Враг нанес авиаудары по Новгороду-Северскому, есть погибшие и раненые, - председатель ОВА Чаус. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли авиаудары по Новгороду-Северскому, есть погибшие и раненые.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразота нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Это школы. Повреждены и другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики", - написал он. .

Остальные детали пока не сообщаются.

