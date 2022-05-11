В Никополе проводили в последний путь Сергея Тихоненко, погибшего в войне с Россией. ФОТОрепортаж

Солдат Сергей Тихоненко героически погиб 26 апреля 2022 года от рук российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в фейсбук Никопольский городской совет.

"Никополь проводил в последний путь Героя, погибшего в войне России против Украины", - сказано в сообщении.

Солдат Тихоненко Сергей Сергеевич героически погиб 26 апреля 2022 года от рук российских оккупантов. Никополец мужественно защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

11 мая 2022 г. в храме св. прав. Петра Калнышевского родные, близкие, побратимы и все неравнодушные никопольцы простились с Героем.













Горсовет выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего. "Вечная память Герою!"

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