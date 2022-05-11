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Вместо крыши – открытое небо. Россияне открыли огонь по школе-интернату на Луганщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 мая оккупанты нанесли удар по Горской областной специальной школе. Здание учереждения имеет существенные разрушения.

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера утром рашисты открыли огонь по "стратегическому объекту" – Горской областной специальной школе. Вместо крыши – теперь открытое небо. Спальня мальчиков превратилась в гору строительного мусора", – пишет Гайдай.

Сергей Гайдай отмечает, что в этом интернате обучались дети, нуждавшиеся в особых условиях. Вот так выглядела Горская областная специальная школа раньше.

Вместо крыши – открытое небо. Россияне открыли огонь по школе-интернату на Луганщине 01

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Вместо крыши – открытое небо. Россияне открыли огонь по школе-интернату на Луганщине 02

"Школа была оснащена самым современным спецоборудованием, дети жили и учились в комфортных условиях. Их эвакуировали еще в феврале в начале российского вторжения. "Асвабадители" завидуют тому, как мы живем, поэтому хотят забрать все блага", - подчеркивает глава Луганской ОВА.

Автор: 

обстрел (27961) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6512)


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Топ комментарии
+8
Ось що буває коли один зебіл наказав покинути укріплені позиції в Золотому, Станиці Луганської та інших містах в 2019 році, назвав цю здачу - "розведенням військ". Як наслідок орки зайшли на ці позиції, які будувалися 5 років, а звідти спокійно захопили Луганщину після 24 лютого. Іди, Гайдай, і показуй лайну ці фото, адже це його рішення було, а не людей.
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11.05.2022 11:17 Ответить
+4
Луганщина не захоплена, факти не перекручувати і не приписувати оркам виконання плану
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11.05.2022 11:20 Ответить
+2
давно ви карту бойових дій бачили?
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11.05.2022 11:23 Ответить
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1
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11.05.2022 11:13 Ответить
Ось що буває коли один зебіл наказав покинути укріплені позиції в Золотому, Станиці Луганської та інших містах в 2019 році, назвав цю здачу - "розведенням військ". Як наслідок орки зайшли на ці позиції, які будувалися 5 років, а звідти спокійно захопили Луганщину після 24 лютого. Іди, Гайдай, і показуй лайну ці фото, адже це його рішення було, а не людей.
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11.05.2022 11:17 Ответить
Луганщина не захоплена, факти не перекручувати і не приписувати оркам виконання плану
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11.05.2022 11:20 Ответить
давно ви карту бойових дій бачили?
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11.05.2022 11:23 Ответить
А как ты хотел? Это война. Да они будут захватывать, а мы будем отбивать, так воно и работает.
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11.05.2022 11:32 Ответить
Якщо 98% Луганщини під орками то що таке тоді захоплення?
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11.05.2022 11:35 Ответить
Якщо Северодонецьк, Лісічанськ, Гірське, Золоте наші, то не буде 98%,а меньше.
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11.05.2022 11:46 Ответить
хлопці знают що роблять і правльно що відійшли гинути на тих позиціях ради діваних військ і провокаторів не будут .Слава зсу і всім Добробатам які зараз там
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11.05.2022 11:30 Ответить
Хлопці відійшли від позицій у Волновасі і маріупольські захистники опинилися в оточенні. То ж чого в Маріуполі повинні гинути, коли інші відходять?
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11.05.2022 11:38 Ответить
В цьому інтернаті я працював в році 89-90. Кацапи просто підори.
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11.05.2022 11:44 Ответить
Новоросия типа от Харькова до Одессы...кгбшный подонок 8 лет строит...видать устал...каже Роман Цимбалюк...постарел и скоро дуба даст от парада позорного на весь цивилизованный Мир...
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11.05.2022 12:00 Ответить
Бомжуваті російські вояки все дивуються ******** школам та лікарням в Україні..
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11.05.2022 12:35 Ответить
 
 