Оккупанты обстреляли из РСЗО "Ураган" окрестности Николаева, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

В ночь на 10 мая окрестности Николаева были обстреляны российскими оккупантами из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"Российские террористические войска вновь применили против населения пригородов кассетные боеприпасы неизбирательного действия. Огневое поражение претерпели частные дома и сельскохозяйственные объекты. Кроме того, повреждена система электроснабжения одного из населенных пунктов", - говорится в сообщении.









Пока информация о жертвах не поступала. Обстрелы производились с временно оккупированной территории Херсонской области.

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В ОК "Південь" отметили, что наносятся ощутимые ответные удары по местам дислокации врага.

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