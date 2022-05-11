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Разгром российских танков на переправе у Белогоровки через Северский Донец. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воины 17-й отдельной танковой бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 128-й отдельной горно-пехотной бригады уничтожили переправу через Северский Донец, которую пытались навести российские оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтоженной переправы появились в сети.

Пользователь фейсбука Степан Климов написал: "Я вас редко таким балую, но вот посмотрите как артиллеристы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка, российскую понтонную переправу #банули. Нет переправы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытаются форсировать Северский Донец у оккупированной Кременной, - Гайдай

Разгром российских танков на переправе у Белогоровки через Северский Донец 01
Разгром российских танков на переправе у Белогоровки через Северский Донец 02
Разгром российских танков на переправе у Белогоровки через Северский Донец 03
Разгром российских танков на переправе у Белогоровки через Северский Донец 04
Разгром российских танков на переправе у Белогоровки через Северский Донец 05

Северский Донец (41) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151) 17 отдельная танковая бригада (38)


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Топ комментарии
+128
Господи, як же ж гарно!!!
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11.05.2022 20:13 Ответить
+96
ніфігасе.
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11.05.2022 20:12 Ответить
+80
Дальше будет еще красивей! А в Крыму красотища будет вообще неописуемая.
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11.05.2022 20:19 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=fRuiEv3JRDQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2 https://www.youtube.com/watch?v=fRuiEv3JRDQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2


О.Пономарьов М.Хома Т.Тополя Є.Кошовий Ю.Ткач П.Чорний - УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ #українапереможе
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12.05.2022 03:02 Ответить
Моя ранкова. Добраніч, Ведано : https://www.youtube.com/watch?v=keLe-Hsmi7A Доки є крила
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12.05.2022 03:14 Ответить
Ляпота!!!)))
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11.05.2022 22:26 Ответить
Прям, хоть картину пиши.... Чудовой пейзаж)))
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12.05.2022 00:33 Ответить
Вони готували двосторонню переправу. Там і весь парк понтонів на березі побитий. А весь хай почався через усьо пропало гайдая. Коли пішла інфа про знищення переправи, Усьо Пропало повідомив, що ЗСУ проспало переправу. Член Мінської групи, однако. Інфу прямо з ОПи отримує. А звідки тоді вони?
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12.05.2022 00:38 Ответить
Суперово, файно, наша артилерія спасає тисячі життів вояків України
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12.05.2022 02:45 Ответить
Гоните на Гайдая, а там ведь и правда все не просто, судя по другим источникам. Наши разбили две переправы, кацапня наведет еще пять, и они будут это делать, пока не добьются своего несмотря на потери, им своего мяса не жалко. И получится как под Изюмом- рапортовали, что переправа разбита, полковника уничтожили, а те твари через десять дней оказались чуть ли не под Барвенково. Очень надеюсь, что сейчас у наших есть, чем бить по ихним переправам и не дать закрепиться на противоположном берегу.
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12.05.2022 06:38 Ответить
Не рви душу - у кацапів понтонний парк не безмірний! Крім того (судячи по фотографіях) там "рукожопість" - "у всій красі"! Бо понтон може буть затопленим тільки в одному випадку - коли він пустий Але згідно з інструкціями (мені так понтонери казали) перед початком бойових дій понтони повинні заповнюваться спеціальним піноутворювачем який має консистенцію твердого дрібнопористого пінопласту і понтон перетвоюється в пінопластовий поплавок з металевим покриттям (У мене з нього поплавки виточені для вудочок) При попаданні кулі чи осколка вони просто пробивають корпус і роблять у ньому дірку Але плавучість не зменшується А ці придурки женуть понтонні парки "по-мирному часу" - без наповнення Рано чи пізно вони у них просто перетопляться!
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12.05.2022 08:43 Ответить
Красотища!!!!
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12.05.2022 08:32 Ответить
"На переправе Северский Донец К нам подобрался северньій песец.
Потопли и ребята, и броня
Но бабьі ж нарожают, все х@https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D1%8F #ня "
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12.05.2022 15:21 Ответить
Не знайя броду не лезь в воду...
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12.05.2022 18:10 Ответить
НЕужэли правда..наче ДА
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12.05.2022 18:21 Ответить
ЧУДОВО! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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14.05.2022 08:53 Ответить
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