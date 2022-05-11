РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10982 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
5 370 5

В результате вечернего ракетного удара по Сумской области повреждено несколько домов, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. Под вражеским огнем оказались жилые дома.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Подробности вечернего авианалета на Сумщине. Российский самолет выпустил две ракеты по территории Шосткинского района. Разрушения в Воронеже значительны, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв", - говорится в сообщении.

Также читайте: Российские войска обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, - ГПСУ

В результате вечернего ракетного удара по Сумской области повреждено несколько домов, - Живицкий 01

Читайте: Рашисты вечером обстреляли две громады в Сумской области, потерь нет, - ОВА

В результате вечернего ракетного удара по Сумской области повреждено несколько домов, - Живицкий 02

В результате вечернего ракетного удара по Сумской области повреждено несколько домов, - Живицкий 03

В результате вечернего ракетного удара по Сумской области повреждено несколько домов, - Живицкий 04

Автор: 

ракеты (3620) Сумская область (3345) Живицкий Дмитрий (242)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Презервативы!
показать весь комментарий
11.05.2022 07:25 Ответить
Де пво найвеличнішого Зеверховного нелоха?!
показать весь комментарий
11.05.2022 07:53 Ответить
їди нахєр, ботяра. а ППО в тебе під диваном, подивись уважно.
показать весь комментарий
11.05.2022 09:27 Ответить
Кацапи- не люди. Тупикова гілка цивілізації. Щиро бажаю їм пережити все те,що вони творили в моїй країні.
показать весь комментарий
11.05.2022 12:57 Ответить
Ну так відповідайте і знищуйте ворога.Що чекаєте щоб кожен день обстріли були?
показать весь комментарий
11.05.2022 17:17 Ответить
 
 