РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12308 посетителей онлайн
Новости Фото Война
33 193 73

Полк "Азов" показал фото раненых бойцов на "Азовстали": Неужели Украина и мировое сообщество не способны позаботиться о них?. ФОТОрепортаж

Полк "Азов" показал фото раненых украинских бойцов, находящихся на "Азовстали" в окруженном Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка.

Полк Азов показал фото раненых бойцов на Азовстали: Неужели Украина и мировое сообщество не способны позаботиться о них? 01

"Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать!"
В полной антисанитарии с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания. Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вас создано, спасая раненых людей, которые уже не являются комбатантами", - говорится в сообщении.

Полк Азов показал фото раненых бойцов на Азовстали: Неужели Украина и мировое сообщество не способны позаботиться о них? 02
Полк Азов показал фото раненых бойцов на Азовстали: Неужели Украина и мировое сообщество не способны позаботиться о них? 03
Полк Азов показал фото раненых бойцов на Азовстали: Неужели Украина и мировое сообщество не способны позаботиться о них? 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitzen 2000, - Бербок

Полк Азов показал фото раненых бойцов на Азовстали: Неужели Украина и мировое сообщество не способны позаботиться о них? 05
Полк Азов показал фото раненых бойцов на Азовстали: Неужели Украина и мировое сообщество не способны позаботиться о них? 06

"Военнослужащие, которых вы видите на фото и еще сотни на заводе "Азовсталь" - с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?"
Мы требуем немедленной эвакуации раненых военнослужащих в контролируемые Украиной территории, где им предоставят помощь и обеспечат надлежащий уход", - отмечают в "Азове".

Полк Азов показал фото раненых бойцов на Азовстали: Неужели Украина и мировое сообщество не способны позаботиться о них? 07
Полк Азов показал фото раненых бойцов на Азовстали: Неужели Украина и мировое сообщество не способны позаботиться о них? 08
Полк Азов показал фото раненых бойцов на Азовстали: Неужели Украина и мировое сообщество не способны позаботиться о них? 09

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты вывезли в РФ оборудование из больниц и школ в Кременной, - Гайдай. ФОТО

