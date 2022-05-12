Враг нанес авиаудары по Новгороду-Северскому, есть погибшие и раненые, - председатель ОВА Чаус. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты нанесли авиаудары по Новгороду-Северскому, есть погибшие и раненые.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразота нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Это школы. Повреждены и другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики", - написал он. .
Остальные детали пока не сообщаются.
Будуть су...гатити, поки небудуть знищені
- який кликав на шашлики і думав про асфальт замість того, щоб думати про ракетну програму і ППО країни
ППО треба Україні і літаки.
Два с лишним месяца войны ничему не научили....
Від Новгород-Сіверського до рашистського кордону менше 30 км. З такої відстані навіть ППО не встигне їх побачити і збити.
Всі населені пункти України , що розташовані на відстані до 50 км беззахисні перед повітряними ударами з території мордору
ссцыклоили того хуже не отдает приказ
Оплата пайками.
"Безкарність та безсовісність: міністр оборони, який не купив для армії жодного снаряда та ракетної установки, який зірвав виконання Держоборонзамовлення, призначений на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України в Євросоюзі. {Указ пересидента ЗЕлупи Янелоха № 306/2022}
1. За часи свого правління в міноборони Андрій Таран не закупив жодного артилерійського снаряду.
2. Не закупив жодної пускової установки ПТРК Стугна.
3. Закуплена дуже мала кількість безпілотних розвідувальних апаратів.
4. Не закупив жодного пікапа та багато чого іншого з транспорту.
5. Не створено ні доктрини ні плану якихось структурних змін в ЗСУ.
6. У квітні 2021-го комітет по обороні ВР ухвалив рішення щодо звільнення заступника Тарана - зам. міністра оборони Халімона за провали у сфері харчування армії, ДБР порушило для перевірки діяльності Халімона кримінальну справу.
7. Таран ухвалив наказ №330, де прирівняв відкриття вогню по російським військам до адміністративного правопорушення, який було відмінено тільки після публічного скандалу.
8. Таран зірвав виконання Держоборонзамовлення 2020-го та 2021-го років. Так, у 2020-му році Міноборони не використало понад 10 мільярдів гривень державних гарантій на закупівлю озброєння, і ці гроші Мінфін у кінці року передав на Велике будівництво.
9. У 2020-му році з вини Тарана було зірвано та призупинено фінансування ракетної програми, цілий рік на програму Нептун не перераховували гроші.
10. Це легко перевірити, і це далеко не все.
11. У країні, де влада несе відповідальність за свої вчинки, пан Таран вже сидів би у тюрмі.
12. У країні, де у владі існує мораль, Тарану був би заборонений навіть підхід до владних кабінетів.
Цей указ - низькість та підлість, коли ти бачиш усю стрічку у загиблих обличчях друзів та знайомих, це наруга на ріках крові, це повна безкарність та безвідповідальність."
Панове! Друзі! Товариство!
ЗЕлена шобла зрадників настільки не поважає Україну та український народ, що спокійно дозволяє собі явну зраду, яка призвела до окупації кількох великих міст і до смертей десятків тисяч українців, називати словом "проіпалі"... Ні, мерзотники готували Україну до здачі кремлівському карлику в "турборежимі", за 72 години. Тому ви розмінували кримський перешийок, ви ігнорували попередження західних розвідок про удар по Києву з боку Білорусі, ви останні 3 роки знищували нашу оборонну промисловість, а тепер своїми неголеними гнусавими мордяками з усієї телеекранів звинувачуєте захід, мовляв де наша зброя? В АСФАЛЬТ ВОНА ЗАКАТАНА ВАМИ Ж, мабуть стелили асфальт в очікуванні Кремлівського Упиря з його ордою, але наша Армія та патріотичне населення вам завадили.
Проблема Тарана (как и всех остальных "при должностях") в том, что их личный комфорт намного важнее, чем государственные интересы. Поэтому такие "Тараны" просто молча выполняют распоряжения сверху.
Тот же Залужный с июня 2021 года (когда его назначили) не сделал ни единого заявления о катастрофической ситуации в ВСУ (например, о штатной укомплектованности в 60%) и обороноспособности Украины. Например, об отсутствии оборонной фортификации на Крымском направлении или критически низком кол-ве важнейших боеприпасов для РСЗО и САУ. Всё устраивало? Не его зона ответственности?
Очевидно, что на фоне полной безнаказанности, такие обстрелы будут продолжаться и усиливаться.
Власть хранит гробовое молчание что они с этим собираются делать.
Я їхню сутність добре знаю, служив ще в рад.армії у 1986-1988.
Поки не ****** разів 20 зі смерчів чи ураганів по Бєлгороду вони не заспокояться.
На жаль Гарант та його команда знає сутність москалів лише по корпоративах 95-го кварталу у москві та її околицях.
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora
Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