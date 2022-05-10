Полк "Азов" показал фото раненых бойцов на "Азовстали": Неужели Украина и мировое сообщество не способны позаботиться о них?. ФОТОрепортаж

Полк "Азов" показал фото раненых украинских бойцов, находящихся на "Азовстали" в окруженном Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка.

"Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать!"

В полной антисанитарии с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания. Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вас создано, спасая раненых людей, которые уже не являются комбатантами", - говорится в сообщении.







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"Военнослужащие, которых вы видите на фото и еще сотни на заводе "Азовсталь" - с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?"

Мы требуем немедленной эвакуации раненых военнослужащих в контролируемые Украиной территории, где им предоставят помощь и обеспечат надлежащий уход", - отмечают в "Азове".







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