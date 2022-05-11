Мы уже достигли исторического результата, потому что всем понятно, что Украина - сторона добра в этой войне, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Весь цивилизованный мир хорошо понимает, что в войне против РФ Украина является стороной добра.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже добились исторического результата, потому что для всего свободного мира понятно: именно Украина в этой войне является стороной добра. Россия же проигрывает, потому что зло всегда проигрывает", - написал глава государства.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакое зло не укроется в бункере от ответственности. Наши военные добьются победы и снова будет мир, - Зеленский
Топ комментарии
+18 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий11.05.2022 14:06 Ответить Ссылка
+12 Вячеслав #508718
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+10 Сергей Гусаченко #512260
показать весь комментарий11.05.2022 14:14 Ответить Ссылка
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А от бабло, зазичай, правильно обирає переможця.
оставшиеся в живых, ищут убежища в чужих странах с протянутой рукой о помощи, хорошо хоть
сердобольная Европа подаёт, твои то близкие в надёжном укрытии, вовремя побеспокоился!
А Армия не может воевать во всю силу, наши Святые , потому что ты свовременно не побеспокоился о нужном оружии, наоборот, обобрал Армию. Ты не можешь что то сделать как
Главнокомандующий, (или главный, но не командующий, кто там вас там во власти разберёт, прячетесь друг за друга) о застрявших защитниках Азова (или не хочешь, а?), пеняешь на дипломатов всего мира. Дипломатия в данном случае - это переговоры с врагом, который по любому убьёт, как под Илловайском. Пообещает и со смехом коварно постреляет в упор.
Здесь нужно только военное решение. Даже бомбы, если надо. Это переломит ход войны. Не надо
надееться только на Запад, у нас есть свои стратеги, которые отлучены от дел из за неблагонадёжности к твоей власти,( а как её можно любить сейчас, а дальше будет ещё хуже), призови их , страна в опасности, все вместе одолеем. НАРОД НЕ ПРОСТИТ. Ведь почти у каждого
военного с ружьём остались семьи в беде, а может уже и погибли. Вот и они не простят.
Или делай что то без провады, без видосиков, думай сам, а не повторяй за Ермаком, или будь
мужественным, уйди, хоть в отпуск, если не тянешь, нам нужна победа, а не полюбовное замерение с рашей. Мы поймём. Только без Арестовича, я понимаю, что он главная движущая сила в этой войне, правда, не уверена с какой стороны.