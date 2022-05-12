РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5539 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
20 489 45

Враг нанес авиаудары по Новгороду-Северскому, есть погибшие и раненые, - председатель ОВА Чаус. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли авиаудары по Новгороду-Северскому, есть погибшие и раненые.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразота нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Это школы. Повреждены и другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики", - написал он. .

Остальные детали пока не сообщаются.

Враг нанес авиаудары по Новгороду-Северскому, есть погибшие и раненые, - председатель ОВА Чаус 01

Также читайте: Сегодня в 6 утра Черниговщину обстреляли из миномета с территории РФ, - Чаус

Враг нанес авиаудары по Новгороду-Северскому, есть погибшие и раненые, - председатель ОВА Чаус 02

Враг нанес авиаудары по Новгороду-Северскому, есть погибшие и раненые, - председатель ОВА Чаус 03

Читайте: Держприкордонслужба про сьогоднішній обстріл Чернігівщини: З території РФ випущено 16 пострілів із 82-мм міномета. Постраждалих немає

Враг нанес авиаудары по Новгороду-Северскому, есть погибшие и раненые, - председатель ОВА Чаус 04

Враг нанес авиаудары по Новгороду-Северскому, есть погибшие и раненые, - председатель ОВА Чаус 05

Автор: 

обстрел (29613) Черниговщина (1486) Чаус Вячеслав (52)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
вони то підори - це зрозуміло, АЛЕ ти зараз каєшся за те, що проголосував у 2019-му за "какаяразница", який руйнував оборону України весь час свого правління перед великою війною ?

- який кликав на шашлики і думав про асфальт замість того, щоб думати про ракетну програму і ППО країни
показать весь комментарий
12.05.2022 08:19 Ответить
+20
От так званий "Список Бутусова"! На перший погляд здається, що він стосується лише екс-міністра оборони Тарана. Але от задумайтесь, чиї вказівки з запобіганням виконував цей чортів лампасник?



"Безкарність та безсовісність: міністр оборони, який не купив для армії жодного снаряда та ракетної установки, який зірвав виконання Держоборонзамовлення, призначений на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України в Євросоюзі. {Указ пересидента ЗЕлупи Янелоха № 306/2022}

1. За часи свого правління в міноборони Андрій Таран не закупив жодного артилерійського снаряду.

2. Не закупив жодної пускової установки ПТРК Стугна.

3. Закуплена дуже мала кількість безпілотних розвідувальних апаратів.

4. Не закупив жодного пікапа та багато чого іншого з транспорту.

5. Не створено ні доктрини ні плану якихось структурних змін в ЗСУ.

6. У квітні 2021-го комітет по обороні ВР ухвалив рішення щодо звільнення заступника Тарана - зам. міністра оборони Халімона за провали у сфері харчування армії, ДБР порушило для перевірки діяльності Халімона кримінальну справу.

7. Таран ухвалив наказ №330, де прирівняв відкриття вогню по російським військам до адміністративного правопорушення, який було відмінено тільки після публічного скандалу.

8. Таран зірвав виконання Держоборонзамовлення 2020-го та 2021-го років. Так, у 2020-му році Міноборони не використало понад 10 мільярдів гривень державних гарантій на закупівлю озброєння, і ці гроші Мінфін у кінці року передав на Велике будівництво.

9. У 2020-му році з вини Тарана було зірвано та призупинено фінансування ракетної програми, цілий рік на програму Нептун не перераховували гроші.

10. Це легко перевірити, і це далеко не все.

11. У країні, де влада несе відповідальність за свої вчинки, пан Таран вже сидів би у тюрмі.

12. У країні, де у владі існує мораль, Тарану був би заборонений навіть підхід до владних кабінетів.
показать весь комментарий
12.05.2022 08:53 Ответить
+16
Поки не буде аналогічних руйнувань на території рашистів, ця війна не закінчиться ніколи!
показать весь комментарий
12.05.2022 08:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пі....москальські.
Будуть су...гатити, поки небудуть знищені
показать весь комментарий
12.05.2022 08:10 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 08:17 Ответить
Арестович на хвилину виключив дурника?
показать весь комментарий
12.05.2022 09:47 Ответить
підлизується, щоб його свідкам було що казати на його захист, вони ж далі одно-двух постів не пам"ятають.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:28 Ответить
о, Солодкоголосий і Сонцелікій, капітан очевидність прокинулися. Це все було відомо розумним людям давно, і тоді коли він давав нападу росії на Україну 10% теж. Три роки стояли у відомій позі і в очи заглядали. А сам він, на який портфелік притендує, а?
показать весь комментарий
12.05.2022 14:34 Ответить
вони то підори - це зрозуміло, АЛЕ ти зараз каєшся за те, що проголосував у 2019-му за "какаяразница", який руйнував оборону України весь час свого правління перед великою війною ?

