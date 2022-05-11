В результате обстрела Камышевахи погиб человек, несколько человек ранены, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты 11 мая обстреляли поселок Камышеваха в Запорожской области, в результате чего погиб один человек.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 11 мая, поселок Камышеваха Запорожской области был подвергнут беспощадной бомбардировке. Полтора десятка ракет разорвалось в жилых кварталах. Повреждены десятки зданий. Один человек убит оккупантами, несколько ранены.
Чудом удалось избежать большего количества жертв. Мы навсегда запомним это преступление против человечности российско-нацистских захватчиков", - говорится в сообщении.
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Генадий Горелик
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Аллоизий
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Romeo Ua
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