Россия выпустила ракету по городу Запорожью. Атаку успешно отразили силы ПВО. ФОТО
Утром 11 мая войска РФ пытались атаковать город Запорожье. Удар с воздуха отразили силы ПВО Запорожской области, однако обломки ракеты повредили инфраструктуру в одном из населенных пунктов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.
"Сегодня утром враг стрелял по Запорожью. Удачно отработали наши ПВО Сил обороны Запорожской области. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения", - говорится в сообщении.
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По предварительной информации, пострадавших нет.
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Нашим хлопцям, велика подяка.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · Вибачайте, знову про пожежі на рашці. Але це вже з цікавішого. Горять ліси на схилах гори Малий Ямантау. Це на Уралі в Башкирії. От лише є одна цікава обставина. За 20 км. звідси знаходиться інша гора Ямантау. А під нею й розташований той самий бункер путлера на випадок ядерної війни. За деякими (не перевірено) даними, заїзд до бункера з протилежного боку від Бєлорєцка. Там є аеродром і заїзд у підземні штольні та метро до самого бункера. А от між Ямантау та Малим Ямантау в Межигір'ї розташовані служби життєзабезпечення бункера. Ні, я розумію: фільтри та все інше. Але ж на рашці все на авось. Високовольтка там, здається, безальтернативна.
===Ну, й щоб зайвий раз не згадувати: Сибір розгоряється все сильніше. В Іркутській області вже 10 лісових пожеж, вогонь шириться із страшною швидкістю, гасити нікому. А пожежний сезон в тайзі ще навіть не розпочався.
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