- який кликав на шашлики і думав про асфальт замість того, щоб думати про ракетну програму і ППО країни
показать весь комментарий
12.05.2022 08:19 Ответить
одними словами - ти не знищеш нi одного москаля
показать весь комментарий
12.05.2022 10:20 Ответить
НО США не даст нам разведданые. Пусть убивают.
показать весь комментарий
12.05.2022 08:17 Ответить
Вам понятно что не даст, а мы благодаря данным американской разведки уничтожили не одну жирную цель. Тот же крейсер "Москва" например.
показать весь комментарий
12.05.2022 08:40 Ответить
Речь про территорию России. Нам надо выбить эти самолеты, чтобы они к нам не летали.
показать весь комментарий
12.05.2022 08:44 Ответить
Вибивай - аеродроми можуть бути і під Пітером, добєшь туди ?
ППО треба Україні і літаки.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:51 Ответить
А фотки с места-опять для корректировки авиаударов???
Два с лишним месяца войны ничему не научили....
показать весь комментарий
12.05.2022 08:20 Ответить
Это не те удары. Это не ракеты, а самолет прилетел.
показать весь комментарий
12.05.2022 08:22 Ответить
Літак з території рф стріляв?
показать весь комментарий
12.05.2022 08:45 Ответить
Вопрос с самолётами неплохо бы решить. И , если все страны помогают Украине , может они помогут и ракеты перехватывать ? Это для стран НАТО и нормальный был бы опыт . Может начали усовершенствовать свою технику исходя из этого опыта .
показать весь комментарий
12.05.2022 08:31 Ответить
Ви, напевне, давно виїхали в Словаччину і забули географію України.
Від Новгород-Сіверського до рашистського кордону менше 30 км. З такої відстані навіть ППО не встигне їх побачити і збити.

Всі населені пункти України , що розташовані на відстані до 50 км беззахисні перед повітряними ударами з території мордору
показать весь комментарий
12.05.2022 08:44 Ответить
чи можна було б збивати винищувачі над територією Росії? змушують їх боятися підходити до кордону.
показать весь комментарий
12.05.2022 08:56 Ответить
президент ссцыкло или того хуже не отдает приказ
показать весь комментарий
12.05.2022 10:24 Ответить
Софійко! З дзвіниці головної церкви Новгород-Сіверського (наприклад Успенського собору) у бінокль росію видно у ясну погоду Три десятки кілометрів Навіть для дозвукового Су-25 це - секунди польоту Так що ніяке ППО не допоможе якщо не збивать їх ще над територією РФ
показать весь комментарий
12.05.2022 08:58 Ответить
турки смогли и наши смогут
показать весь комментарий
12.05.2022 09:43 Ответить
у турков президент с яйцами - а не такой как у нас "боневтiк" от 4-х повесток
показать весь комментарий
12.05.2022 10:25 Ответить
Не виключено!
показать весь комментарий
12.05.2022 08:53 Ответить
нужно решить вопрос с перепуганным зе президентом который боится отдавать приказ подавлять точки на територрии рашки
показать весь комментарий
12.05.2022 10:22 Ответить
Росіяни на тимчасово окупованих територіях шукають охочих розбирати завали у Маріуполі.
Оплата пайками.
показать весь комментарий
12.05.2022 08:37 Ответить
Поки не буде аналогічних руйнувань на території рашистів, ця війна не закінчиться ніколи!
показать весь комментарий
12.05.2022 08:41 Ответить
Жодне кацапське місто до цього часу не обстріляне я не кажу про руйнування навіть і натяку на обстріл немає навіть найближчий Белгород, далі буде гірше, так як це заводить орків, і вони бачать що по їх зубам ми поки не даємо
показать весь комментарий
12.05.2022 08:53 Ответить
От так званий "Список Бутусова"! На перший погляд здається, що він стосується лише екс-міністра оборони Тарана. Але от задумайтесь, чиї вказівки з запобіганням виконував цей чортів лампасник?



