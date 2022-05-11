Оккупанты нанесли ракетный удар по Камышевахе в Запорожской области. ФОТОрепортаж

11 мая войска РФ нанесли не менее 10 ракетных ударов по частному сектору поселка Камышеваха в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" рассказал местный житель.

Он отметил, что в результате атаки полностью разрушены три дома и повреждены около десяти.

"Около 14 часов обстреляли наш поселок. Несколько домов разбиты. Пожарные работают возле одного из них. Дома - без крыш, без окон. Воронка от взрыва, видны алюминиевые остатки от ракеты. Мужчина мне показывал осколок весом, где-то, с килограмм" , – рассказал житель Камышевахи.

Информация о том, есть ли погибшие и травмированные в результате обстрела, уточняется", - сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

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