ДТП в Киеве: Авто на полной скорости врезалось в бетонные блоки, погибли два человека. ФОТО
В Деснянском районе Киева автомобиль на большой скорости врезался в бетонные блоки, погибли два человека.
Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
ДТП произошло на улице Радунской.
"Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля "Форд" вместе с пассажиром двигался на большой скорости по проезжей части. В результате чего водитель не справился с управлением и столкнулся с временным заградительным бетонным сооружением."
В результате полученных травм оба пострадавших погибли до приезда врачей. Пассажир - мужчина, 1978 года, анкетные данные водителя устанавливаются", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего.
їхав 50км.год. а тут бац. зненацька 120
а ще буває бац, коли під час війни дюди помирають
в дубайських басейнах та на горнолижних курортах
один бац і в окопі
другий бац і на мальдівах
при 120 двигун умовно "в багажнику був би" при такому фронтальному ударі.
мабуть зебіл...
2. Це блокпост в військовий час
тому спочивайте з миром люди 🙏🏼
А к чему эта куча песка посреди дороги???? ТУПОЕ отмытие бабла!!!!
Есть кстати правило такое что стационарные блок посты не имеют никакого эффекта !!! ТОЛЬКО МОБИЛЬНЫЕ БЛОК ПОСТЫ имеют эффект!!
Но при этом на блок пяте должны быть все элементы включая секреты снайпера пулеметчика контролирующего площадь блок поста!!!! При этом есть еще порядок проезда авто,,,,, это когда машины на проверку подъезжаю с промежуточной черты на настоянии 50 метров как минимум а не тянуться стадом!!!!
Вообще в Киеве есть специалисты по блок постам или цель это снимать бабки с машин????
Или эта куча песка на дороге имеет какое то военное значение????
Може тобі ще і ТРО по Україні розформувати ?
У нас в Україні Військовий Стан, а алкоголь чомусь продають усім окрім віськових
Думаю продавати алкоголь це ідея конченої Зе влади, бо по тверезому люди терпіти ії не можуть.
они расположены очень неудобно для авто трафика - люди не могут привыкнуть к такому гоняют как угорелые
Створити такі блоки знову - справа декількох годин.
Если бы эти ******* не крякнули, я бы им еще ******** вломил.
бо рано чи пізно цей "шумахер" вилетів би на зустрічку, як тиждень тому під Рівно, та й забрав би життя невинних людей