В Никополе проводили в последний путь Сергея Тихоненко, погибшего в войне с Россией. ФОТОрепортаж
Солдат Сергей Тихоненко героически погиб 26 апреля 2022 года от рук российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в фейсбук Никопольский городской совет.
"Никополь проводил в последний путь Героя, погибшего в войне России против Украины", - сказано в сообщении.
Солдат Тихоненко Сергей Сергеевич героически погиб 26 апреля 2022 года от рук российских оккупантов. Никополец мужественно защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
11 мая 2022 г. в храме св. прав. Петра Калнышевского родные, близкие, побратимы и все неравнодушные никопольцы простились с Героем.
Горсовет выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего. "Вечная память Герою!"
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Мовляв - Зробили що змогли, на що хватило сили,
Що не змогли - Дай Боже сили Вам!
Спи спокійно, брате!