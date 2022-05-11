"Свободу Сибири!": Неизвестные с помощью проволоки остановили поезд в Иркутской области РФ. ВИДЕО+ФОТО

Неизвестные намотали проволоку на железнодорожные рельсы, чем не позволили двигаться поезду в Иркутской области. Также рядом были найдены открытки со словами "Смерть кацапам! Свободу Сибири".

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили о взрывах под Белгородом