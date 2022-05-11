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В Никополе проводили в последний путь Сергея Тихоненко, погибшего в войне с Россией. ФОТОрепортаж

Солдат Сергей Тихоненко героически погиб 26 апреля 2022 года от рук российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в фейсбук Никопольский городской совет.

"Никополь проводил в последний путь Героя, погибшего в войне России против Украины", - сказано в сообщении.

В Никополе проводили в последний путь Сергея Тихоненко, погибшего в войне с Россией 01

Солдат Тихоненко Сергей Сергеевич героически погиб 26 апреля 2022 года от рук российских оккупантов. Никополец мужественно защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Никополе проводили в последний путь Сергея Тихоненко, погибшего в войне с Россией 02

11 мая 2022 г. в храме св. прав. Петра Калнышевского родные, близкие, побратимы и все неравнодушные никопольцы простились с Героем.

В Никополе проводили в последний путь Сергея Тихоненко, погибшего в войне с Россией 03
В Никополе проводили в последний путь Сергея Тихоненко, погибшего в войне с Россией 04
В Никополе проводили в последний путь Сергея Тихоненко, погибшего в войне с Россией 05
В Никополе проводили в последний путь Сергея Тихоненко, погибшего в войне с Россией 06
В Никополе проводили в последний путь Сергея Тихоненко, погибшего в войне с Россией 07
В Никополе проводили в последний путь Сергея Тихоненко, погибшего в войне с Россией 08

Горсовет выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего. "Вечная память Герою!"

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похороны (1535) потери (4447) Никополь (1078)


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11.05.2022 16:11 Ответить
Шана
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11.05.2022 16:18 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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11.05.2022 16:35 Ответить
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутим... Пам'ятаймо!
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11.05.2022 16:40 Ответить
Спокійною душою відлетіли,
Тай дивляться з під неба мов на храм,
Мовляв - Зробили що змогли, на що хватило сили,
Що не змогли - Дай Боже сили Вам!
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11.05.2022 16:59 Ответить
Героям Слава!!!
Спи спокійно, брате!
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11.05.2022 17:57 Ответить
 
 