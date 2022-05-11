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Россия выпустила ракету по городу Запорожью. Атаку успешно отразили силы ПВО. ФОТО

Утром 11 мая войска РФ пытались атаковать город Запорожье. Удар с воздуха отразили силы ПВО Запорожской области, однако обломки ракеты повредили инфраструктуру в одном из населенных пунктов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

Россия выпустила ракету по городу Запорожью. Атаку успешно отразили силы ПВО 01

"Сегодня утром враг стрелял по Запорожью. Удачно отработали наши ПВО Сил обороны Запорожской области. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, пострадавших нет.

Запорожье (2682) ПВО (2852) ракеты (3620) атака (405)


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Топ комментарии
+11
Нелди кацапські.
Нашим хлопцям, велика подяка.
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11.05.2022 09:53 Ответить
+11
Діди ваівалі, баби памагалі.
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11.05.2022 10:06 Ответить
+6
Ви не рапортуйте радісно а чекайте на повторні удари! В Одесі теж радісно заявляли шо спрацювало ППО а потім ввечері розхирячили трц зі складами!!!
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11.05.2022 09:57 Ответить
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Нелди кацапські.
Нашим хлопцям, велика подяка.
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11.05.2022 09:53 Ответить
Ви не рапортуйте радісно а чекайте на повторні удари! В Одесі теж радісно заявляли шо спрацювало ППО а потім ввечері розхирячили трц зі складами!!!
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11.05.2022 09:57 Ответить
Деды воевали, внуки Zиговали - русский фашизм https://www.youtube.com/watch?v=b4_-OQRA9ek
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11.05.2022 10:02 Ответить
Діди ваівалі, баби памагалі.
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11.05.2022 10:06 Ответить
Ну не разворотило, не нужно преувеличивать. Но да, ракета не сбита была это точно
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11.05.2022 10:17 Ответить
Мокшанські пі@араси
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11.05.2022 10:08 Ответить
путлер стер литери Z ...V c бронетехніки парадной...видать полній обсерон...
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11.05.2022 10:08 Ответить
Нам потрібні Томагавки!
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11.05.2022 11:28 Ответить
Вам був потрібен пан Голобородько, і Ви його маєте і він не брехав, він був "за мир" і щоб злі укри не вбили добрих кацапів, для яких він творив "сватів" і "папіків", а також всі передачі малоросійського "95 кварталу" на їх мові, він всі гроші "бандьоров" і "нациків" зарив у асфальт і скорочував армію, яку йому залиший "барига" Порошенко. То ж візьміть у нього і томагавки і топорики і великі сокири.
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11.05.2022 11:50 Ответить
Наші ПВО не можуть збивати десь у полі? У Києві більшість ушкоджень від ракет, що сбили.
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11.05.2022 11:51 Ответить
Считаете, что если бы не сбили - повреждений было бы меньше или столько же? Да??
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11.05.2022 13:04 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVLVbQcKkHWq1RXO5SPREkUXgcDV7wPzU63K7KyfrnYVIItjRhmRf9MbljzZOH2nNlYpfV_CXVCKp8wMRFuo6Hw3qB_eCItZ1x845Zz_m4pzuBfibcNbfXhhIRP_yMvW1k&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · Вибачайте, знову про пожежі на рашці. Але це вже з цікавішого. Горять ліси на схилах гори Малий Ямантау. Це на Уралі в Башкирії. От лише є одна цікава обставина. За 20 км. звідси знаходиться інша гора Ямантау. А під нею й розташований той самий бункер путлера на випадок ядерної війни. За деякими (не перевірено) даними, заїзд до бункера з протилежного боку від Бєлорєцка. Там є аеродром і заїзд у підземні штольні та метро до самого бункера. А от між Ямантау та Малим Ямантау в Межигір'ї розташовані служби життєзабезпечення бункера. Ні, я розумію: фільтри та все інше. Але ж на рашці все на авось. Високовольтка там, здається, безальтернативна.

===Ну, й щоб зайвий раз не згадувати: Сибір розгоряється все сильніше. В Іркутській області вже 10 лісових пожеж, вогонь шириться із страшною швидкістю, гасити нікому. А пожежний сезон в тайзі ще навіть не розпочався.







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11.05.2022 13:17 Ответить
 
 