"Безкарність та безсовісність: міністр оборони, який не купив для армії жодного снаряда та ракетної установки, який зірвав виконання Держоборонзамовлення, призначений на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України в Євросоюзі. {Указ пересидента ЗЕлупи Янелоха № 306/2022}

1. За часи свого правління в міноборони Андрій Таран не закупив жодного артилерійського снаряду.

2. Не закупив жодної пускової установки ПТРК Стугна.

3. Закуплена дуже мала кількість безпілотних розвідувальних апаратів.

4. Не закупив жодного пікапа та багато чого іншого з транспорту.

5. Не створено ні доктрини ні плану якихось структурних змін в ЗСУ.

6. У квітні 2021-го комітет по обороні ВР ухвалив рішення щодо звільнення заступника Тарана - зам. міністра оборони Халімона за провали у сфері харчування армії, ДБР порушило для перевірки діяльності Халімона кримінальну справу.

7. Таран ухвалив наказ №330, де прирівняв відкриття вогню по російським військам до адміністративного правопорушення, який було відмінено тільки після публічного скандалу.

8. Таран зірвав виконання Держоборонзамовлення 2020-го та 2021-го років. Так, у 2020-му році Міноборони не використало понад 10 мільярдів гривень державних гарантій на закупівлю озброєння, і ці гроші Мінфін у кінці року передав на Велике будівництво.

9. У 2020-му році з вини Тарана було зірвано та призупинено фінансування ракетної програми, цілий рік на програму Нептун не перераховували гроші.

10. Це легко перевірити, і це далеко не все.

11. У країні, де влада несе відповідальність за свої вчинки, пан Таран вже сидів би у тюрмі.

12. У країні, де у владі існує мораль, Тарану був би заборонений навіть підхід до владних кабінетів.
показать весь комментарий
12.05.2022 08:53 Ответить
так Бутусов сам привел тарана во власть когда агитировал за зеленского
показать весь комментарий
12.05.2022 10:27 Ответить
Я так розумію зебіл вирішив знищити український народ! Де відповідь, чому артою не зносять кацапську територію? Знову падлюка видала наказ про заборону обстрілювати кацапів як таран?
показать весь комментарий
12.05.2022 08:57 Ответить
Чувак, хоча б тому, що для арти є більш важливі цілі, ніж декілька халуп на тій стороні. А ще - пожежі на складах за часів сивочолого, знищені склади вже під час вторгнення, 8 років, коли зі складів снаряди витрачались на орків або на навчання артилеристів, але нічим було замінити витрачене.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:11 Ответить
якщо ще не зрозуміли йде цілком активна фаза операції - знелюднення території україни - дівчата із дітьми (матеріал для старіючої виродженої європи) поїхали відбивати чоловіків у Європу і вже не повернуться. Чоловіки України просто воюють голими руками із орками і самі купляють собі броніки і тепловізори і тд. Нації як такової не буде. Більшості території також. А тепер питання якщо про це все знали дуже давно - навіщо флагштоки будували по 45 лямів і асфальтік ложили. Навіщо ковідну тисячу всім видавали - коли це все требо було на ППО пустити і закрити в першу чергу небо. Бо програвши небо - ми програли все. Тут дуже кріпко стоїть питання - яка роль нашого головнокомандувача у цьому всьому. Так так..саме ключеве слово РОЛЬ.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:52 Ответить
не переймайтеся, всі до Європи не помістяться, тим більше що на приклад в Німеччині, Франції вже зайнято.
показать весь комментарий
12.05.2022 14:42 Ответить
Але в Україні в той час як тисячі патріотів своєю кров'ю сплачують за нестачу *********** та протитанкових засобів, пан Таран отримує спокійне та сите життя. Він буде жити в безпечному місці з родиною, мати усі пільги та дуже високу зарплату та додаткову пенсію у 67 років, за рахунок тих героїв, хто зараз з гранатометами йдуть на танки, за рахунок страждань тих мільйонів біженців, які втратили усе та змушені шукати собі притулок.

Цей указ - низькість та підлість, коли ти бачиш усю стрічку у загиблих обличчях друзів та знайомих, це наруга на ріках крові, це повна безкарність та безвідповідальність."

Панове! Друзі! Товариство!

