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Украинские воины нашли старинные амфоры в Одесской области во время рытья окопов. ФОТОрепортаж

Работая над фортификационными укреплениями бойцы одной из одесских бригад теробороны наткнулись на следы древней цивилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, о ценной находке сообщила пресс-служба 126 отдельной бригады териториальной обороны г. Одесса.

По словам военных, они встретили старинные амфоры во время фортификационных работ. Эти керамические изделия, по предварительной оценке, были изготовлены примерно в 4-5 веке до нашей эры.

Бережно собранные старинные артефакты были переданы сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины. Ученые пообещали, что добавят их в коллекцию музея после изучения.

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Украинские воины нашли старинные амфоры в Одесской области во время рытья окопов 01
Украинские воины нашли старинные амфоры в Одесской области во время рытья окопов 02
Украинские воины нашли старинные амфоры в Одесской области во время рытья окопов 03
Украинские воины нашли старинные амфоры в Одесской области во время рытья окопов 04

археолог (178) Одесская область (3655)


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Топ комментарии
+37
Бойовий кіт Одеси патрулює море...

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11.05.2022 21:28 Ответить
+24
Віддайте "слугам" в музей, там здається міністр, що брехав на одного політика, що той вбив брата і він їх залишить в Херсоні, чи Мелітополі, щаб забрали кацапи, як скіфське золото.
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11.05.2022 21:21 Ответить
+18
виявляється цивілізація на Одещині була і до катерини..
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11.05.2022 21:28 Ответить
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Пряма дорога їм на Сотбіс. це мільйони, яки потрібні Україні.
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11.05.2022 21:21 Ответить
Не, не миллионы. Это - обычные транспортные амфоры, которых в каждом заштатном европейском музее античности найдётся с десяток. Помогал жене делать про такие презентацию к реферату.
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11.05.2022 21:25 Ответить
з України філантропи куплять за дорого. повірте.
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11.05.2022 21:33 Ответить
Вот в это охотно верю.
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11.05.2022 21:40 Ответить
Oni bezceni, naideni pri kopanie okopov vone protiv fashistko nacistkoi roZZiji...
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11.05.2022 21:50 Ответить
Вже на Віоліті продають
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11.05.2022 23:01 Ответить
https://violity.com/110616825-amfora
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11.05.2022 23:05 Ответить
ширпотреб ..но транспортные вроде поболее?
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11.05.2022 22:07 Ответить
Да не, где-то 50-70 сантиметров. Типично вроде.



Кстати, пока искал картинку, нашёл ориентировочную цену таких амфор, когда целые. Где-то в районе 5 тысяч долларов. Но эти, как правильно говорят, бесценны.
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11.05.2022 23:00 Ответить
Віддайте "слугам" в музей, там здається міністр, що брехав на одного політика, що той вбив брата і він їх залишить в Херсоні, чи Мелітополі, щаб забрали кацапи, як скіфське золото.
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11.05.2022 21:21 Ответить
В Мелитополь их отве3ите в му3ей
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11.05.2022 21:22 Ответить
завтра скамеева розкаже що це визволили сто джинів- у ВСУ сто нових старих Хоттабичів
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11.05.2022 21:22 Ответить
и они превратились в Starstreak, NLAW и М-777
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11.05.2022 21:32 Ответить
Нет, в этих амфорах хранилось химическое оружие от пфайзер и модерны)))
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11.05.2022 21:52 Ответить
Піхота - археологи
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11.05.2022 21:22 Ответить
Ну вот! Ни подводной лодки не понадобилось, ни амфоры музейные в море топить.
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11.05.2022 21:23 Ответить
Обычный шинок древних укров.
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11.05.2022 21:25 Ответить
Бойовий кіт Одеси патрулює море...

