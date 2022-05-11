Украинские воины нашли старинные амфоры в Одесской области во время рытья окопов. ФОТОрепортаж
Работая над фортификационными укреплениями бойцы одной из одесских бригад теробороны наткнулись на следы древней цивилизации.
Как информирует Цензор.НЕТ, о ценной находке сообщила пресс-служба 126 отдельной бригады териториальной обороны г. Одесса.
По словам военных, они встретили старинные амфоры во время фортификационных работ. Эти керамические изделия, по предварительной оценке, были изготовлены примерно в 4-5 веке до нашей эры.
Бережно собранные старинные артефакты были переданы сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины. Ученые пообещали, что добавят их в коллекцию музея после изучения.
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+37 Вася Шевченко #371210
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+24 Анатолий К #427424
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+18 Kikaha2 Kikaha2
показать весь комментарий11.05.2022 21:28 Ответить Ссылка
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Кстати, пока искал картинку, нашёл ориентировочную цену таких амфор, когда целые. Где-то в районе 5 тысяч долларов. Но эти, как правильно говорят, бесценны.
собакін - ВСУ, кіт - ТРО ))))
Сразу видно, что собакина в обиду он не даст!
І я Вам нагадаю, як починається рескрипт Катерини, який чомусь називають "Указом про заснування міста Одеси"!
""Уважая выгодное положение Гаджибея при Черном море и сопряженные с оным пользы, признали Мы нужным устроить тамо военную гавань, купно с купеческою пристанью..."
Тобто місто Гаджибей вже було, і йдеться лише про спорудження військової і торгівельної гавані у ньому!
на территории одессы не одно же поселение разных годов встречается
І Шкодова гора, яка, за свідченнями знаючих людей, є Місцем Сили, існує і зараз також!
Однак "топоніми"(назви гір, річок) - найбільш сталі Тому і зберігся "Гаджибейський лиман"
"Греческий историк Геродот (484-425 г.до н.э.) писал, что на просторах нынешней Московии живёт народ андрофаги, т.е. людоеды (Геродот Геликаранасский, «Описание Скифии»). И действительно, археологи нашли в Московии немало т.н. «мусорников», которые существовали в эпоху неолит (2 тыс. лет до н.э.), а Геродот писал об этом за 500 лет до н.э. Следовательно, предки московитов несколько тысяч лет были людоедами. Возможно, оставались такими и после рождества Христова, на что намекают московские песни. Ещё и в XX в. существовала песня, в которой жена похвалялась убить своего мужа, из его костей сварить холодец, из его печени - сотворить пирог, а из мозга сварить юшку (И.Родинов, Наше преступление»). Как-то богатый сибиряк накануне 1905 г. пригласил адмирала А.Шидловского на свадьбу своего сына, на которой гостя угостили в числе прочего и пельменями. Адмирал почувствовал непривычный вкус и спросил хозяина, из какого мяса они сделаны. Тот долго не хотел говорить, но под честное слово гостя сообщил, что они из человечины. Остальные гости (местные) об этом знали. Возмущённый адмирал сообщил об этом властям, те начали следствие, но революция помешала довести дело до суда. В XIX в. власти упоминали многочисленные случаи, когда московиты не хоронили своих мертвецов, а выбрасывали на съедение зверям "
по нечётных они копрофаги...
Уявляю, як Красножон (це такий археолог одеській!) буде танцювати!
А шо там **** Бєєва скаже про "АдэсаРускиГорад", і про нащадків греко-фашистів?
Да и с глиной же со временем ничего не делается. Несколько лет назад был случай, чувак на блошином рынке за 5 баксов купил сосуд 4 тыс. летней давности, ещё хараппской цивилизации. Последний хозяин использовал его как подставку для зубной щётки.