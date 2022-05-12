РУС
25 049 50

ДТП в Киеве: Авто на полной скорости врезалось в бетонные блоки, погибли два человека. ФОТО

В Деснянском районе Киева автомобиль на большой скорости врезался в бетонные блоки, погибли два человека.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

ДТП произошло на улице Радунской.

"Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля "Форд" вместе с пассажиром двигался на большой скорости по проезжей части. В результате чего водитель не справился с управлением и столкнулся с временным заградительным бетонным сооружением."

В результате полученных травм оба пострадавших погибли до приезда врачей. Пассажир - мужчина, 1978 года, анкетные данные водителя устанавливаются", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего.

ДТП в Киеве: Авто на полной скорости врезалось в бетонные блоки, погибли два человека 01

+53
треба їхати тверезим та з відкритими очіма.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:22 Ответить
+30
Богу дякувати що ніхто не постраждав з людей.. блоків школа
показать весь комментарий
12.05.2022 00:22 Ответить
+28
1.аварія сталась в світлий час ,машина їхала 120.
2. Це блокпост в військовий час
показать весь комментарий
12.05.2022 00:33 Ответить
Ці тимчасові конструкції мають хоча б світловідбиваючою фарбою пофарбовані....
показать весь комментарий
12.05.2022 00:20 Ответить
треба їхати тверезим та з відкритими очіма.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:22 Ответить
Під час руху , для водія, видимість на дорозі не змінюється відносно ситуації в країні , тобто не має значення війна , чи ні , а значить і умови для руху повинні бути як завжди , з допоміжними попереджувальними знаками , які повинні бути видні здалека , а ось коли комендантська година , тоді так , треба допоміжні попереджувальні знаки (дуже добре видимі ) прибирати , інакше не може бути , і не клейте дурня про відкриті очі чи тверезість , бо коли на порозі сутінок їдеш по гарній дорозі , дай ще й по тій , що ти раніш їздив , нічого собі не підозрюєш (бо нема попереджувальних знаків) ,а тут на тобі "бац ".
показать весь комментарий
12.05.2022 01:20 Ответить
Так? А може щось сталося та треба щось не ладне запідозрити, нє?
показать весь комментарий
12.05.2022 05:53 Ответить
Власенко потрібно їхати не більше 50 км.год в нас. пункті і тоді на муху затормозиш а так туди йому і дорога , добре що подорожні не постраждали, а дебіла не шкода.
показать весь комментарий
12.05.2022 08:54 Ответить
майже 3 місяця не було бетону а тут бац....
їхав 50км.год. а тут бац. зненацька 120
а ще буває бац, коли під час війни дюди помирають
в дубайських басейнах та на горнолижних курортах
один бац і в окопі
другий бац і на мальдівах
показать весь комментарий
12.05.2022 09:17 Ответить
там форд старенький і пошкодження зовсім не на 120 км. подивіться ж самі. там він їхав максимум 70 км.
при 120 двигун умовно "в багажнику був би" при такому фронтальному ударі.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:23 Ответить
ну тупе...
мабуть зебіл...
показать весь комментарий
12.05.2022 09:58 Ответить
Да,точно твои кореша.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:00 Ответить
Власено! Тролляка пригожински! Это установленные заграждения, для СОЗДАНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ при передвижении техники противника, т.е ваших российских войск. И чем меньше они будут заметны-тем лучше. Два пьяных, летящих по окраине Киева на 100 км, просто уже звбыли, что в стране война.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:24 Ответить
а навіщо? якщо їхати зі швидкістю 150 не буде так боляче....
показать весь комментарий
12.05.2022 00:22 Ответить
***.... Ці конструкції повинні бути якнайменш помітними для атакуючих колон бронетехніки. Війна ще не скінчилася.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:32 Ответить
1.аварія сталась в світлий час ,машина їхала 120.
2. Це блокпост в військовий час
показать весь комментарий
12.05.2022 00:33 Ответить
Геніально! А ще на них треба проблескові маячки встановити.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:35 Ответить
Богу дякувати що ніхто не постраждав з людей.. блоків школа
показать весь комментарий
12.05.2022 00:22 Ответить
Може після війни не прибирати Блоки.... поменьшає хочь трохи літунів котрі постійно "не встигають"....
показать весь комментарий
12.05.2022 00:27 Ответить
Після війни треба перекрити центр як це робили блоки, і пускати по 500-1000 грн за в'їзд. Ясно що більше самокатів, і місця де вони можуть рухатися.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:28 Ответить
до аварії всі спішать. а після ніхто нікуди не спішить.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:30 Ответить
Щеплення проти дурнів, на жаль, ще не існує. А дуже б допомогло, друже.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:52 Ответить
Нічого нового. Якщо потім встановлять, що номерів немає в базі данних, це буде типова ситуація для Києва. Слава богу в цей раз не збили насмерть яку небуть дитину. Доречі тероборона і поліція які зараз в Києві, таке враження що з задрюченськів приїхали. Правила парковки дорівнюють правилам в Лагосі що в Нігерії. Де хочу там і стою. Бажано доречі перекрити своєю ********* весь тротуар. Не можливо коляскою проїхати. Як ця нігерійська культура задовбала.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:27 Ответить
Можеш їхати за тюменською культурою.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:37 Ответить
Під час військового стану час від часу трапляються такі незручності посеред проспектів, як бетонні споруди. Тому "не впоратися з керуванням" після влучення в таку споруду досить неважко, особливо для неуважних льотчиків.
показать весь комментарий
12.05.2022 00:27 Ответить
ще й міни встановити за 50 метрів. щоб блокпост залишався неушкоджений.(що дурака може уберегти від смерті? - нічого, а блокпост має важливе оборонне значення)
показать весь комментарий
12.05.2022 00:58 Ответить
Можливо заговорився , можливо відволікли , можливо хтось загинув з близьких подзвонили звістка ... пришвидшивмя на емоціях

