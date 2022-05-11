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В результате обстрела Камышевахи погиб человек, несколько человек ранены, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 11 мая обстреляли поселок Камышеваха в Запорожской области, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 11 мая, поселок Камышеваха Запорожской области был подвергнут беспощадной бомбардировке. Полтора десятка ракет разорвалось в жилых кварталах. Повреждены десятки зданий. Один человек убит оккупантами, несколько ранены.

Чудом удалось избежать большего количества жертв. Мы навсегда запомним это преступление против человечности российско-нацистских захватчиков", - говорится в сообщении.

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В результате обстрела Камышевахи погиб человек, несколько человек ранены, - Запорожская ОВА 01
В результате обстрела Камышевахи погиб человек, несколько человек ранены, - Запорожская ОВА 02
В результате обстрела Камышевахи погиб человек, несколько человек ранены, - Запорожская ОВА 03

обстрел (27982) Запорожская область (3219) Старух Александр (145)


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жах.
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11.05.2022 22:58 Ответить
Пиндец. Только до Орехова достреливали, а вот уже и до Камышевахи. А она на половине пути от Орехова до Запорожья.
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11.05.2022 23:18 Ответить
По Комишувахі вже стріляли (досить давно, але все ж таки).
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11.05.2022 23:27 Ответить
У меня только один вопрос, а накуа?
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12.05.2022 22:04 Ответить
 
 