ЗЕлена шобла зрадників настільки не поважає Україну та український народ, що спокійно дозволяє собі явну зраду, яка призвела до окупації кількох великих міст і до смертей десятків тисяч українців, називати словом "проіпалі"... Ні, мерзотники готували Україну до здачі кремлівському карлику в "турборежимі", за 72 години. Тому ви розмінували кримський перешийок, ви ігнорували попередження західних розвідок про удар по Києву з боку Білорусі, ви останні 3 роки знищували нашу оборонну промисловість, а тепер своїми неголеними гнусавими мордяками з усієї телеекранів звинувачуєте захід, мовляв де наша зброя? В АСФАЛЬТ ВОНА ЗАКАТАНА ВАМИ Ж, мабуть стелили асфальт в очікуванні Кремлівського Упиря з його ордою, але наша Армія та патріотичне населення вам завадили.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:00 Ответить
Таран - это просто назначенец-исполнитель. Из своего кармана он не может финансировать ВСУ и ВПК. То, что в бюджете было заложено 10 млрд. грн. на закупку вооружения, вовсе не означает, что тебе их дадут. В Украине не было и нет системных и самостоятельных государственных институтов - всё управляется в ручном режиме.
Проблема Тарана (как и всех остальных "при должностях") в том, что их личный комфорт намного важнее, чем государственные интересы. Поэтому такие "Тараны" просто молча выполняют распоряжения сверху.
Тот же Залужный с июня 2021 года (когда его назначили) не сделал ни единого заявления о катастрофической ситуации в ВСУ (например, о штатной укомплектованности в 60%) и обороноспособности Украины. Например, об отсутствии оборонной фортификации на Крымском направлении или критически низком кол-ве важнейших боеприпасов для РСЗО и САУ. Всё устраивало? Не его зона ответственности?
показать весь комментарий
12.05.2022 09:24 Ответить
Читати вмієте? Так в моєму дописі так і написано, що Таран був старанним виконавцем вказівок ЗЕлупленого кагалу. Залужний теж не святий, як намагаються зробити з нього деякі елементи. Але він не міністр оборони, а Нач. Генерального штабу і Головнокомандувач (не верховний) ЗСУ.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:45 Ответить
Треба переносити військові дії на території ворога!
показать весь комментарий
12.05.2022 09:03 Ответить
Обстрелы приграничных территорий Черниговской и Сумской областей происходят ЕЖЕДНЕВНО. Теперь уже и ракетами.
Очевидно, что на фоне полной безнаказанности, такие обстрелы будут продолжаться и усиливаться.
Власть хранит гробовое молчание что они с этим собираются делать.
показать весь комментарий
12.05.2022 09:09 Ответить
власть в бункере под защитой ПВО - им не понять людей на обстреливаемых территориях
показать весь комментарий
12.05.2022 10:31 Ответить
не хотели сбивать, а то путлер нападет?
показать весь комментарий
12.05.2022 09:13 Ответить
Може пора вже нарешті глибокі рови рити по всіх звільнених магістралях по наших землях з півночі і зі сходу шоб ніякий орк не заїхав???
показать весь комментарий
12.05.2022 09:22 Ответить
Москалі реагують тільки на контрсилу. Будь-яку іншу реакцію вони сприймають як слабкість.
Я їхню сутність добре знаю, служив ще в рад.армії у 1986-1988.
Поки не ****** разів 20 зі смерчів чи ураганів по Бєлгороду вони не заспокояться.
На жаль Гарант та його команда знає сутність москалів лише по корпоративах 95-го кварталу у москві та її околицях.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:03 Ответить
Обстріли почали наростати без відповіді.Ау керівництво ви там що спите?Що за дурня?!
показать весь комментарий
12.05.2022 11:25 Ответить
Зе думаю зливати Україну на чергових перемовинах, а перед перемовинами він не хоче турбувати ліліпутіна.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:00 Ответить
Давайте згадаємо хто такий Зе і кого ви вибрали у 2019 му (хто за нього голосусва)

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська

2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)

3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь

4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції

5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива

6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го

7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета

8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим

9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)

10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"

11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ

12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака

13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок

14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон

15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)

16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"

17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)

18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України

19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України

20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів

21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)

22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"

23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)

24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим

25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко

26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС

27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"

28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю

29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )

30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora
Papers

31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень

32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України

33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
показать весь комментарий
12.05.2022 12:58 Ответить
 
 