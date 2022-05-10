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Оккупанты обстреляли из РСЗО "Ураган" окрестности Николаева, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

В ночь на 10 мая окрестности Николаева были обстреляны российскими оккупантами из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

Оккупанты обстреляли из РСЗО Ураган окрестности Николаева, - ОК Південь 01

"Российские террористические войска вновь применили против населения пригородов кассетные боеприпасы неизбирательного действия. Огневое поражение претерпели частные дома и сельскохозяйственные объекты. Кроме того, повреждена система электроснабжения одного из населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли из РСЗО Ураган окрестности Николаева, - ОК Південь 02
Оккупанты обстреляли из РСЗО Ураган окрестности Николаева, - ОК Південь 03
Оккупанты обстреляли из РСЗО Ураган окрестности Николаева, - ОК Південь 04
Оккупанты обстреляли из РСЗО Ураган окрестности Николаева, - ОК Південь 05

Пока информация о жертвах не поступала. Обстрелы производились с временно оккупированной территории Херсонской области.

Оккупанты обстреляли из РСЗО Ураган окрестности Николаева, - ОК Південь 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки на Николаевщине в результате обстрелов ранены 15 человек

Оккупанты обстреляли из РСЗО Ураган окрестности Николаева, - ОК Південь 07
Оккупанты обстреляли из РСЗО Ураган окрестности Николаева, - ОК Південь 08
Оккупанты обстреляли из РСЗО Ураган окрестности Николаева, - ОК Південь 09
Оккупанты обстреляли из РСЗО Ураган окрестности Николаева, - ОК Південь 10

В ОК "Південь" отметили, что наносятся ощутимые ответные удары по местам дислокации врага.

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Николаевская область (2149) обстрел (27941)


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ПИШУТ И ПРО НОВОЕ ОРУЖИЕ И ПРО БАЙРАКТАРЫ,ТАК ПОЧЕМУ ИХ НЕ НАКРЫЛИ В ОТВЕТ?
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10.05.2022 23:20 Ответить
коридор в крым есть, ну и ладно....
теперь задача охранять новую границу империи старым донбасским способом, постреливая, благо советских запасов не на один год хватит
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17.05.2022 07:14 Ответить
 
 