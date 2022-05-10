Полк "Азов" показал фото раненых бойцов на "Азовстали": Неужели Украина и мировое сообщество не способны позаботиться о них?. ФОТОрепортаж
Полк "Азов" показал фото раненых украинских бойцов, находящихся на "Азовстали" в окруженном Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка.
"Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать!"
В полной антисанитарии с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания. Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вас создано, спасая раненых людей, которые уже не являются комбатантами", - говорится в сообщении.
"Военнослужащие, которых вы видите на фото и еще сотни на заводе "Азовсталь" - с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?"
Мы требуем немедленной эвакуации раненых военнослужащих в контролируемые Украиной территории, где им предоставят помощь и обеспечат надлежащий уход", - отмечают в "Азове".
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Чому не рубається коридор до хлопців байрактарами, риперами, м777, піонами, свічблейдами 24*7???
То Азов по твоєму до пересічних людей за допомогою звертається? Тю...)))
Оце сталеві люди. Без перебільшення.
Не вірю що у Західних лідерів не залишилось важілів впливу на путіна щоб змусити його звільнити хоча б поранених, складається враження що це важіль вони використовують проти України.
Є розуміння що кидати війська і пробивати коридор це не вихід і стратегічно провально.Але є мізки і хай думають як це зробити по іншому.
За півлень і Маріуполь будуть відповідати не тільки орки а наші посадовці і воєнні тварюки які сдали оркам міста і не підірвали прохід.І люди за це обовязково спросять.
В кожну кацапську родину має прийти похоронка або довідка про "пропав без вісті в Україні"!
Жаль стискає серце...
шоб они сами прискакали с просьбами о обмене.
Солдаты на Азовстали - исполнили свой воинский долг, победили смерть и стали Героями.
Если бы в рашисткой армии были офицеры имеющие понятие о чести и достоинстве, то они отпустили бы Героев Азовстали.
вид, и да, и всей его партии, доведшей нашу страну до таких небывалых успехов. Аминь...
Наши Морпехи и Азовцы ещё аукнутся . Песня есть такая: " и нигде не спрятаться, не скрыться".
Давайте писать ультиматум на имя генералиссимуса, что мы все Азовцы и требуем создать
военный совет по спасению заблокированных Азовцев. Из специалистов по военному делу и с
опытом. Петицию подпишем в Интернете. В ОП, понятно, никого не пустят. Они понимают, что напакостили, и трясутся от страха. Давно таких личностей в истории не было. ( вспомнилось ленинское "роль личности в истории"). А то междусобойчик здесь, мнениями обмениваемся, а там
ребята за нас мрут. Нагадили 73% и запрятались, бл..ди.
Или, прекрасная мысль: путин ненавидит Зеленского лично, презирает (возможно, он и прав) и
если не будет Зеленского, то возможно остановится на достигнутом и уйдёт. Не-не, вы не поняли,
совсем наоборот, если Зеленский откажется от своего поста добровольно, по состоянию здоровья, и уедет, допустим, в Оман, (можно вместе с Ермаком, ну как без него), то вместо него менее токсичный для путина Стефанчук. Ну для Родины надо же чем то жертвовать, Президент!
Лично ваша вина за разминирование и открытую дорогу врагу, смерти неповинных людей.
Может есть ещё какие то варианты, я не стратег, но ненавижу всю эту х...ню всей душой.
АЗОВ- СТАЛЬ!!!