Дети в российском Кисловодске расстреляли 9 мая "пугало последнего фашиста". ФОТОрепортаж

Власти города сначала сообщили, что "акция" прошла в рамках "патриотического воспитания". А потом удалила этот пост и теперь утверждает, что это была инициатива самих горожан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

Фото с "акции" опубликовал в телеграме городской голова Кисловодска Евгений Моисеев. "Наше младшее поколение с детства должно знать о мировом зле, имя которому - фашизм, нацизм, который сегодня снова пытается возродиться. Мы никогда этого не допустим. Мы растим наших детей патриотами и защитниками Отечества", - написал он.

Жители Ставропольского края пожаловались на публикацию Моисеева в комментариях в телеграм-канале губернатора Ставропольского края Владимира Владмимирова. С тех пор Моисеев отрицает свою причастность к акции. 10 мая он объяснил, что пост о расстреле чучела в его соцсетях появился случайно.

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По словам Моисеева, акцию устроили местные жители и теперь администрация разбирается в ситуации. Само мероприятие якобы не поддерживает.