Мариуполь (5726) Азов (802) Азовсталь (379)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+59
Не знаю, як вони там витримують.
Оце сталеві люди. Без перебільшення.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:06 Ответить
+50
Боже, поможи
показать весь комментарий
10.05.2022 18:05 Ответить
+50
коли найвеличніший їм сказав здати Маріуполь, вони відмовились, бо вони справжні українці, а не шашличники оманські, які пасрєдіне країни хотіли домовитись... вони приклад всім нам... що ми воюємо не тільки з кацапами, але й з...
показать весь комментарий
10.05.2022 18:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господи-дякую що врятуєш всіх цих людей...
показать весь комментарий
10.05.2022 18:04 Ответить
З білорашки не очікували, а з півдня проє@бали. А так, да, знали, готувалися...
Чому не рубається коридор до хлопців байрактарами, риперами, м777, піонами, свічблейдами 24*7???
показать весь комментарий
10.05.2022 18:42 Ответить
А що таке ця "світова спільнота"? Це ті, що тисли руки путлєру в G-20?
показать весь комментарий
10.05.2022 18:05 Ответить
то люди, які є в Світі, і яким не байдуже на страждання інших, і коли таких людей багато, тоді їх очільники просто змушені будуть реагувати, а що до рукостискань, наш-то взагалі в очі заглядав, на всі хотілки погоджувався і не допомогло, верніше допомогло, щоб путін взагалі обнаглів.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:10 Ответить
Дивно ти про Дуду брешеш...
То Азов по твоєму до пересічних людей за допомогою звертається? Тю...)))
показать весь комментарий
10.05.2022 18:18 Ответить
Боже, поможи
показать весь комментарий
10.05.2022 18:05 Ответить
psc.......
показать весь комментарий
10.05.2022 18:05 Ответить
коли найвеличніший їм сказав здати Маріуполь, вони відмовились, бо вони справжні українці, а не шашличники оманські, які пасрєдіне країни хотіли домовитись... вони приклад всім нам... що ми воюємо не тільки з кацапами, але й з...
показать весь комментарий
10.05.2022 18:05 Ответить
він сказав, коли вже люди були в оточенні, де би вони пішли, з жінками, дітлахами, раненими. Не підуть же в полон здаватися до цих вишкрябків Всесвіту.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:12 Ответить
Ще вони хотіли вирватись в сторону Бердянська, але генералісімус заборонив.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:29 Ответить
Зеля їм не наказував відступити, але здатися..
показать весь комментарий
10.05.2022 19:02 Ответить
Він сказав - якщо хочете , то можете відходити...
показать весь комментарий
10.05.2022 22:22 Ответить
Не знаю, як вони там витримують.
Оце сталеві люди. Без перебільшення.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:06 Ответить
Жах... І при усвідомленні, що це все в цю мить... Дійсно, якесь криваве "реаліті-шоу" виходить, раз світу срати на це все, на геноцид
показать весь комментарий
10.05.2022 18:06 Ответить
не світу, а Янєлоху Оманському
показать весь комментарий
10.05.2022 20:35 Ответить
Герои против орды.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:08 Ответить
і проти зрадників , з вулиці Банкової ...
показать весь комментарий
10.05.2022 19:39 Ответить
Це наша гордість з білью у душі.Що тут сказати болить.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:08 Ответить
Немає слів...
показать весь комментарий
10.05.2022 18:08 Ответить
Навіть важко уявити через що проходять ці люди, а світ спостерігає за цим немов за шоу.
Не вірю що у Західних лідерів не залишилось важілів впливу на путіна щоб змусити його звільнити хоча б поранених, складається враження що це важіль вони використовують проти України.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:12 Ответить
Відповідь проста - нездатна.Як би була здатна навіть придумали якусь спецоперацію або інше те що війшло в історію.На разі в історію входе героїзм Азова.в оточенні 3 місяць давити орків.Навіть в другій світовій такий приклад не натрапишь щоб повністью в облозі давати отпір.
Є розуміння що кидати війська і пробивати коридор це не вихід і стратегічно провально.Але є мізки і хай думають як це зробити по іншому.
За півлень і Маріуполь будуть відповідати не тільки орки а наші посадовці і воєнні тварюки які сдали оркам міста і не підірвали прохід.І люди за це обовязково спросять.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:12 Ответить
Навіть Семченка не відпустили з тюрми, з під слідства, яке проти нього нічого не може навіть предявити, щоб він їм допоміг. Він просився і знає як. СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
показать весь комментарий
10.05.2022 18:18 Ответить
Бо героєм роблять ЗЕбуїна, який ржав і кричав що то Америка нагнітає. Цікаво скільки із тих маріупрольців які голосуввали по приколи зулишилось живими.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:03 Ответить
Где смелый дерьмак? Опять лучших сливают?
показать весь комментарий
10.05.2022 18:13 Ответить
личному стрингоносцу люсе вводные уточняет...
показать весь комментарий
10.05.2022 19:03 Ответить
К сожалению нельзя делать никаких глупых попыток прорыва - потеряем часть армии и оголим фронты. Сцепив зубы терпеть и бить рашистов где возможно.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:15 Ответить
Єдиний прийнятний комент.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:21 Ответить
иди в сраку...
показать весь комментарий
10.05.2022 18:30 Ответить
По сути есть что возразить?
показать весь комментарий
10.05.2022 18:41 Ответить
Посуті ..не треба було доводити до цього. Але ж не начасі?
показать весь комментарий
10.05.2022 19:04 Ответить
Залужный хоть раз сказал, что невозможно их вытащить, или только Зе такое вещает?
показать весь комментарий
10.05.2022 18:16 Ответить
наши новые Украинские герои
показать весь комментарий
10.05.2022 18:16 Ответить
І жодного з героїв війни не запрошують в студію на Беня-марафон, там ліплять героєм ЗЕшмарклю
показать весь комментарий
10.05.2022 19:04 Ответить
Краткий ответ: «ні, не здатні
показать весь комментарий
10.05.2022 18:18 Ответить
"Поранений Ярослав Журавель залишився на полі бою без допомоги. Три дні поспіль керівництво держави, імітуючи перемир'я, не давало дозволу проводити пошукову операцію." Зєлєнський публічно обіцяв зробити все необхідне для порятунку сержанта Журавля. І зробив ... все навпаки... Після цього вірити Зєлєнському, коли мова йде про порятунок українців, не варто...
показать весь комментарий
10.05.2022 18:19 Ответить
Зеленский со всей своей ЗЕкодлой должен уйти в отставку. "Про%бы" ЗЕшлюх очень дорого обходятся украинцам
показать весь комментарий
10.05.2022 19:55 Ответить
Да этому треплу, вообще нехрен верить. Вспомните. как он перед выборами трепался, ну и что, хоть одно обещание он исполнил???
показать весь комментарий
10.05.2022 22:06 Ответить
Жаль это признавать, но по ходу защитников Мариуполя слило руководство страны, за которую они борются.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:22 Ответить
Вони за Україну б'ються, а не за "руководство". Інше питання, яка влада це розуміє, яка ні. Якщо минула влада України це розуміла і віддавала належне їхній політичній позиції, не намагалась її поламати; то поточна влада, як мінімум - ображається: пригадуєте - "я не лох"? Як наслідок - зрадила азовців.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:00 Ответить
Треба уважно читати. "... страны, за которую они борются."
показать весь комментарий
10.05.2022 20:02 Ответить
Чонгар, Керченский, Херсонский (Антоновский) мосты оставили, чтобы их взорвали сАми кацапы, когда будут уже отступать?.. тылы орков трогать не дозволено?.. кем?..
показать весь комментарий
10.05.2022 18:33 Ответить
Ким? бубочкою
показать весь комментарий
10.05.2022 18:50 Ответить
а тем , кто приказал на стрелять в по рашистам во время их отступления из под Киева . Чернигова , Сум..
показать весь комментарий
10.05.2022 19:45 Ответить
Ужас. Войну нужно прекращать скорее.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:38 Ответить
Ні в якому разі! До останнього кацапа на українській землі!

