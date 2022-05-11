Мы уже достигли исторического результата, потому что всем понятно, что Украина - сторона добра в этой войне, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Весь цивилизованный мир хорошо понимает, что в войне против РФ Украина является стороной добра.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже добились исторического результата, потому что для всего свободного мира понятно: именно Украина в этой войне является стороной добра. Россия же проигрывает, потому что зло всегда проигрывает", - написал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакое зло не укроется в бункере от ответственности. Наши военные добьются победы и снова будет мир, - Зеленский

