тому спочивайте з миром люди 🙏🏼
показать весь комментарий
12.05.2022 00:39 Ответить
Украинцы!!!!! как можно радоваться смерти людей которые ехали себе и как мы видим по снимках в темное время суток столкнулись с скажем так " неустановленным препятствием"!!!! Ну давайте будем честными перед хотя бы перед самим!!!!! Ну хоть один блок пост поймал реального диверсанта? НЕТ!!!
А к чему эта куча песка посреди дороги???? ТУПОЕ отмытие бабла!!!!
Есть кстати правило такое что стационарные блок посты не имеют никакого эффекта !!! ТОЛЬКО МОБИЛЬНЫЕ БЛОК ПОСТЫ имеют эффект!!
Но при этом на блок пяте должны быть все элементы включая секреты снайпера пулеметчика контролирующего площадь блок поста!!!! При этом есть еще порядок проезда авто,,,,, это когда машины на проверку подъезжаю с промежуточной черты на настоянии 50 метров как минимум а не тянуться стадом!!!!
Вообще в Киеве есть специалисты по блок постам или цель это снимать бабки с машин????
Или эта куча песка на дороге имеет какое то военное значение????
показать весь комментарий
12.05.2022 01:23 Ответить
Ти випадково не з Лахти ?
Може тобі ще і ТРО по Україні розформувати ?
показать весь комментарий
12.05.2022 02:13 Ответить
Мы не кацапы радоваться смерти . Вот эта ситуация сделана именно водителем . Далеко не факт что во первых он местный а во вторых что он вообще не какой нибудь дрг . Тогда бы что запел бы ? Не слышал о оплате на блок постах
показать весь комментарий
12.05.2022 04:58 Ответить
То фото зробили ввечері. А влетіли вони у світлий час, коли все було добре видно. Відбулася самоутилізації недоумків. Шкода тільки їх рідних.
показать весь комментарий
12.05.2022 06:58 Ответить
це було вдень. машина їхала 120. Є репортажі про це
показать весь комментарий
12.05.2022 08:15 Ответить
У військовий час за будь-яке порушення ПДР, наприклад, за перевищення швидкості, авто конфіскувати, а винних відправляти окопи копати. А за відмову зупинитись для перевірки авто треба просто розстрілювати. Може після війни менше дурнів та нахаб залишиться!
показать весь комментарий
12.05.2022 11:19 Ответить
Це Кличко та влада вбили цих двох, коли не організували позначення та знищили ДАЇ чи аналогічну структуру, що буде контролювати рух.
показать весь комментарий
12.05.2022 02:04 Ответить
швидкість по місту 50, це водій скоїв самовбиство
показать весь комментарий
12.05.2022 02:08 Ответить
Фари дебіл позаливав, тепер це мертвий дебіл.
У нас в Україні Військовий Стан, а алкоголь чомусь продають усім окрім віськових
Думаю продавати алкоголь це ідея конченої Зе влади, бо по тверезому люди терпіти ії не можуть.
показать весь комментарий
12.05.2022 02:12 Ответить
Блокпост умеет маскироваться.
показать весь комментарий
12.05.2022 03:27 Ответить
блоки не бетонные а песочные - редакторы вы что слепые или не местные?
они расположены очень неудобно для авто трафика - люди не могут привыкнуть к такому гоняют как угорелые
показать весь комментарий
12.05.2022 05:15 Ответить
Ну почему же не могут привьікнуть, вот двое уже привьікли - больше гонять не будут никогда.
показать весь комментарий
12.05.2022 08:58 Ответить
Туда и дорога, дол....ам.
показать весь комментарий
12.05.2022 05:52 Ответить
Габіони це. Габіони.
показать весь комментарий
12.05.2022 06:13 Ответить
Може то арабські терористи були?
показать весь комментарий
12.05.2022 07:44 Ответить
премія Дарвіна
показать весь комментарий
12.05.2022 07:55 Ответить
Гарний бетон!
показать весь комментарий
12.05.2022 08:47 Ответить
Поки дефіцит бензину ці блоки будуть лише час-від часу вбивати водіїв, які ловлять гав. Але беручи до уваги кількість киян, що повернулися, скоро це буде призводити до багатогодинних пробок.
Створити такі блоки знову - справа декількох годин.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:40 Ответить
Ну прямо очень позитивный эффект от блоков. Надо предложить их и после войны оставить.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:24 Ответить
Во время войны, в государстве и в городе, где действует военное положение два ******** на большой скорости врезались на автомобиле в инженерно-защитный объект военной инфраструктуры. Какие здесь еще нужны комментарии))?
Если бы эти ******* не крякнули, я бы им еще ******** вломил.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:51 Ответить
Повністю розділяю вашу точку зору, але все таки буває і таке, що інфаркт, інсульт у водія...
показать весь комментарий
13.05.2022 08:10 Ответить
туди й дорога!

бо рано чи пізно цей "шумахер" вилетів би на зустрічку, як тиждень тому під Рівно, та й забрав би життя невинних людей
показать весь комментарий
12.05.2022 13:44 Ответить
Бетонні блоки жалко .
показать весь комментарий
12.05.2022 20:02 Ответить
мабудь залив на шару бензину дефіцитного і вирішив "погуляти"
показать весь комментарий
13.05.2022 09:57 Ответить
 
 