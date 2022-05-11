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"Свободу Сибири!": Неизвестные с помощью проволоки остановили поезд в Иркутской области РФ. ВИДЕО+ФОТО

Неизвестные намотали проволоку на железнодорожные рельсы, чем не позволили двигаться поезду в Иркутской области. Также рядом были найдены открытки со словами "Смерть кацапам! Свободу Сибири".

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

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Свободу Сибири!: Неизвестные с помощью проволоки остановили поезд в Иркутской области РФ 01

россия (96279)


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Топ комментарии
+64
так кацапи наших примусово вивозили до сибіру, почали мститися
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11.05.2022 22:19 Ответить
+48
китайцы,к гадалке не ходи..
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11.05.2022 22:19 Ответить
+39
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11.05.2022 22:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
це не ми.
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11.05.2022 22:18 Ответить
Мабудь хтось з Зеленого Клину, хто ще пам'ятає своє коріння.
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11.05.2022 22:33 Ответить
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11.05.2022 22:44 Ответить
китайцы,к гадалке не ходи..
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11.05.2022 22:19 Ответить
японці на низькому старті.
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11.05.2022 22:21 Ответить
так кацапи наших примусово вивозили до сибіру, почали мститися
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11.05.2022 22:19 Ответить
Згадали про своє походження.
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11.05.2022 22:38 Ответить
моих вывезли в курган ,но потом вернулись !
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11.05.2022 23:05 Ответить
Гражданская война началась
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11.05.2022 22:21 Ответить
Треба було підірвати залізничну колію разом з потягом. Оце б акція була. Все рівно людей на росії немає.
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11.05.2022 22:22 Ответить
під откос потяг не додумались пустити? жаль....
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11.05.2022 22:23 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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11.05.2022 22:23 Ответить
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11.05.2022 22:24 Ответить
Таки да))
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11.05.2022 22:29 Ответить
ДРГ гарно працюють.
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11.05.2022 22:25 Ответить
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11.05.2022 22:27 Ответить
без Китайців тут явно не обійшлось)
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11.05.2022 22:27 Ответить
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11.05.2022 22:29 Ответить
Яка смішна бубачка.
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11.05.2022 22:44 Ответить
Ему уже лет 20. Он теперь Буб.
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11.05.2022 22:58 Ответить
Буб Зінь Пінь
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12.05.2022 00:21 Ответить
Поезд пошел. Еще небольшое военное поражение + нехватку продуктов, водки и ГСМ и кацапстан поплывет. Территории буду брать все, даже кто не хочет.
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11.05.2022 22:30 Ответить
нє, цирк на дроті - повод к зачісткє...
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11.05.2022 23:38 Ответить
******** так звучить

Свобода Сибіру
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11.05.2022 22:31 Ответить
Так так... "Свобода Сибіру від сибіряків" знов напевне...
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11.05.2022 23:23 Ответить
Действуют диверсанты из легиона "Свобода России".
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11.05.2022 22:32 Ответить
Визволителі
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11.05.2022 22:44 Ответить
Не зрозуміло для чого машиністу шукати якісь проволоки? І як він ту проволоку з кабіни побачив? Якщо проволокою з'єднанати дві рейки, то світлофор, що знаходяться перед проволокою буде горіти червоним. Машиніст зупиняє поїзд, відпускає гальма і їде собі далі з швидкістю 20 км/год. Йому зовсім не треба шукати ту проволоку. Більше того, це шукання тільки збільшить час порушення графіка руху поїздів
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11.05.2022 22:34 Ответить
Я не знав про цей лайфхак з дротом.
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11.05.2022 22:50 Ответить
Не все так просто. Треба забезпечити надійний контакт. Якщо контакт ненадійний, то світлофор буде мигати то зеленим то червоним, що все рівно по інструкції прирівнюється до червоного і в результаті буде порушення графіка руху поїздів
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11.05.2022 23:00 Ответить
Нет, не будет светофор мигать. Это называется "защита от потери шунта". На станциях контакт может пропадать на 4 сек или даже 4.7сек, а на перегонах, насколько помню, на 16. А на переездах еще больше время делают. Это делается потому, что колесная пара, когда катится, то фиогво рельсы коротит, в том плане, что контакт может пропадать.
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12.05.2022 00:45 Ответить
Я машиніст, тому тонкощів сцб не знаю. Ну так тим краще, хоча я сказав що треба забезпечити надійний контакт. В моїй практиці були випадки коли вогні мигали зелений -червоний і проїжджав такий сигнал як червоний. Мигання було короткочасним настільки що локомотивний показань не встигав змінити. Ну то мені і в голову не приходило іти шукати десь проволоку)). Де вона на блок-ділянці в кілометрів два?
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12.05.2022 02:56 Ответить
Ну да, некоторые (весьма распространенные) системы автоблокировки подвержены такой болячке. У меня по образованию - сцб, но в данном контексте это даже не слишком важно.