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11.05.2022 21:28 Ответить
Камишовий котик... Красень...
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11.05.2022 22:12 Ответить
А это тогда украинский блокпост.
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12.05.2022 00:44 Ответить
так! все так!!!!
собакін - ВСУ, кіт - ТРО ))))
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12.05.2022 11:28 Ответить
Настрой кота впечатляет...
Сразу видно, что собакина в обиду он не даст!
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12.05.2022 15:17 Ответить
Набери в Інтернет - "хаус" Ото він і є - короткохвостий А це - древній гібрид єгипетської кішки (основа домашніх) і європейського дикого - "тризуб" на лобі!
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12.05.2022 12:54 Ответить
виявляється цивілізація на Одещині була і до катерини..
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11.05.2022 21:28 Ответить
Життя кипіло
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11.05.2022 21:32 Ответить
Ну, кагбэ, греческие колонии - они по всему побережью были.
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11.05.2022 21:32 Ответить
Так ото ж!

І я Вам нагадаю, як починається рескрипт Катерини, який чомусь називають "Указом про заснування міста Одеси"!

""Уважая выгодное положение Гаджибея при Черном море и сопряженные с оным пользы, признали Мы нужным устроить тамо военную гавань, купно с купеческою пристанью..."

Тобто місто Гаджибей вже було, і йдеться лише про спорудження військової і торгівельної гавані у ньому!
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11.05.2022 21:39 Ответить
Гаджибеем этот город был после завоевания турками, а во времена ВКЛ там тоже было поселение Коцюбіїв (о котором польский историк писал еще в 1415 году). И, как видим из этой статьи, до Коцюбея там тоже жили люди.
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11.05.2022 22:14 Ответить
кагбэ во многих древних писаниях встречалось, что был трапезунд северный, атрабзунда у аль-идриси за 1154 год последнее упоминание...
на территории одессы не одно же поселение разных годов встречается
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11.05.2022 23:09 Ответить
Коцюбіїв, Кочубей, Гаджибей, Хаджибей... історики досі сперечаються, як ця фортеця називалась в ті часи. Але Хаджибеєвський лиман так називається і зараз!

І Шкодова гора, яка, за свідченнями знаючих людей, є Місцем Сили, існує і зараз також!
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11.05.2022 23:22 Ответить
Поселення виникать і щезать можуть неодноразово І назви мінять - теж! (знаєш, як називалося до 18 століття місто Новоград-Волинський? "Возвягль" (або "Звягель") Однак Катерина ІІ перейменовувала все, до чого руки дотягувалися! "Символісткою" була затятою Внука Константином назвала, бо планувала завоювать Константинополь і посадить там його царем Річку Яїк перейменувала в Урал - щоб стерти пам"ять про повстання "яїцьких" козаків (Пугачов) Так що дивуваться нічого
Однак "топоніми"(назви гір, річок) - найбільш сталі Тому і зберігся "Гаджибейський лиман"
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12.05.2022 08:02 Ответить
За цим Московія і лізе в Україну - за історією.
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11.05.2022 21:28 Ответить
рыли Великие Укры черное море и нашли там путина на стерхах. А он им и говорит "это не мои часы, это не моя дочь"))
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11.05.2022 21:29 Ответить
А кацапи кажуть, що Одесу заснувала якась катерина...
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11.05.2022 21:31 Ответить
А на московії знаходять стародавні "смітники" з кістками з'їдених тварин та людей вперемішку... Людожери .
"Греческий историк Геродот (484-425 г.до н.э.) писал, что на просторах нынешней Московии живёт народ андрофаги, т.е. людоеды (Геродот Геликаранасский, «Описание Скифии»). И действительно, археологи нашли в Московии немало т.н. «мусорников», которые существовали в эпоху неолит (2 тыс. лет до н.э.), а Геродот писал об этом за 500 лет до н.э. Следовательно, предки московитов несколько тысяч лет были людоедами. Возможно, оставались такими и после рождества Христова, на что намекают московские песни. Ещё и в XX в. существовала песня, в которой жена похвалялась убить своего мужа, из его костей сварить холодец, из его печени - сотворить пирог, а из мозга сварить юшку (И.Родинов, Наше преступление»). Как-то богатый сибиряк накануне 1905 г. пригласил адмирала А.Шидловского на свадьбу своего сына, на которой гостя угостили в числе прочего и пельменями. Адмирал почувствовал непривычный вкус и спросил хозяина, из какого мяса они сделаны. Тот долго не хотел говорить, но под честное слово гостя сообщил, что они из человечины. Остальные гости (местные) об этом знали. Возмущённый адмирал сообщил об этом властям, те начали следствие, но революция помешала довести дело до суда. В XIX в. власти упоминали многочисленные случаи, когда московиты не хоронили своих мертвецов, а выбрасывали на съедение зверям "
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11.05.2022 21:32 Ответить
то кацапы по чётных андрофаги...
по нечётных они копрофаги...
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11.05.2022 21:58 Ответить
є такий твір персидського аноніма худуд ал-алам...там андрофаги названі фурі
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11.05.2022 23:13 Ответить
Значить купець був колишнім "варнаком" (каторжником) Практикувалися часто тоді "втечі з "бичком" - тікали з каторги "варнаки" і брали з собою молодого і здорового "напарника" А коли харчі закінчувалися і не було де їх взять то вбивали його ї їли його м"ясо
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12.05.2022 07:53 Ответить
Ні фигі собі - з таких стародавніх часів, і практично цілі?

