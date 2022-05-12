ДТП в Киеве: Авто на полной скорости врезалось в бетонные блоки, погибли два человека. ФОТО

В Деснянском районе Киева автомобиль на большой скорости врезался в бетонные блоки, погибли два человека.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

ДТП произошло на улице Радунской.

"Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля "Форд" вместе с пассажиром двигался на большой скорости по проезжей части. В результате чего водитель не справился с управлением и столкнулся с временным заградительным бетонным сооружением."

В результате полученных травм оба пострадавших погибли до приезда врачей. Пассажир - мужчина, 1978 года, анкетные данные водителя устанавливаются", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего.

Также читайте: Ужасное ДТП в Ривненской области: Число жертв возросло до 27