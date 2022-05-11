В результате вечернего ракетного удара по Сумской области повреждено несколько домов, - Живицкий. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. Под вражеским огнем оказались жилые дома.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Подробности вечернего авианалета на Сумщине. Российский самолет выпустил две ракеты по территории Шосткинского района. Разрушения в Воронеже значительны, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв", - говорится в сообщении.
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