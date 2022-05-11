Россия выпустила ракету по городу Запорожью. Атаку успешно отразили силы ПВО. ФОТО

Утром 11 мая войска РФ пытались атаковать город Запорожье. Удар с воздуха отразили силы ПВО Запорожской области, однако обломки ракеты повредили инфраструктуру в одном из населенных пунктов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Сегодня утром враг стрелял по Запорожью. Удачно отработали наши ПВО Сил обороны Запорожской области. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, пострадавших нет.