В кожну кацапську родину має прийти похоронка або довідка про "пропав без вісті в Україні"!
показать весь комментарий
10.05.2022 21:25 Ответить
Плачу.....
Жаль стискає серце...
показать весь комментарий
10.05.2022 18:43 Ответить
Справа в тому, що на даний момент там все вирішує параша на чолі з пуйлом. А вони ложили на всі потуги світового суспільства у спробах якось їм допомогти. Тому допомоги не буде. Дуже хочу помилятись(
показать весь комментарий
10.05.2022 18:43 Ответить
Немає слів, ці Герої України, як кістка в горлі зе та орків, вони обом заважають, ломають всі їхні плани, іншого пояснення чому їх влада не рятує, я немаю.
показать весь комментарий
10.05.2022 18:49 Ответить
Хто може спокійно спати, їсти, веселитися, жити спокійно після побаченого ?... Американці спасали одного єдиного рядового , євреї також... Зелені імпотенти не здатні ні на що ! Україна вам цього ніколи не пробачить ! Підете за рузським кораблем !!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
10.05.2022 18:49 Ответить
Страшно дивитись на фото, а як хлопці витримують цей біль при постійних обстрілах. Дійсно, офіс президента, 360 тис чиновників, поліція, сбу ,і ніхто не може допомогти?
показать весь комментарий
10.05.2022 18:54 Ответить
Господи, спаси Героїв!
показать весь комментарий
10.05.2022 18:56 Ответить
Я вже писала та ще пишу,невже для поранених хочаб неможна нічого зробити??Тілько ООН вивозили цівільних,та чи спроможна ООН та Червоний ХРЕСт хоч доставити необхідні ліки пораненим?????Хоч почати з цього.Невже навіть це не намагались зробити та немає в них навіть думки спробувати домовитись хоч про ліки та про те щоб померлих забрати та може дуже важких поранених!??? Я навіть не думаю що вони намагались хоч це обговорюват
показать весь комментарий
10.05.2022 19:01 Ответить
не можете в марике?сделайте кацапам в другом месте очень больно...
шоб они сами прискакали с просьбами о обмене.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:07 Ответить
ПМР - ключ порятунку. Там можна наловити кацапів для обміну
показать весь комментарий
10.05.2022 19:16 Ответить
Я постійно відчуваю дику провину, перед цими ВОЇНАМИ,ЛЮДЬМИ.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:14 Ответить
Солдаты на фото уже Герои. Но вряд ли они примут свое спасение ценой жизни сотен других солдат.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:20 Ответить
Найвеличніший вас вже списав.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:25 Ответить
В Древней Спарте было выражение «Со щитом или на щите» - означающие призыв победить, добиться цели или погибнуть со славой.

