и заявили, что вам не стыдно. Это выглядит примерно так же
Они прекрасно понимают, что творят в Украине настоящее зло, превращая Мариуполь и другие украинские города и села в развалины, убивая детей, стариков, женщин.
РОССИЯНЕ В УКРАИНЕ ПОКАЗАЛИ ВСЕМУ МИРУ, ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ХВАЛЕНЫЙ "РУССКИЙ МИР".
Убивайте - и пусть вас не мучает ни совесть , ни сожаления.
Господи, какая страшная бесчеловечная страна!
Как я завидую всем странам, которые не граничат с этим страшным русским миром