Войска РФ безрезультатно штурмовали Нижнее, Тошковку и Орехово и безуспешно пытались установить контроль над Рубежным, - Гайдай. ФОТО
Вчера около 10 часов утра войска РФ обстреляли областную школу-интернат в Горском Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне открыли огонь по Горскому. Есть попадание в здание областной специальной школы, где учились дети с особыми потребностями. Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Было - "благодаря" россиянам. К счастью, воспитанников школы мы заранее эвакуировали", - сообщил Гайдай.
По его словам, 10 мая враг 15 раз открывал огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области.
Так, как говорится, в Северодонецке поврежден магистральный газопровод - город остался без голубого топлива. Вторые сутки нет и света.
Во Врубовке повреждены шесть жилых домов, а также дом культуры. В Рубежном – три многоэтажки, в Лисичанске – две. В Северодонецке – здание отеля и многоэтажка.
Также Гайдай сообщает, что на Северодонецком направлении россияне безуспешно попытались установить контроль над Рубежным.
"Враг совершал безрезультатные штурмовые действия в районах Нижнего, Тошковки, Орехового", - отметил глава региона.
По его словам, на фронте Луганщины и Донетчины отбиты 12 атак врага: уничтожены 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и семь автомобилей.
Подразделения ПВО сбили один вражеский вертолет Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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" Пабедобесіє " на 9 травня не вдалось то су...злість на цивільних зганяють.
Хоча , що ще чекати від ...рашистів.
К чему такие новости ? Рашиты не небезуспешно атакуют,а ровняют все с землей и потом заходят в населенный пункт.