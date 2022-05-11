Украинские воины нашли старинные амфоры в Одесской области во время рытья окопов. ФОТОрепортаж

Работая над фортификационными укреплениями бойцы одной из одесских бригад теробороны наткнулись на следы древней цивилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, о ценной находке сообщила пресс-служба 126 отдельной бригады териториальной обороны г. Одесса.

По словам военных, они встретили старинные амфоры во время фортификационных работ. Эти керамические изделия, по предварительной оценке, были изготовлены примерно в 4-5 веке до нашей эры.

Бережно собранные старинные артефакты были переданы сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины. Ученые пообещали, что добавят их в коллекцию музея после изучения.

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