Солдаты на Азовстали - исполнили свой воинский долг, победили смерть и стали Героями.

Если бы в рашисткой армии были офицеры имеющие понятие о чести и достоинстве, то они отпустили бы Героев Азовстали.
показать весь комментарий
10.05.2022 19:38 Ответить
Слово чести?????? Откуда?????? Да там такого слова не знают! Нация убийц,мародёров, насильников могут только измываться над стариками, детьми и женщинами, как тиктокеры каДырки, а против ВОИНОВ они ГОВНО.
показать весь комментарий
10.05.2022 20:06 Ответить
А шо там наші виборці? Не сумують? Дивіться на наслідки свого дібілізма. Кожен відповість.
показать весь комментарий
10.05.2022 20:03 Ответить
Я часто думав про опір УПА комуністам, без всякрї надії на підримку ззовні.І ми тепер бачим ту ж незламну волю наших бійців в Маріку.Такий народ не зламати.
показать весь комментарий
10.05.2022 20:03 Ответить
Коротко. От всего сердца желаю нашему крутому и величайшему стратегу мира иметь такой же
вид, и да, и всей его партии, доведшей нашу страну до таких небывалых успехов. Аминь...

Наши Морпехи и Азовцы ещё аукнутся . Песня есть такая: " и нигде не спрятаться, не скрыться".
Давайте писать ультиматум на имя генералиссимуса, что мы все Азовцы и требуем создать
военный совет по спасению заблокированных Азовцев. Из специалистов по военному делу и с
опытом. Петицию подпишем в Интернете. В ОП, понятно, никого не пустят. Они понимают, что напакостили, и трясутся от страха. Давно таких личностей в истории не было. ( вспомнилось ленинское "роль личности в истории"). А то междусобойчик здесь, мнениями обмениваемся, а там
ребята за нас мрут. Нагадили 73% и запрятались, бл..ди.
Или, прекрасная мысль: путин ненавидит Зеленского лично, презирает (возможно, он и прав) и
если не будет Зеленского, то возможно остановится на достигнутом и уйдёт. Не-не, вы не поняли,
совсем наоборот, если Зеленский откажется от своего поста добровольно, по состоянию здоровья, и уедет, допустим, в Оман, (можно вместе с Ермаком, ну как без него), то вместо него менее токсичный для путина Стефанчук. Ну для Родины надо же чем то жертвовать, Президент!
Лично ваша вина за разминирование и открытую дорогу врагу, смерти неповинных людей.
Может есть ещё какие то варианты, я не стратег, но ненавижу всю эту х...ню всей душой.
показать весь комментарий
10.05.2022 20:42 Ответить
Героям Слава !
показать весь комментарий
10.05.2022 20:50 Ответить
Господи, за что это им???!
показать весь комментарий
10.05.2022 21:06 Ответить
Брати тримайтеся! Ми за Вас всіх вболіваємо!
показать весь комментарий
10.05.2022 21:16 Ответить
Зеленський створив умови для війни і Ху*ло спробував. Зеленський має сидіти в тюрмі за ці злочини проти народу!
показать весь комментарий
10.05.2022 22:03 Ответить
Страшно даже подумать, как они бедные там держатся, просто ужас один! Помоги им Боже, поскорей выбраться оттуда.
показать весь комментарий
10.05.2022 22:18 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2022 22:33 Ответить
Боже, бережи наших хлопців і дай їм сили...
АЗОВ- СТАЛЬ!!!
показать весь комментарий
11.05.2022 00:41 Ответить
ЧЕрвоний ХРЕСТ ДЕ???
показать весь комментарий
11.05.2022 13:25 Ответить
 
 