Проволока как колесная пара не катится по рельсам. Поэтому, если контакт сделали нормальный - то скорей всего он уже не пропадет.

Тут вопрос в том, что никакими манипуляциями с сцб невозможно полностью остановить поезда. Можно только задержать, и если речь о военных составах, то задержать можно на относительно недолгий срок. Даже если всю автоматику сжечь полностью - поезда будут ходить, просо нужно будет стрелку руками переводить, это займет некоторое относительно небольшое время
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12.05.2022 10:40 Ответить
жалкие отмазки
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11.05.2022 22:51 Ответить
Поясніть будь ласка бо я не зрозумів про що ви
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11.05.2022 22:56 Ответить
Если заколротить рельсы, сработает блокировка, загорится красный сигнал, при котором движение запрещено.
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12.05.2022 07:11 Ответить
Тут же речь про административный запрет. Никто не будет стоять сутками напролет перед поломанным светофором.

Техническая возможность ехать все равно остается, это означает, что какое-то (небольшое) время уйдет на то, чтобы разобраться - но поезд все равно в итоге поедет.
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12.05.2022 10:44 Ответить
Одна линия, поезд едет либо в одну, либо в другую сторону, проволока закорачивает рельсы - работает сигнал "линия занята", чтобы не столкнутся со встречным составом машинист останавливает поезд.

Смелым сибирякам на заметку:
Чтобы столкнуть поезд с рельсов нужно в повороте открутить соединительное звено рельс, сделать подкоп под шпалами одного звена рельс, не трогая второе звено, с которым было рассоединение. Под действием центробежной силы, колёса поезда будут толкать рельсы в сторону внешнего раудиса поворота, в конце концов произойдёт смещение достаточное для схода колеса...
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11.05.2022 22:57 Ответить
Да, кстати, не забудьте расоединёные звенья рельс соединить проволокой, чтобы никто ничего не заподозрил раньше времени )
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11.05.2022 23:02 Ответить
Рельсы все равно закорачиваются на стрелках. Или я чего-то не понимаю?
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11.05.2022 23:28 Ответить
Не зважайте. там від народження вже все закорочено.
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12.05.2022 00:27 Ответить
Я думал, кацапские совки только БАМ не достроили, а уроды ещё и трансибирскую магистраль не доделали.
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12.05.2022 00:19 Ответить
Это еще надо найти участок поворота с несварными рельсами... в Украине почти все магистральные ж/д сварены еще с советских времен...
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12.05.2022 01:08 Ответить
Надо признать независимость республики Сибирь!
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11.05.2022 22:46 Ответить
прізнать нада, бо там тільки на те й чекають. І вже давно: https://www.youtube.com/watch?v=G4lfe2wjUzA "люди"...
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11.05.2022 23:06 Ответить
Почалося!
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11.05.2022 22:47 Ответить
цікаво цікаво... з дротом...ага-ага
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11.05.2022 22:52 Ответить
а как проволочка могла остановить состав, что за бредятина? поезда грузовики сносят на переездах и дальше едут...мы в детстве чего только не ложили на рельсы, чтоб расплющить, и гвозди, и монеты...а тут что, в проволочку уперся?
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11.05.2022 22:54 Ответить
Фізика. Вся апаратура (світлофори, шлагбауми) спрацьовують від наявності електропровідника між рейками, в ролі якого виступає колісна пара. Ну але можна і симулювати таке дротом
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11.05.2022 23:04 Ответить
замість того шоб куйней займатися тре було фізику вчити -там дуже багато цікавих речей пишуть..
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11.05.2022 23:11 Ответить
Вижу, что для борьбы с кацапскими мотоциклистами ты хорошо подготовлен!
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11.05.2022 23:41 Ответить
А каким образом проволока вокруг рельса может повлиять на движение поездов? Костьль бы примастырили, это понятно, но проволока)) ФСБ себе дурных тяг нагоняет, бабло косит с лохов)
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11.05.2022 22:59 Ответить
По рельсам идёт ток плюс и минус, колёса закорачивают контакт, таким образом сфетофоры узнают что едет поезд.
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11.05.2022 23:05 Ответить
Тобто ламає систему керування рухом потягів. Досить розумно, враховуючи, що всі затрати це дві хвилини і метр проволоки 👍
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11.05.2022 23:10 Ответить
Читати треба.
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11.05.2022 23:07 Ответить
Так напиши, вумник пивний!
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12.05.2022 02:19 Ответить
ну шо кацапські виродки , ходіть і озирайтеся...
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11.05.2022 23:04 Ответить
Це реальний двіж, після того як соловйіний послід наїхав на уральців, я випадково потрапив на якийсь місцевий форум там народ в а*уї. Ну я звичайно закликав їх до звільнення від московської окупації та створення УНР і всі лайкають, ну реально починаю вірити у "бессмислєнний і бєспощадний"
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11.05.2022 23:06 Ответить
Потомки украинцких переселенцев
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11.05.2022 23:09 Ответить
как говорится процесс пошёл
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11.05.2022 23:13 Ответить
Тема "Хватит кормить Москву" очень подходит для кацапских регионов.
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11.05.2022 23:34 Ответить
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11.05.2022 23:41 Ответить
поїзд і не помітив би тієї проволоки. То всьо фейк
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11.05.2022 23:48 Ответить
ми в дєцтві шо тіко не підкладали на рейки... Локомотив вантажівки зносить з дороги і мчить собі далі
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11.05.2022 23:52 Ответить
а ось бамашка харошая)
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11.05.2022 23:56 Ответить
ну можно рельсы закоротить. Если перегон оборудован автоблокировкой - то перед участком с закороченными рельсами загорится красный, что вызовет останов поезда на красный. Но машинист свяжется с диспетчером - и ситуацию быстро разрулят.
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12.05.2022 00:39 Ответить
Боже, благослови Америку!
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11.05.2022 23:54 Ответить
А в чем проблема, кто недоволен свободой сибири? Наверно укрожидобендеровцы... Какой вообще идиот придумал платить дань Москве? За что?
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11.05.2022 23:55 Ответить
как можно проволокой остановить поезд? Он что ли рельсы закоротил и ложную занятость создал, что вызвало включение красного? Ну так машинист как остановился - так и поедет на красный, убедившись, что все ок.

