Вместо крыши – открытое небо. Россияне открыли огонь по школе-интернату на Луганщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 мая оккупанты нанесли удар по Горской областной специальной школе. Здание учереждения имеет существенные разрушения.

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера утром рашисты открыли огонь по "стратегическому объекту" – Горской областной специальной школе. Вместо крыши – теперь открытое небо. Спальня мальчиков превратилась в гору строительного мусора", – пишет Гайдай.

Сергей Гайдай отмечает, что в этом интернате обучались дети, нуждавшиеся в особых условиях. Вот так выглядела Горская областная специальная школа раньше.

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"Школа была оснащена самым современным спецоборудованием, дети жили и учились в комфортных условиях. Их эвакуировали еще в феврале в начале российского вторжения. "Асвабадители" завидуют тому, как мы живем, поэтому хотят забрать все блага", - подчеркивает глава Луганской ОВА.