"Свободу Сибири!": Неизвестные с помощью проволоки остановили поезд в Иркутской области РФ. ВИДЕО+ФОТО
Неизвестные намотали проволоку на железнодорожные рельсы, чем не позволили двигаться поезду в Иркутской области. Также рядом были найдены открытки со словами "Смерть кацапам! Свободу Сибири".
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Свобода Сибіру
Проволока как колесная пара не катится по рельсам. Поэтому, если контакт сделали нормальный - то скорей всего он уже не пропадет.
Тут вопрос в том, что никакими манипуляциями с сцб невозможно полностью остановить поезда. Можно только задержать, и если речь о военных составах, то задержать можно на относительно недолгий срок. Даже если всю автоматику сжечь полностью - поезда будут ходить, просо нужно будет стрелку руками переводить, это займет некоторое относительно небольшое время
Техническая возможность ехать все равно остается, это означает, что какое-то (небольшое) время уйдет на то, чтобы разобраться - но поезд все равно в итоге поедет.
Смелым сибирякам на заметку:
Чтобы столкнуть поезд с рельсов нужно в повороте открутить соединительное звено рельс, сделать подкоп под шпалами одного звена рельс, не трогая второе звено, с которым было рассоединение. Под действием центробежной силы, колёса поезда будут толкать рельсы в сторону внешнего раудиса поворота, в конце концов произойдёт смещение достаточное для схода колеса...
Помоему, это какой-то фейк.
Конечно, если проволока диаметром от 4-5 см - думаю остановится. Но кто же тогда наматывал эту проволоку на рельсы?????
Терминатор????