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Новости Фото Война
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Войска РФ безрезультатно штурмовали Нижнее, Тошковку и Орехово и безуспешно пытались установить контроль над Рубежным, - Гайдай. ФОТО

Вчера около 10 часов утра войска РФ обстреляли областную школу-интернат в Горском Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне открыли огонь по Горскому. Есть попадание в здание областной специальной школы, где учились дети с особыми потребностями. Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Было - "благодаря" россиянам. К счастью, воспитанников школы мы заранее эвакуировали", - сообщил Гайдай.

Войска РФ безрезультатно штурмовали Нижнее, Тошковку и Орехово и безуспешно пытались установить контроль над Рубежным, - Гайдай 01
Войска РФ безрезультатно штурмовали Нижнее, Тошковку и Орехово и безуспешно пытались установить контроль над Рубежным, - Гайдай 02
Войска РФ безрезультатно штурмовали Нижнее, Тошковку и Орехово и безуспешно пытались установить контроль над Рубежным, - Гайдай 03
Войска РФ безрезультатно штурмовали Нижнее, Тошковку и Орехово и безуспешно пытались установить контроль над Рубежным, - Гайдай 04
Войска РФ безрезультатно штурмовали Нижнее, Тошковку и Орехово и безуспешно пытались установить контроль над Рубежным, - Гайдай 05

По его словам, 10 мая враг 15 раз открывал огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области.

Так, как говорится, в Северодонецке поврежден магистральный газопровод - город остался без голубого топлива. Вторые сутки нет и света.

Также читайте: Луганщина осталась без коммуникаций, - Гайдай

Во Врубовке повреждены шесть жилых домов, а также дом культуры. В Рубежном – три многоэтажки, в Лисичанске – две. В Северодонецке – здание отеля и многоэтажка.

Также Гайдай сообщает, что на Северодонецком направлении россияне безуспешно попытались установить контроль над Рубежным.

"Враг совершал безрезультатные штурмовые действия в районах Нижнего, Тошковки, Орехового", - отметил глава региона.

По его словам, на фронте Луганщины и Донетчины отбиты 12 атак врага: уничтожены 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и семь автомобилей.

Подразделения ПВО сбили один вражеский вертолет Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Автор: 

армия РФ (19725) обстрел (27961) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6512)


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на півдні рашисти розслабились.тому що побєдоносно захопили південь
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11.05.2022 08:40 Ответить
Проїхались з вітерцем по асфальтованим і освітленим дорогам.
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11.05.2022 08:45 Ответить
На подарованих " Богданах "
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11.05.2022 08:46 Ответить
по разминированному югу...
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11.05.2022 09:03 Ответить
Гидота касабська..лізе і лізе .
" Пабедобесіє " на 9 травня не вдалось то су...злість на цивільних зганяють.
Хоча , що ще чекати від ...рашистів.
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11.05.2022 08:45 Ответить
Утилізація московських ординців триває !!!
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11.05.2022 08:55 Ответить
А потом как и от Попасной отойдут на ,заранее приготовленные позиции,
К чему такие новости ? Рашиты не небезуспешно атакуют,а ровняют все с землей и потом заходят в населенный пункт.
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11.05.2022 08:57 Ответить
А що треба казати ,герр Шевкет, навчіть будь ласка....
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11.05.2022 10:04 Ответить
 
 