Уявляю, як Красножон (це такий археолог одеській!) буде танцювати!

А шо там **** Бєєва скаже про "АдэсаРускиГорад", і про нащадків греко-фашистів?
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11.05.2022 21:32 Ответить
Уже писал - это транспортные амфоры, судя по всему для масла. Такая себе пластиковая бутылка античности. Их изготовляли очень много, на порядки больше расписных амфор, которых греки изготавливали на порядки больше, чем любая другая цивилизация. Из-за массовости продукта, у них довольно толстые стенки. Там, где они есть, их обычно минимум десятки, и неудивительно, если некоторые из них остаются не расколотыми.

Да и с глиной же со временем ничего не делается. Несколько лет назад был случай, чувак на блошином рынке за 5 баксов купил сосуд 4 тыс. летней давности, ещё хараппской цивилизации. Последний хозяин использовал его как подставку для зубной щётки.
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11.05.2022 21:54 Ответить
А что було на московщини в то время?
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11.05.2022 21:33 Ответить
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11.05.2022 21:39 Ответить
Ну таке... Не звертайте уваги!
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11.05.2022 21:42 Ответить
Что там было - не так важно. На Ньюйоркщине в это время даже стеклянных бус не было, а на Иракщине - две с половиной тысячи лет цивилизации, с астрономией, математикой, тощо.
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11.05.2022 22:38 Ответить
Nuuu , teper stalo jasno , chjo tak ***** v Ukrainu prjotsa....amfori !
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11.05.2022 21:47 Ответить
Ну, так хто море копав?
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11.05.2022 22:04 Ответить
Ну що одесити, досі будете день міста від 1794 року рахувати? І хороводи під статуєю катьки2 водити?
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11.05.2022 22:10 Ответить
украинская армия сейчас пишет современную историю. и еще они помогают историкам такими археологическими раскопками.
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11.05.2022 22:18 Ответить
Цілі амфори це не така вже і звичайна річ. У самого купа черепків. Але цілі то ще пошукати треба. Не впевнений але на кілька тисяч доларів можуть затягнути.
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11.05.2022 22:37 Ответить
Чекаємо: кацапи скажуть, що зараз в одеському музеї з амфор спилюють напис: "лепилъ мастер Иванъ на Маскве"
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12.05.2022 07:36 Ответить
Ось і знайшлись ті хто копав і копає Чорне море!
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12.05.2022 11:22 Ответить
 
 