Разгром российских танков на переправе у Белогоровки через Северский Донец. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Воины 17-й отдельной танковой бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 128-й отдельной горно-пехотной бригады уничтожили переправу через Северский Донец, которую пытались навести российские оккупанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтоженной переправы появились в сети.
Пользователь фейсбука Степан Климов написал: "Я вас редко таким балую, но вот посмотрите как артиллеристы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка, российскую понтонную переправу #банули. Нет переправы".
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показать весь комментарий11.05.2022 20:19 Ответить Ссылка
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О.Пономарьов М.Хома Т.Тополя Є.Кошовий Ю.Ткач П.Чорний - УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ #українапереможе
Потопли и ребята, и броня
Но бабьі ж нарожают, все х@https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D1%8F #ня "