Помоему, это какой-то фейк.
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12.05.2022 00:37 Ответить
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12.05.2022 02:40 Ответить
а вот Республика Сибирь - это очень хорошо... да плюс в ней смерть кацапам...
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12.05.2022 05:47 Ответить
Вибачте хлопці! Але це така "ХУ*НЯ"!!! У мене товариш пробував зробить з прутків електродів (товщих втричі" шампури для шашликів Прикрутив їх вздовж рейок дротом Так їх просто розплющило! Просто місцевим ФСБ-шникам треба було "роботу показать" - зараз вони посилено "ищуть диверсантав-бандерафцев"!!!
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12.05.2022 07:27 Ответить
Та закоротили рейки, спрацював світлофор. Поци пішли шукати, шо там глюче...
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12.05.2022 07:53 Ответить
Хтось з залізничників місцевих зробив, бо стороння людина не в курсі як зупинить потяг
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12.05.2022 08:00 Ответить
Я в детстве пятаки подкладывал на трамвайные рельсы, трамвай почему-то не останавливался......

Конечно, если проволока диаметром от 4-5 см - думаю остановится. Но кто же тогда наматывал эту проволоку на рельсы?????
Терминатор????
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12.05.2022 08:29 Ответить
Сибір це окуповані рашистскою імперією ще століття назад землі. Сибірьскі князівства, або Сибірські ханства. (Єрмак) Вбивали,спаювали водкою, грабували..... Теж саме зробили і з тим що зараз зветься "Поволжьем" (Разін), Теж саме "Поморье,.. Пітер, краснодарський край.... Політика кацапні до сусідів ніколи не змінювалась., і не зміниться поки рашку не введуть в її границі розділивши по Уралу. Була така притча, великий Олександр Македонський загнав за гори і закрив ворота імперії кровожерлевих моголів, заривши меч на їх рубежах, і вони не могли вийти поки той меч був в землі. А згодом Бабуріди змогли вийти і понесли велику смерть всім на кого нападали. Совети дістали прах Тамерлана зі склепу саме 20/06/1941 року За місяць до перелому під Сталінградом, сталін дав розпорядження повернути прах Тимура и Тимуридов в Самарканд.
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12.05.2022 12:28 Ответить
Дякуємо! Так тримати!!!
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12.05.2022 19:00 Ответить
за развал рашки!!!!
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12.05.2022 20:23 Ответить
 
 